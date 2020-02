Blumen am Straßenrand in Bad Tölz: Es grünt und blüht

90 Flächen mit insgesamt 60.000 Quadratmetern hat die Stadt Bad Tölz mittlerweile so umgestaltet, dass Bienen und Schmetterlinge dort reichlich Nahrung finden.

Bad Tölz – Schon lange vor dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“ hat sich die Stadt Bad Tölz für Blumen an Straßenrändern stark gemacht. Wo früher tristes Grün möglichst oft gemäht wurde, finden sich jetzt im Sommer farbenfrohe Blüten, die Nahrung bieten für Schmetterlinge und Wildbienen.

Dass das alles kein Selbstläufer ist, zeigte sich bei der Vorstellung „Naturnahes öffentliches Grün in Bad Tölz“ im Rahmen der jüngsten Bauabschuss-Sitzung des Stadtrates. Landschaftsgärtnerin Franziska Bauer und Florian Schallhammer, Leiter des Städtischen Bauhofes, erläuterten, wo in der Stadt solche Blühstreifen angelegt wurden und warum es an manchen anderen Stellen bei „gewöhnlichen“ Wiesen bleiben muss.

Aktion „Naturnahes öffentliches Grün in Bad Tölz“ begann an der Kohlstattstraße

Gestartet wurde im Zuge des Ausbaus der Kohlstattstraße im Jahr 2016, wie Bauamtsleiter Christian Fürstberger eingangs erläuterte. Bis Ende 2019 habe man insgesamt 90 Flächen mit etwa 60.000 Quadratmetern umgestaltet und dafür 32.000 Euro ausgegeben.

Bauer erläuterte den Stadträten die verschiedenen Methoden. Es ist nämlich bei den in Tölz häufig anzutreffenden Fettwiesen notwendig, entweder den Humus abzutragen oder Streifen anzulegen, über die sich die Samen nach und nach ausbreiten. Dann wird nur ein- bis zweimal im Jahr gemäht, wobei das Grüngut abgefahren werden muss.

Bald sollen auch Flächen auf Flinthöhe, an der Wachterstraße und am Rathaus bienenfreundlich werden

Dies sei der Grund, warum beispielsweise an steilen Hängen, „die von unten nicht erreichbar sind“, wie bislang gemäht wird. Wie Schallhammer erläuterte, kann dort das anfallende Heu liegen bleiben. „Wir haben es zwar an verschiedenen Stellen wie am Kalvarienberg und am Girlitzer Weiher versucht, aber es macht da keinen Sinn“, so der Bauhofleiter, der darauf hinwies, dass die neuen Blühstreifen keineswegs weniger Arbeit mit sich bringen. Mitarbeiter der Isarwinkler Werkstätten helfen dabei, die Flächen zu betreuen.

Lesen Sie auch: Ideen für die Bairawieser Straße: Diesen Ausbau plant die Stadt Bad Tölz

Als weitere Flächen, die heuer umgestaltet werden sollen, nannte Bauer auf die entsprechende Anfrage von Karsten Bauer (CSU) die Flinthöhe und das Straßendreieck vor dem Farbengeschäft Egger in der Wachterstraße sowie die Hangkante an der Rathaus-Südseite.

Viel Lob für bienenfreundliche Grünstreifen in Bad Tölz

Schallhammer verhehlte in seinem Bericht die früheren Konflikte zwischen Naturschutz und Bauhof nicht. Franz Mayer (Grüne), der das Projekt vor Jahren maßgeblich mit angeregt hatte, sprach von einem „vorbildlichen Gemeinschaftsprojekt“, und Camilla Plöckl (SPD) fand die sommerliche Blumenpracht in der Siedlung eine „prima Sache“. Da wollte auch Bauamtsleiter Fürstberger nicht zurückstehen und lobte seinerseits die Stadträte für ihr Verständnis und Engagement und meinte: „Wenn alle ihre Extrempositionen aufgeben, dann geht es.“

Lesen Sie auch: „Biotop Oberland“: Im dritten Jahr 61 Tonnen Gemüse geerntet

Während Schallhammer noch von steilen Wiesen berichtete, die zur Entwässerung dienen und deshalb wie bisher mehrfach gemäht werden müssen (beispielsweise zwischen Parkplatz Schloßplatz und Kindergarten), appellierten Mayer und Michael Lindmair (FWG) dafür, dass sich private Gartenbesitzer die Stadt zum Vorbild nehmen und den bunten Blumen auf ihren Rasenflächen eine Chance geben sollten: „Das rentiert sich.“ Kurdirektorin Brita Hohenreiter regte an, im Kurpark ebenfalls Blühinseln anzulegen.

Lesen Sie auch: Hohe Wellen im flachen Becken: Stadt legt „Kneippgarten“ an

Kritisiert wurden unvernünftige Parker, die am Eisstadion die Grünstreifen rücksichtslos befahren. Bauer meinte zwar, die Samen im Boden würden sich im Frühjahr schon durchsetzen, dennoch will man mit Durchsagen bei Spielen und durch Bußgelder die Fahrer zur Benutzung der asphaltierten Parkplätze drängen.

Karl Bock