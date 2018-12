Brandschutz, Inklusion, Isar-Ranger: Diese neuen Stellen schafft das Landratsamt

Der Stellenplan sorgt jedes Jahr im Kreisausschuss für einige Diskussionen. So auch am Montag. Drei neue Isar-Ranger werden eingestellt, eine Social-Media-Kraft fürs Landratsamt wurde abgelehnt, und über einen hauptamtlichen Behindertenbeauftragten will die CSU erst später sprechen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Auch im kommenden Jahr wird der Personalstand im Landratsamt und seinen Außenstellen voraussichtlich wachsen. Der Stellenplan, den Personalchef Jürgen Huber am Montag dem Kreisausschuss vorlegte, sah 5,9 zusätzliche Stellen vor. Würden die tatsächlich geschaffen, müsste der Landkreis im kommenden Jahr rund 18,8 Millionen Euro (netto) für seine Mitarbeiter ausgeben. Das wäre eine gute Million mehr als heuer. Wobei mehr auf die Hälfte auf Tarifsteigerungen und dergleichen zurückzuführen sei, so Huber.

Noch nicht berücksichtigt seien im Plan allerdings die Wünsche, die der Sozialausschuss in Sachen Inklusionsplanung und hauptamtlichem Behindertenbeauftragten hat. Unterm Strich würde das die Mehrung um eine weitere Stelle bedeuten.

Social-Media-Manager

Twitter, Facebook, Youtube: wichtige Kanäle, um heute mit Nachrichten Menschen zu erreichen. Im Prinzip keinen davon bedient das Landratsamt. Es wäre aber bitter notwendig. Die Mitarbeiterinnen auf den eineinhalb Stellen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit können das aber nicht mehr leisten. „Social Media geht nicht ohne zusätzliches Personal“, betonte Pressesprecherin Marlis Peischer. Es sei ja nicht damit getan, einen Beitrag auf Facebook zu schreiben. „Der Mitarbeiter muss sich mit den Thematiken im Landratsamt auskennen.“ Schließlich sollen Fragen, die auf diesen Plattformen von Bürgern gestellt werden, ja auch schnell und kompetent beantwortet werden. „Ministerien haben ganze Stäbe dafür aufgebaut“, warb Landrat Josef Niedermaier um Zustimmung. „Wir sollten da mitgehen, sonst wird der Bürger abgehängt.“ Es sei wichtig, die Arbeit des Landratsamts gerade auf diesen Kanälen transparent zu machen. CSU-Fraktionschef Martin Bachhuber sah diese Stelle „kritisch. 39 Wochenstunden für einen Social-Media-Manager – das ist schon üppig.“

Die Ablehnung erfolgte denkbar knapp – mit 6:6-Stimmen. Die Gegenstimmen kamen von der CSU und Barbara Schwendner (Grüne).

Fachkraft Brandschutz

Eine „Fachkraft Brandschutzdienststelle“ soll im Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung eingestellt werden. Bislang erledigt deren Aufgaben in erster Linie Kreisbrandrat Karl Murböck ehrenamtlich. Aber die Brandschutzthematik werde „zunehmend anspruchsvoller und komplexer. Auf ehrenamtlicher Basis ist das nicht mehr machbar“, sagte Huber. „Da sieht man mal, was der Kreisbrandrat bislang alles geleistet hat“, sagte Bachhuber anerkennend. Die neue Stelle wurde einstimmig genehmigt.

Bereich Umwelt

Gleich fünf neue Stellen sollen im Bereich Umwelt geschaffen werden – darunter drei für weitere Isarranger. Die sind auch nötig, um zu kontrollieren, ob die Vorgaben der fürs kommende Jahr geplanten Isarverordnung beziehungsweise das Bootsfahrverbot für gewerbliche Anbieter in den Naturschutzgebieten eingehalten werden. „Jedes Verbot ist nur so gut wie seine Kontrolle“, sagte Huber. Insgesamt fallen in die Zuständigkeit der Ranger 75 Flusskilometer mit zahlreichen Ein- und Ausstiegsstellen. Aber auch Aufklärungsarbeit und Umweltbildung gehören zu den Aufgaben der Saisonkräfte, die von April bis Oktober im Einsatz sind. Die derzeit sechs Isarranger hatten auch heuer schon alle Hände voll zu tun mit der Ahndung von Naturschutzverstößen. „Wir haben 800 Verfahren eingeleitet. 400 sind schon abgewickelt“, sagte Landrat Niedermaier.

