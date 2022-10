„Charmant miteinand im Tölzer Land“: Warum der Tourismus für Einheimische so wichtig ist

Im schönen Tölzer Land machen viele gerne Urlaub. © Klaus Knirk

Faszinierende Natur, atemberaubende Landschaften, Ausblicke und Rundumblicke, die Betrachtende vereinnahmen. Es ist schön hier, im Tölzer Land. So schön, dass wir hier nicht nur gerne wohnen, leben und arbeiten, sondern andere hier auch gerne Urlaub machen.

Tourismus ist im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und ein Umsatzbringer, aber auch ein Garant für Lebensqualität. Dort, wo es aussieht wie in einem Bilderbuch, wollen die Menschen sein. Und dort, wo es Menschen zu Ausflügen und Urlauben hinzieht, ist es nicht nur schön, sondern soll es auch schön bleiben. Tourismus spielt daher für die Region alles andere als eine Nebenrolle. Darauf macht die Initiative „charmant miteinand“ von Tölzer Land Tourismus und seiner Orte aufmerksam.

Wirtschaftskraft, Arbeitsplätze, Ausbildungsstellen

In Orte, die Menschen reizen, festhalten und begeistern, in diese wird investiert, und an diesen lebt es sich folglich besser. Worte, die schlüssig sind. Dennoch braucht es manchmal ein paar Zahlen, um Worten noch mehr Kraft zu geben. Zahlen, die darlegen, wie wichtig der Tourismus für das Tölzer Land und seine Einheimischen ist, gibt es auch: Über sieben Millionen Menschen zieht es Jahr für Jahr für einen Tagesbesuch in den Landkreis. Jedes Jahr zählt die Region etwa eineinhalb Millionen Gästeübernachtungen. Rund 335 Millionen Euro erwirtschaftet der Sektor jedes Jahr. Knapp 4.700 Vollzeit-Arbeitsplätze in der Region hängen am Tourismus (Stand: dwif-Studie 2019, vor Corona).

Eine zukunftsfähige Branche, die auch Ausbildungsplätze schafft. Ein wichtiger Wirtschaftsmotor sind dabei u.a. die Seilbahnen. Laut einer Studie des dwif an der LMU München schafft bzw. sichert 1 Arbeitsplatz bei den Seilbahnen 5,1 Arbeitsplätze in der Region. Denn der Großteil der Ausgaben der Seilbahnnutzer entfällt nicht auf das Seilbahnticket, sondern wird für andere Leistungen (z.B. Unterkunft, Verpflegung) getätigt.

Über sieben Millionen Semmeln im Jahr

Von den Gästen profitieren aber nicht allein Gastronomie und Hotellerie, sondern auch Handel, Handwerk und Landwirtschaft. Die Bäcker aus dem Tölzer Land bringen täglich rund 20.000 Semmeln für den touristischen Bedarf aufs Backblech. Auf das ganze Jahr gerechnet sind das über sieben Millionen Brötchen.

Unsere Kunden und die vielen Tagesgäste und Urlauber im Tölzer Land tragen dazu bei, dass nicht nur die Inhaberfamilie sondern auch in unserem Betrieb bis zu 20 Menschen einen wohnortnahen Arbeitsplatz finden und somit ihr Auskommen bestreiten können.

Konrad Specker, Inhaber der Bäckerei Speckerbäck in Bad Heilbrunn © Wolfgang Kronwitter

Aber auch die Landwirtschaft kann profitieren. „Durch einen starken Tourismus kann die Landwirtschaft ihre erzeugten Fleisch- und Milchprodukte über die örtlichen Gaststätten und Metzgereien regional vermarkten“, sagt Jakob Wasensteiner, Landwirt im familieneigenen Betrieb mit Milchviehhaltung, Jungviehaufzucht und Forstflächenbewirtschaftung. Und umgekehrt:

Ohne eine aktive und nachhaltige Landwirtschaft wäre das Tölzer Land für Touristen unattraktiv. Durch die Bewirtschaftung unserer Talflächen und die Beweidung der Almen werden die Flächen gepflegt und dadurch die einzigartige Kulturlandschaft erhalten

Landwirt Jakob Wasensteiner: „Durch einen starken Tourismus kann die Landwirtschaft ihre erzeugten Fleischprodukte über die örtlichen Gaststätten und Metzgereien regional vermarkten.“ © Jakob Wasensteiner

Wo viel los ist, da ist Leben

Tourismus bedeutet für die Region aber nicht allein Arbeitsplätze, Wertschöpfung, „Die-Wirtschaft-Ankurbeln“, sondern noch so viel mehr. Dort, wo es die Menschen hinzieht, dort ist es schön und soll es schön bleiben. Ohne Tourismus wäre deutlich weniger geboten, weniger kulturelle Veranstaltungen, weniger Gastronomie, weniger Freizeitmöglichkeiten. Die Quantität wäre eine andere, in Folge auch die Aufenthaltsqualität, auf Dauer die Lebensqualität. Und geboten ist viel im Tölzer Land: Stadtführungen, Kräuterexpeditionen, Floß- und Schifffahrten oder auch Ausflüge in den Märchenwald, ins Schwimmbad, in den Hochseilgarten oder einfach raus in die Natur.

Unsere schöne Heimat im Voralpenland hat eine große Anziehungskraft für Tagesausflügler und Langzeiturlauber und mit einer nachhaltigen, bewussten sowie unverfälschten Normalität gelingt uns sicher ein charmantes Miteinand.

Georg Bernhofer, Chocolatier und Gastronom aus Wolfratshausen © Tölzer Land Tourismus/Leonie Lorenz

Durch das Tölzer Land ziehen sich schließlich über 500 Kilometer beschilderte Radwege und Radrouten, mehrere hundert Kilometer Wanderwege und 260 Kilometer Loipen. Hinzu kommen Ski- und Wandergebiete mit Bergbahnen und Liftanlagen, on top über zwei Dutzend Hütten und Almen, die bewirtet werden.

„Charmant miteinand“ - eine Initiative vom Tölzer Land Tourismus © Tölzer Land Tourismus

Weitere Informationen rund um die Bedeutung des Tourismus für das Tölzer Land gibt es auf der Website der Kampagne „charmant miteinand im Tölzer Land“ unter www.toelzer-land.de/charmantmiteinand. Dort finden sich neben weiteren Fakten und Zahlen auch zahlreiche Stimmen zur Rolle des Tourismus. Unter dem Link www.facebook.com/Toelzer.Land.Fanpage gibt es außerdem aktuelle Informationen in Form von regelmäßigen Blogbeiträgen.

