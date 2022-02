Blitzeranhänger in Brand gesteckt: Immenser Schaden

Von: Stefanie Wegele

Blitzer-Anhänger wie diese - das Symbolfoto zeigt einen an der Staatsstraße in Weyarn im Kreis Miesbach - wurden in Brand gesteckt. © Thomas Plettenberg

Gleich zwei Mal haben Brandstifter im Februar Blitzer-Anhänger angezündet. Die Kripo Weilheim hat jetzt eine Ermittlungsgruppe eingerichtet und bittet Zeugen um Hinweise. Der Schaden ist immens hoch.

Lenggries/Greiling - Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilt, gerieten in der Nacht vom 2. auf 3. Februar und am Abend des 18. Februar zwei sogenannte Blitzeranhänger in Brand. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden von mehr als 250.000 Euro. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Ermittlungen und hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.

In der Nacht vom 2. auf den 3. Februar 2022 wurde ein in der Karwendelstraße in Lenggries abgestellter „Blitzeranhänger“ (teilstationäre Geschwindigkeitsmessanlage) durch ein Feuer beschädigt. Der hier entstandene Schaden an dem Anhänger wird auf ca. 7500 Euro geschätzt.

Schaden wird auf 250 000 Euro geschätzt

Am Abend des 18. Februar 2022 wurde gegen 22.50 Uhr ein weiterer in der Tölzer Straße in Greiling abgestellter „Blitzeranhänger“ durch ein Feuer beschädigt. Der Brand konnte von den regionalen Feuerwehren schnell abgelöscht werden. Der entstandene Schaden am Anhänger wird auf etwa 250 000 Euro geschätzt.

Ermittler gehen von Zusammenhang der beiden Taten aus

Zur Klärung der Tat wurde von der Kripo Weilheim eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Aufgrund der ersten Erkenntnisse aus den Ermittlungen gehen die Ermittler von einer vorsätzlichen Brandstiftung sowie einem Zusammenhang der beiden Taten aus. Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Kriminalpolizei Weilheim unter der Telefonnummer 0881/640-0 um sachdienliche Hinweise:

Hinweise auch anonym erbeten

Wem sind im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Brandorte aufgefallen?

Sind jemandem bereits vor der fraglichen Tatzeit Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Brandorte aufgefallen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Hinweise, gegebenenfalls auch anonym, werden auch gezielt zu Personen erbeten, die sich in stark emotionaler Weise mit dem Thema der Blitzanhänger beschäftigt haben bzw. Äußerungen hierzu getroffen haben.