Ziemlich ärgerlich für den Landkreis ist die Aufstockung der Stellen im Bereich Immissionsschutz. Ein weiterer Umweltingenieur soll hier eingestellt werden. Ärgerlich ist das deshalb, weil für diese Stelle eigentlich der Freistaat bezahlen müsste – tut er aber nicht. Da der Bereich Immissionsschutz aber bei fast jeder Baugenehmigung gefragt ist, das Personal mit der Arbeit kaum nachkommt und dadurch die Durchlaufzeiten für Baugenehmigungen hoch sind, schafft der Kreis die Stelle jetzt selber. „Wir werden wohl in den sauren Apfel beißen müssen“, so Huber.

Tölz ist hier kein Einzelfall. „In den bayerischen Landratsämtern fehlen 1400 staatliche Stellen“, sagte Niedermaier. Das sei dem stetigen Personalabbau in den vergangenen Jahrzehnten geschuldet. „Ich habe keine großen Hoffnungen, dass die Vorstellungen der Landräte erfüllt werden“, sagte CSU-Fraktionschef und Landtagsabgeordneter Martin Bachhuber mit Blick auf die geforderten 1400 Jobs. Gegen die Stimme von Werner Weindl (CSU) wurde die Stelle (Kostenpunkt: rund 64.000 Euro) beschlossen.

Sozialpädagoge

Eine halbe Stelle für eine sozialpädagogische Fachkraft soll im Jugendamt geschaffen werden. Die Verwaltung regte aber an, auf diese Aufstockung zu verzichten. „Wir haben das Jugendamt auf einen sehr hohen Standard gebracht, wir müssen Prioritäten setzen“, sagte Huber. Allerdings würde sich die neue Kraft vor allem um die Jugendsozialarbeiter an den Schulen kümmern. Deren Stellen wurden in den vergangenen Jahren massiv aufgestockt. Momentan kümmert sich Jugendpflegerin Verena Peck mit um das Thema – obwohl das nicht zu ihren originären Aufgaben gehört. Sie plädiert für die Schaffung der Stelle. „Das würde mich entlasten.“ Die Mehrheit des Kreisausschusses (7:5 Stimmen) sah das genauso.

Inklusion

Der Landkreis will sich stärker mit dem Thema Inklusion beschäftigen und ein entsprechendes Handlungskonzept aufstellen. Dafür ist, so eine Arbeitsgruppe, eine Vollzeitkraft nötig. Der CSU ist das zu viel. Sie plädierte für eine halbe Stelle. „Damit könnten wir leben“, sagte Grünen-Fraktionschef Klaus Koch. Man müsse sich aber schon klar darüber sein, dass die Umsetzung des Konzepts mit Investitionen verbunden sein wird. „Das wird Geld kosten, das werden wir mittragen müssen, sonst wäre das ja schildbürgerhaft“, erklärte er. Die halbe Stelle wurde einstimmig beschlossen.

Zurückgestellt wurde die halbe Stelle für einen hauptamtlichen Behindertenbeauftragten. „Das kommt für uns überraschend“, sagte Bachhuber. Man wolle sich erst mit dem Thema auseinandersetzen. Momentan erfüllt die Aufgabe Ralph Seifert ehrenamtlich.

Der Beschluss

Ansonsten gibt es in einigen Bereichen auch Stellenminderungen – beispielsweise im Bereich Asyl. Das liege an den sinkenden Fallzahlen, so Huber. Der Stellenplan wurde am Ende einstimmig beschlossen. Man wolle aber, so Bachhuber, noch über weitere Einsparmöglichkeiten nachdenken.