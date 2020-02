Corona durchkreuzt Trainingspläne heimischer Fußball-Clubs

Die Fußballer in der Region bereiten sich gerade auf den Beginn der Punktrunde vor - oft in Trainingslagern im sonnigen Süden. Doch auch hier macht das Corona-Virus einigen Klubs einen Strich durch die Rechnung.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Kicker des SV Wackersberg-Arzbach beispielsweise hatten geplant, ihre Übungseinheiten in Lugagnano di Sona zu absolvieren. Doch kurzfristig wurde der Aufenthalt in der Nähe von Verona abgesagt. Trainer Thomas Angermeier: „Wegen des Corona-Virus’ haben wir uns dazu entschieden.“ Leicht gefallen ist dem Coach und der Vorstandschaft die Entscheidung nicht, doch Angermeier macht deutlich: „Nicht nur die Ansteckungsgefahr, sondern auch die Gefahr, dort möglicherweise lange Zeit in Quarantäne verbringen zu müssen, war ausschlaggebend. Unsere Spieler, Betreuer und Funktionäre sind alle berufstätig und oft selbstständig. Da ist der Verdienstausfall nicht unerheblich.“

Den Isarwinklern wurde tatsächlich auch auf Anfrage beim Tourismusverband in Lugagnano zu einer Verlegung geraten. „Natürlich ist das für die Hotelbetreiber dort nicht einfach, auch andere Clubs haben bereits storniert“, hat Angermeier erfahren. So zum Beispiel der TSV Krumbach, gegen den der SV in Italien ein Freundschaftsspiel bestritten hätte.

Auch SV Bad Heilbrunn diskutiert Absage

Auch beim SV Bad Heilbrunn wurde über eine Absage des Trainingslagers diskutiert. Ziel des Landesligisten ist zwar die adriatische Küste Sloweniens. „Italien ist aber nicht weit weg“, sagt Spielführer Sebastian Mertens. Doch alle 45 Teilnehmer sprachen sich letztlich für einen Antritt der Reise aus.

Auch der TSV Benediktbeuern hat im sonnigen Süden schon mehrmals Trainingslager absolviert, heuer hat der Verein aber darauf verzichtet. „Als ob ich eine Vorahnung gehabt hätte“, meint Trainer Willi Link. Der Lenggrieser SC hat ebenfalls kein Trainingslager absolviert. Trainer Martin Lindner: „Nach dem äußerst milden Winter sind die Bedingungen in Lenggries optimal. Und für die Kameradschaft und noch mehr Teamgeist hatten wir uns auf der Lenggrieser Hütte am Seekar einquartiert.“

TuS Geretsried und Waldram sagen ab

Die Fußballer des TuS Geretsried hatten sich dagegen auf ein paar schöne Tage am Gardasee gefreut. Am Donnerstagmorgen wollten sie aufbrechen, doch wegen des Corona-Virus’ wurde die Reise abgesagt. „Wir haben den Spielern die Entscheidung freigestellt“, sagt Trainer Martin Grelics. Ein Drittel wolle das Risiko nicht eingehen, erläutert der TuS-Coach. Bei der DJK Waldram hat die Abteilungsleitung entschieden, nicht zu fahren, erklärt Dominik Wamsler. Dabei habe nicht so sehr die Ansteckungsgefahr eine Rolle gespielt, sondern die Angst, plötzlich „in einer sogenannten Quarantänezone festzusitzen“, begründet er die Absage des Trainingslagers in Kurtinig in Südtirol. „Wenn Italien die Grenzen zwei Wochen zumacht, kommst du nicht raus“, so der Waldramer Fußball-Chef. Hans Demmel/Rudi Stallein

Lesen Sie auch:

Das sagt das Tölzer Gesundheitsamt: Corona-Virus: „Bemühen uns, besorgte Bürger zu beraten“

Sturm „Bianca“ tobt im Tölzer Land: B11 blockiert, Holzhütte auf Straße geweht

So soll sich das Oberland in Zukunft entwickeln