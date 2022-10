Bichl erlässt Zweitwohnungssteuer rückwirkend

Nachdem die Zweitwohnungssteuer in Bichl und Benediktbeuern über die Jahre hinweg mehrfach angepasst wurde, beläuft sie sich derzeit auf 20 Prozent der Netto-Kaltmiete der entsprechenden Wohnung. © Symbolfoto: Federico Gambarini /dpa

Rückwirkend zum 1. Januar 2018 wurde nun im Bichler Gemeinderat die neue Satzung zur Zweitwohnungssteuer erlassen. Ein Ratsmitglied haderte mit der Entscheidung.

Bichl - Die Gegenstimme kam von Werner Krönauer, seines Zeichens Steuerberater. „Ich bin zwar für die Satzung. Sie rückwirkend über vier Jahre zu erlassen, halte ich aber für sehr bedenklich“, sagte er. „Das ist so mit dem Bayerischen Gemeindetag abgeklärt und hat alles seine Ordnung“, entgegnete ihm Bürgermeister Benedikt Pössenbacher.

Die Geschichte mit der neuen Satzung reicht bis ins Jahr 2012 zurück. Ab damals war in Bichl ein gestaffelter Satz der Steuer erhoben worden, bis dieses Verfahren 2018 für rechtswidrig erklärt worden war. Daraufhin hatte Bichl die betreffenden Teile der Satzung geändert. Es erfolgte 2022 ein neues Grundsatz-Urteil, das befand, dass die gesamte Satzung erneuert werden müsse. Deshalb erließ der Gemeinderat nun die komplette Satzung zur Zweitwohnungssteuer neu.

Juristische Bedenken

In der Diskussion befand Krönauer: „Sollte bei mir in der Praxis so ein Fall aufschlagen, werde ich meinem Mandanten empfehlen, dagegen vorzugehen.“ Rückwirkende Steuererhöhungen hatten die Gerichte in der Vergangenheit nämlich unterschiedlich bewertet. „Von welchen Beträgen sprechen wir da eigentlich?“, wollte Michael Knestel wissen. „Die sind verschwindend gering“, gab Krönauer zu. Nachdem die Zweitwohnungssteuer in Bichl und Benediktbeuern über die Jahre hinweg mehrfach angepasst wurde, beläuft sie sich derzeit auf 20 Prozent der Netto-Kaltmiete der entsprechenden Wohnung. Aber die betroffenen Bürger haben bislang bereits den größten Teil der Zusatzsteuer bezahlt.

Keine Doppel-Abstimmung

Eine von Gemeinderat Hubert Waldherr ins Spiel gebrachte Doppel-Abstimmung, einmal über die neue Satzung an sich und einmal über deren rückwirkende Kraft, wurde dann auch abgelehnt. So blieb Krönauer seinen Prinzipien treu und stimmte als einziger dagegen, während der Rest der Ratsmitglieder geschlossen dafür war.

