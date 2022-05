Spenden und Mitarbeiter: BRK-Kleidermärkte brauchen Hilfe

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Freuen sich über weitere Unterstützung – und das nicht nur im Tölzer Markt (Bild): Ladenleiterin Elena Leier (li.) und Projektleiterin Inge Knobloch. © Pröhl

Viele Geflüchtete aus der Ukraine versorgen sich auch in den Kleidermärkten des BRK mit dem Nötigsten. Deshalb werden nun dringend weitere Mitarbeiter gesucht - und Sachspenden wie zum Beispiel Schuhe.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Nicht nur die Tafeln im Landkreis merken den Zustrom an Geflüchteten deutlich. Auch in den drei BRK-Kleidermärkten steigen die Kundenzahlen. Und auch dort wird ehrenamtliche Unterstützung gesucht.

900 bis 1000 Kunden kommen durchschnittlich pro Woche in die BRK-Kleiderläden in Bad Tölz, Geretsried und Lenggries. Mit dem Zustrom der Flüchtlinge aus der Ukraine gehen die Zahlen seit Wochen kontinuierlich nach oben. „Die Kollegen meistern den Ansturm noch mit Bravour“, sagt Helmut Kulla, Bereichsleiter Soziale Dienste beim BRK. In Tölz gebe es glücklicherweise eine russischsprachige Kraft, eine weitere habe man gerade eingestellt, berichtet Projektleiterin Inge Knobloch. „Die ukrainischen Flüchtlinge sprechen alle Russisch und sind sehr froh, dass sie jemanden haben, der sie versteht“, sagt Knobloch. „Das führt natürlich dazu, dass sie alles mögliche fragen: Wo man Deutsch lernen kann, welchen Arzt es gibt und wie man einen Job findet.“

Auch ältere Männer sind unter den Geflüchteten

In erster Linie kommen die Menschen aber in die Läden, um sich mit dem Nötigsten zu versorgen. Dabei gibt es in den Geschäften nicht nur Secondhand-Kleidung, sondern auch Haushaltsartikel, Spiele und vieles mehr. Neu angekommene Geflüchtete erhalten im Landratsamt zusammen mit der Sozialcard einen Gutschein des BRK für eine kostenlose Erstausstattung an Bekleidung, der in allen Kleidermärkten einzulösen ist. Danach können sie mit der Sozialcard – wie alle anderen Inhaber auch – Kleidung, Schuhe und Bettwäsche zu 50 Prozent des Preises kaufen.

„Meistens kommen derzeit Mütter mit zwei bis drei Kindern zu uns“, sagt Knobloch. Aber auch ältere Männer sind unter den Geflüchteten – genauso wie junge Männer, die noch nicht alt genug für den Kriegseinsatz sind. „Wir hatte zwei Spenden von nagelneuen Fußbällen. Die Jungs haben sich so gefreut“, sagt Knobloch und lächelt.

„Gestrickt wird überall, auch in der Ukraine“

Durch die Veränderungen im Kundenkreis haben sich einige Lücken im Sortiment aufgetan. Großen Bedarf gibt es derzeit an Schuhen, Herrenjacken und neuer oder sehr gut erhaltener Unterwäsche sowie Nachtwäsche. Gesucht werden zudem Schulbedarf, Spiele, Sportartikel und -Schuhe, Bademode für Kinder, Haushaltsartikel und kleine Elektrogeräte. Letztere können allerdings nur in Geretsried abgegeben werden. „Die Flüchtlinge, die in einer eigenen Wohnung untergekommen sind, haben einen sehr großen Bedarf an Haushaltswaren“, sagt Kulla. Wichtig sei aber auch bei den Elektrogeräten, dass sie wirklich gut erhalten sind. Jede Spende werde eingehend geprüft, bevor sie weiterverkauft wird. Auch Wolle ist übrigens heißt begehrt. „Gestrickt wird überall, auch in der Ukraine“, sagt Knobloch.

Die BRK-Läden sind als Beschäftigungsprojekt entstanden. Über den Einsatz dort ist es in den vergangenen Jahren immer wieder gelungen, Mitarbeitende zu qualifizieren und in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. „Das bedeutet aber eben auch, dass wir uns quasi Mühe geben, die besten Mitarbeiter wieder los zu werden – im positiven Sinn“, sagt Kulla. „Daher würden wir uns über regelmäßige ehrenamtliche Unterstützung sehr freuen, um unser Angebot zuverlässig, konstant und hochwertig halten zu können.“

Spenden nicht einfach vor der Tür abstellen

In den Läden in Geretsried und Bad Tölz gibt es je vier hauptamtliche und fünf ehrenamtliche Mitarbeiter. In Lenggries werden vier Ehrenamtliche von einer hauptamtlichen Kraft unterstützt. Die Tätigkeiten reichen vom Sortieren der Spenden bis zur Beratung im Verkauf – „je nach Vorliebe“, sagt Knobloch. Mindestens einen halben Tag pro Woche sollte man als Ehrenamtlicher für die Arbeit im Kleidermarkt Zeit haben. Wer mithelfen möchte, kann sich zu den Öffnungszeiten in den Märkten melden oder erreicht Inge Knobloch unter der Telefonnummer 0 80 41/ 79 53 55 sowie via Mail an knobloch@kvtoel.brk.de. Apropos Öffnungszeiten: Zu diesen können auch Spenden abgegeben werden. Das BRK bittet eindringlich darum, die Spenden nicht einfach vor der Tür abzustellen.

Weitere Infos auf www.brk-toel-wor.de unter „Angebote“.

