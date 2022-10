Wasserpreis in Bichl steigt

Ab kommendem Jahr kostet Wasser die Bichler mehr. dpa/a © Oliver Berg

Die Gemeinde erhöht die Gebühr ab Januar auf 1,19 Euro netto pro Kubikmeter. Das ergab die neue Kalkulation für die Zeit bis 2026.

Bichl – Die Bichler Bürger müssen ab Januar 2023 mehr Geld fürs Wasser bezahlen. Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung, den Preis auf 1,19 Euro netto pro Kubikmeter zu erhöhen. Vorausgegangen war eine Kalkulation für die kommenden Jahre bis 2026, sagte Bürgermeister Benedikt Pössenbacher nach der Sitzung. Bislang lag der Wasserpreis bei 69 Cent. „Das war extrem niedrig.“ Bei der Neukalkulation, die jede Gemeinde in regelmäßigen Abständen machen muss, habe man verschiedene Faktoren berücksichtigt: Zum einen die gestiegenen Strompreise, den Neubau des Bauhofs – hier wird auch der Wasserwart einen Bereich haben – sowie Maßnahmen am Hochbehälter. Dieser ist laut Pössenbacher sanierungsbedürftig. Die Tendenz gehe jedoch zum Neubau, weil das auf die Jahre gesehen die günstigere Investition wäre. Man visiere eine Nutzungsdauer von 50 Jahren an.

Im Vergleich zu anderen Gemeinden liege man mit 1,19 Euro aber immer noch recht günstig, sagte Pössenbacher. Eine vierköpfige Familie müsse in etwa mit fünf Euro mehr pro Monat rechnen. „Die Gemeinde macht mit Wassergebühren keinen Reibach“, betont Pössenbacher. Es müsse kostendeckend sein. Die Entscheidung fiel mit einer Gegenstimme von Xaver Bauer, die anderen Mitglieder stimmten zu. (müh)

