Das Eröffnungswochenende am 22. + 23. Juli 2023

BLAU RAUM – Eröffnungswochenende im Franz Marc Museum

Das Franz Marc Museum feiert die Eröffnung des neuen Atelierhauses BLAU RAUM am 22. + 23. Juli mit einem großen Familienwochenende. © Franz Marc Museum

Feiern Sie am 22. und 23. Juli die Eröffnung des Atelierhauses BLAU RAUM. Bei freiem Eintritt ins Museum und kostenlosem Workshop-Parcours mit spannenden Kursen zum Thema Fotografie, Film, Malerei, Schauspiel und Handwerk.

Samstag, 22. Juli 2023, 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Sonntag, 23. Juli 2023, 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Freier Eintritt ins Museum

Kostenlose Teilnahme am Workshop-Parcours

Der Neubau mit Multifunktionsraum, Depot und Terrasse wird am 22. und 23. Juli 2023 eröffnet. Mit der Eröffnung des Neubaus wird das Franz Marc Museum auch sein Vermittlungsprogramm erweitern, um stärker als bisher einen vielschichtigen Zugang zur Sammlung zu ermöglichen.

Die neue Ausrichtung der Museumspädagogik steht unter dem Motto Kunst mit allen Sinnen erfahren. Mit Blick auf die Schwesterkünste wie Literatur, Musik, Theater, Tanz, Philosophie oder Fotografie werden Themen aufgenommen, mit denen sich die Künstlerinnen und Künstler der Sammlung wie Marc, Kandinsky, Macke, Klee oder Münter beschäftigten.

Kunst & Poesie, Kunst & Musik, Kunst & Tanz, Kunst & Philosophie, Kunst & Theater – das erweiterte Vermittlungsprogramm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene lädt dazu ein, einen individuellen, synästhetischen Zugang zu einem Werk zu entwickeln. Dabei sollen sich Besucherinnen und Besucher die Werke nicht nur durch passives Betrachten erschließen, sondern zum selbstständigen Entdecken, Erforschen und Gestalten eingeladen werden.

Das neue museumspädagogische Programm wird durch eine großzügige Spende des Förderkreises Franz Marc ermöglicht. Der von der Stiftung Etta und Otto Stangl finanzierte Neubau wurde von dem Architekten Wolfgang Kortüm, g41 Architekten mit Christian Benoit, Kalckhoff Benoit Landschaftsarchitekten entworfen.

Im Zuge des Neubaus wird auch der Museumpark um 1.300 Quadratmeter erweitert. So wird eine Fortführung des Parks über dieVerbindung mit dem Charlotte-Mittelsten-Scheid-Weg und seinem herrlichen Blick ins Blaue Land erreicht. Die Parkerweiterung wird durch die Aufstellung einer Skulptur von Norbert Kricke „Raumplastik Große F II“ im Herbst 2023 akzentuiert.

Das Eröffnungswochenende am 22. + 23. Juli 2023

Die Museumspädagoginnen und -pädagogen haben für das Eröffnungswochenende einen spannenden Workshops-Parcours für Kinder, Jugendliche und Familien vorbereitet. © Franz Marc Museum

Am Samstag, den 22. Juli 2023 wird das neue Gebäude offiziell eröffnet. An diesem Wochenende wird auch das neue Vermittlungsprogramm vorgestellt. Die Teilnahme an den Workshops ist kostenfrei. An verschiedenen Stationen wie dem BLAU RAUM, der Terrasse, dem Park und im Museum können die Besucherinnen und Besucher mit ihren Kindern die neuen museumspädagogischen Angebote ausprobieren.

Folgende Kurse sind geplant

Kunst trifft Tanz: Dance Kandinsky! (Kursleiterin: Cornelia Adam)

Dance Kandinsky! (Kursleiterin: Cornelia Adam) Malerei trifft Fotografie: Neuer Blick auf alte Bilder. Mit der Kamera malen. (Kursleiterin: Sonja Allgaier)

Neuer Blick auf alte Bilder. Mit der Kamera malen. (Kursleiterin: Sonja Allgaier) Alte Meister mit neuen Techniken entdecken: Recycling Kandinskys „Improvisation“ (Kursleiterin: Dorothea Dattenberger)

Recycling Kandinskys „Improvisation“ (Kursleiterin: Dorothea Dattenberger) Kunst trifft Film: Trickfilmstudio (Kursleiter: Michael Dietrich: Trickfilmstudio)

Trickfilmstudio (Kursleiter: Michael Dietrich: Trickfilmstudio) Kunst trifft alte Handwerkstechnik: Am Eröffnungswochenende entsteht in Gemeinschaftsarbeit ein textiles Wandbild aus Filz. (Kursleiterin: Barbara Jungwirth)

Am Eröffnungswochenende entsteht in Gemeinschaftsarbeit ein textiles Wandbild aus Filz. (Kursleiterin: Barbara Jungwirth) Licht und Transparenz: Ich sehe was, was du nicht siehst. Mit Plexiglasschreibe und Permanentmarker Bilder der Museumssammlung entdecken. (Kursleiterin: Silke Lühr)

Ich sehe was, was du nicht siehst. Mit Plexiglasschreibe und Permanentmarker Bilder der Museumssammlung entdecken. (Kursleiterin: Silke Lühr) Mit Seidenpaper die Welt August Mackes entdecken (Kursleiter: Cyril Mariaux)

(Kursleiter: Cyril Mariaux) Kunst trifft angewandte Kunst: Expressionistischer Schmuck aus recycelten Materialien. (Kursleiterin: Anna Moll)

Expressionistischer Schmuck aus recycelten Materialien. (Kursleiterin: Anna Moll) Kunst trifft Schauspiel: Pferde stehlen – mit Schauspiel in die Welt des Blauen Reiters eintauchen. (Kursleiterin: Pola Jane O ́Mara)

Pferde stehlen – mit Schauspiel in die Welt des Blauen Reiters eintauchen. (Kursleiterin: Pola Jane O ́Mara) Kunst trifft Kristall (Kursleiterin: Anna Schölß)

(Kursleiterin: Anna Schölß) Das BLAU RAUM-Tonhaus (Kursleiter: Michael Sterna)

(Kursleiter: Michael Sterna) Kunst trifft Bewegung: Wie bewegen sich die Tiere auf den Bildern von Franz Marc (Kursleiterin: Verena Maria Wendt)

Wie bewegen sich die Tiere auf den Bildern von Franz Marc (Kursleiterin: Verena Maria Wendt) Formen entdecken: Der Eselfries dreidimensional – Falten kleiner Pappesel (Kursleiterin: Verena Maria Wendt)

Kontakt

Franz Marc Museum

Franz Marc Park 8-10

82431 Kochel am See

Tel.: +49 (0) 8851-92488-0

E-Mail: info@franz-marc-museum.de

Web: www.franz-marc-museum.de



Der Besucherparkplatz ist in der Mittenwalderstraße.