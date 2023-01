Blue Flamingo Fashion – eine Tölzer Boutique baut um: Großer Räumungsverkauf ab 16. Januar

Bunt, fröhlich und immer im Trend – von der Socke bis zum Wohnaccessoire: Blue Flamingo Fashion © Blue Flamingo Fashion

Im Rahmen einer Umstrukturierung plant die beliebte Tölzer Boutique einen großen Räumungsverkauf mit Rabatten von bis zu 80 %!

Vor etwa sechs Jahren begann die Geschichte des Blue Flamingo in der Tölzer Marktstraße, damals als Boutique für Baby- und Kinderkleidung und -accessoires, Schuhe und Geschenkartikel. 2020 übernahm die Geschäftsinhaberin, Renée Obermeir, zusätzlich das gegenüberliegende Ladengeschäft (ehemals Tölzer Trachtenstube) und erweiterte ihr Sortiment um Damen- und Herrenbekleidung, Accessoires, Feinkost und ausgewählte Spielwaren.

Nun ist ein großer Räumungsverkauf im Rahmen einer Umstrukturierung beider Boutiquen geplant: Es winken Rabatte von bis zu 80 Prozent!

Ein Balance-Akt durch Krisenzeiten hindurch: Das Blue Flamingo und seine Geschichte

„Begonnen hat alles mit unserer Eigenmarke Wowzers“, erinnert sich die sympathische Sachsenkamerin: „Ich vertrieb handgefertigte Accessoires und Haarschmuck.“ Anfangs noch von zu Hause aus gemanagt und erfolgreich auf Messen verkauft, sei schnell klargeworden: Ein Laden muss her! Zeitgleich wurden Räumlichkeiten im Herzen der Tölzer Marktstraße frei. „Da wusste ich: So soll es sein!“, war die lebendige Geschäftsfrau mit New Yorker Wurzeln überzeugt. Mit der Baby- und Kinderboutique seit drei Jahren erfolgreich etabliert, fieberte das Team schließlich der Eröffnung des zweiten Ladens entgegen. „Dann kam Corona …“ – Während einer Pandemie zu expandieren sei eine große Herausforderung gewesen, so Obermeir: „Wir betreiben von Beginn an unseren Onlineshop. Dadurch konnte ich, Gott sei Dank, auch während der Krise unsere Stammkunden bedienen sowie neue Online-Kunden gewinnen, was mir die berufliche Existenz gerettet hat.“

Kaum sei die Pandemie vorbei, haben sich mit dem Krieg und der Energiekrise die nächsten Bürden aufgetan. Doch die Unternehmerin zeigt Kampfgeist: „Wir haben Corona nicht überstanden, um jetzt einzupacken!“ Stattdessen nutzt sie die Herausforderungen als Chance, um sich neu zu definieren.

Ich überlegte, wie ich meine Quadratmeter möglichst effizient nutze und woran meine Kunden wirklich interessiert sind. So entstand auch die Idee für ein neues Projekt …

Ein breitgefächertes Sortiment: Was bleibt, was kommt?

„Das Sortiment als solches bleibt“, kann die Geschäftsführerin ihre Kunden beruhigen: „Es wird übersichtlicher und thematisch klar strukturiert. Das Thema „Baby und Kind“ benötigt mehr Platz und wandert daher in den großen Laden, in welchem ein Modehaus für Baby, Kinder, Teenager, Damen und Herren entsteht. Auch besondere Haushaltswaren, Schmuck, Accessoires und Geschenke finden dort ihren Platz.“ Im ehemaligen Baby- und Kinderladen findet man ab Montag, den 16. Januar, zum großen Räumungsverkauf, eine vielfältige Auswahl an Mode, Taschen, Gürtel, Rucksäcken, Düften, Dekoration, Schuhen, Feinkost sowie ausgewählten Teile von RICE, Overbeck and Friends – „zu Hammerpreisen“, so Obermeir.

Am 1. März 2023 wird in diesen Boutique-Räumen schließlich der Geschenkeladen Little Blue House eröffnen. Neben bereits bewährten und bei den Kunden sehr beliebten Geschenkartikeln, Feinkost, Gin, Spielzeug & Co. wird dort in Zukunft das gesamte Sortiment an Geschenkartikeln von Little Blue House angeboten. Das kanadische Familienunternehmen überzeugt mit viel Liebe zu besonderen, witzigen Designs und einer herausragenden Qualität. „Damit sind wir der erste Little Blue House-Shop Deutschlands“, freut sich die gebürtige Amerikanerin.

Ein Einkaufserlebnis der besonderen Art

Obermeirs grundpositive Lebenseinstellung ist ansteckend: „Meine Devise ist: Mach, was du liebst, und du musst keinen Tag arbeiten!“ Beim Betreten der Geschäfte wird man von einer freundlichen Atmosphäre und gut gelaunten Mitarbeitern empfangen. Der Blick für besonderes Design, lebensfrohe Farben und ausgefallene Prints verleihen ihrem Sortiment eine eigene Handschrift. „Viele sind seit der Krise verständlicherweise bewusster mit ihren Investitionen“, beobachtet die zweifache Mutter. Daher sei ein sorgfältig ausgewähltes Angebot besonders wichtig. So achte sie sehr auf hochwertige Materialien und Qualität sowie stilübergreifendes Design: hier ist für jeden Geschmack, jede Größe und jeden Geldbeutel etwas dabei! – So auch beim großen Räumungsverkauf ab 16. Januar: Vorbeischauen lohnt sich!

Text: Sandra Schinnagl