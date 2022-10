Wohnungen verzweifelt gesucht - Familien haben Angst bald auf der Straße zu stehen

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Zwei aktuelle Fälle zeigen, wie prekär derzeit die Lage auf dem Wohnungsmarkt im Tölzer Land ist.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Volker Müller (alle Namen geändert) weiß nicht mehr weiter. Ende des Jahres müssen er und seine Frau ihre Wohnung in Lenggries räumen, weil der Vermieter Eigenbedarf angemeldet hat. Trotz intensiver Suche finden die beiden keine bezahlbare Unterkunft. Obdachlosigkeit droht. Prekär ist auch die Lage von Familie Fischer aus Bichl. Corinna Fischer und ihre kleine Tochter leben zusammen mit Mutter Katharina in einer Zwei-Zimmer-Wohnung – gemeinsam mit dem Ex-Lebensgefährten, vom dem sich Katharina Fischer längst getrennt hat. Auch sie finden keine neue Wohnung.

Bad Tölz-Wolfratshausen: „Es ist dramatisch. Es gibt einfach keine bezahlbaren Wohnungen“

Es sind nur zwei Fälle, die verdeutlichen, wie prekär die Lage am Wohnungsmarkt im Landkreis ist. „Es ist dramatisch. Es gibt einfach keine bezahlbaren Wohnungen“, sagt Wiltrud Moises vom Verein „Camino“, der die Bichler Familie betreut. Müllers suchen seit fast zwei Jahren eine neue Unterkunft. Im Februar 2021 kündigte der Vermieter dem 74-Jährigen und seiner Ehefrau (71) nach elf Jahren. „Er möchte seinen Zweitwohnsitz hierher verlegen und eine Ferienwohnung daraus machen“, sagt Volker Müller. Er klagte, schaffte so einen Aufschub. Doch Ende des Jahre muss das Ehepaar definitiv ausziehen. Seit der Kündigung durchforstet Müller Wohnungsanzeigen, fragte bei der Gemeinde und der Baugenossenschaft an. Die finanziellen Mittel der beiden sind begrenzt. Der 74-Jährige, der als Unternehmensberater arbeitete, muss seine Rente über die Grundsicherung aufstocken. Bis zu 600 Euro Miete für rund 65 Quadratmeter würde das Sozialamt übernehmen. Ein wenig könnte er durchaus noch drauflegen, sagt Müller. Aber es gebe einfach nichts in diesem Preissegment.

Das Ehepaar wäre auch berechtigt, in eine Sozialwohnung zu ziehen. Zwei Angebote habe es gegeben. Die eine Wohnung konnte das Paar wegen einer Corona-Infektion nicht anschauen. Bis sie wieder gesund waren, war die Wohnung weg. Die andere lag im vierten Stock. „Meine Frau hat Arthrose. Sie kann die Treppen einfach nicht mehr steigen“, sagt Müller. Generell fehle es an Sozialwohnungen, ergänzt Barbara Stärz von der Wohnungslosenhilfe der Caritas, bei der das Paar ebenfalls gemeldet ist. „Im Jahr 2000 gab es in Deutschland mehr als 2,5 Millionen Sozialwohnungen. 2022 sind es nur noch 1,1 Millionen, weil viele aus der sozialen Bindung herausgefallen sind.“ Daher helfe es noch lange nicht, wenn man über einen Berechtigungsschein verfüge. „Es heißt nur, dass man berechtigt ist, nicht dass man auch eine Wohnung bekommt“, sagt Stärz.

Vor allem Müllers Frau leidet unter der Situation, unter der Angst, bald auf der Straße zu stehen. „Sie ist psychisch angeschlagen“, sagt ihr Mann. Er versucht, trotz aller Sorgen, optimistisch zu bleiben. „Aber es gibt auch bei mir Tage, an denen ich einbreche“, gibt er zu. Die beiden würden gerne in Lenggries bleiben – auch weil seine Frau dort ehrenamtlich engagiert sei, sagt Volker Müller. Aber auch im weiteren Umkreis schaute sich das Paar um – ohne Erfolg.

Frau wohnt mit Kind, Mutter und Ex-Partner der Mutter in 2-Zimmer-Wohnung

Nicht viel anders ergeht es Corinna Fischer. Die 27-Jährige trennte sich vor eineinhalb Jahren von ihrem Mann und zog mit ihrem Baby zurück zu ihrer Mama nach Bichl. Die wohnte damals mit ihrem Lebensgefährten zusammen, von dem sie sich mittlerweile aber getrennt hat. Allein: Nach wie vor wohnen alle Vier in der Zwei-Zimmer-Wohnung. „Die Verzweiflung ist mittlerweile schon recht groß“, sagt Corinna Fischer. Sie schlafe mit ihrer Mutter im Wohnzimmer, die kleine Tochter in der Küche. 25 Wohnungen hat sie angeschaut, nie bekam sie den Zuschlag. Dabei könnte sie mit Hilfe des Jobcenters und durch die Rente ihrer Mutter, die lange in der Pflege arbeitete, durchaus eine Kaltmiete von bis zu 1200 Euro stemmen. Drei bis vier Zimmer für ihre Mama, sie und die Kleine wären der Traum. Gerne würde sie in Bichl oder zumindest im Umkreis bleiben – auch weil die Tochter einen Kita-Platz dort hat. So könnte Corinna Fischer, die durch Schulden aus der Ehe in eine Privatinsolvenz rutschte, auch bald wieder arbeiten gehen. „Ich möchte ja nicht ewig vom Jobcenter leben“, sagt die 27-Jährige, die eine hauswirtschaftliche Ausbildung hat.

Wohnung gesucht

Wer in einem der beiden Fälle helfen kann, meldet sich bei Barbara Stärz von der Caritas unter Telefon 0 80 41/79 31 61 22.

