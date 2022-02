Das Krapfenrennen macht der Klassiker

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Ob Pflaumenmus- oder Schokofüllung: In den Filialen der Bäckerei Büttner gibt es ein vielseitiges Krapfen-Sortiment. Mitarbeiter Maximilian Büttner verkauft in der Marktstraße allerlei buntes Gebäck. Apfelkrapfen als Besonderheit in der Faschingszeit. © Arndt Pröhl

Auch ohne Partys und Bälle sind Krapfen zurzeit heiß begehrt. Hier verraten Bäcker, welche Variation der süßen Teilchen am besten bei den Bürgern im Landkreis ankommt.

Bad Tölz/Lenggries – Auch wenn die Feiern und Bälle rund um das bunte Treiben erneut der Pandemie zum Opfer fallen, ist die Faschingszeit im vollen Gange. Zwar zeichnet sich das nicht an Konfettiregen und Polonaise ab, aber auf eins wollen die Tölzer nicht verzichten – die verführerische süße Sünde, die einen aktuell aus jeder Bäckereitheke anlacht: Krapfen.

Sandra Büttner, Chefin der Tölzer Bäckerei Büttner, sagt: „Wir sind traditionell im Januar in die Krapfensaison gestartet.“ In ihren Filialen können die Kunden täglich zwischen neun verschiedenen Sorten auswählen. Klassiker wie mit Aprikosenkonfitüre, Exotischeres wie beispielsweise mit Kokoscreme oder lokale Besonderheiten wie der Hirschkusskrapfen werden jeden Tag geformt, herausgebacken, gefüllt und verziert. „Ich bin bei der Auswahl nicht zurückgegangen, da die Kunden die Vielfalt bei den Krapfen sehr schätzen“, berichtet die Bäckerei-Inhaberin. Bei der Qual der Wahl, bleibt eins dennoch unverändert: „Am gefragtesten ist einfach der klassische Krapfen mit Hagebuttenkonfitüre“, sagt sie und lacht. Trotz der coronabedingten Absagen der Faschingsbälle würden nicht drastisch weniger Krapfen bestellt. „Wir produzieren ähnliche Mengen wie vor Corona“, meint Büttner. Denn viele Firmen würden für Mitarbeiter Krapfen bestellen und bei Privatkunden sowie Laufkundschaft sei der Gusto auf das Gebäck sowieso ungebrochen. „Das war auch in der vergangenen Saison so“, erinnert sie sich.

Vanillecreme, Nugat, Eierlikör und gelbe Marmelade

Über das ganze Jahr hinweg gibt es bei der Tölzer Bäckerei Riedmeier und Schmidt Krapfen. „Aber nur die klassischen mit roter Marmelade und Puderzucker“, sagt die Inhaberin Claudia Schmidt. „Zur Faschingszeit machen wir dann mehrere Variationen.“ Zur Auswahl stehen aktuell bei Schmidt Füllungen aus Vanillecreme, Nugat, Eierlikör und gelber Marmelade.

Überdies gibt es zur Faschingszeit noch ganz spezielles Gebäck: Apfelkrapfen. „Die sind nicht so gefüllt wie die klassischen Krapfen, sondern haben eher die Form einer Schnecke“, erklärt Schmidt.

Franz Bammer, Inhaber der gleichnamigen Bäckerei im Lenggrieser Ortsteil Fleck setzt auf ein klassisches Sortiment. „Die sind eh am meisten gefragt“, meint er. „Ich weiß schon, dass manche eine riesen Auswahl mit verschiedenen Füllungen haben, unsere Kunden bevorzugen aber die traditionellen Faschingskrapfen“, so Bammer. Diese Saison laufe das Geschäft mit den süß gefüllten Teilchen auch wieder richtig gut. „Letztes Jahr haben wir stark gemerkt, dass kaum Urlauber hier waren, noch dazu sind alle Feiern ausgefallen“, berichtet er. Heuer hingegen seien aber wieder so viele Skifahrer und Urlauber wie vor Corona in der Gegend, die sich auf seine Krapfen freuen. Zur Wahl stehen den Kunden dann Himbeer-Johannisbeer- und Eierlikörkrapfen. „Pro Tag produzieren wir nun wieder um die 90 Stück“, berichtet Bammer.

Den Ausfall von Faschingsfeiern in der Gastronomie merkt Claudia Schmidt: „Das Alltagsgeschäft läuft diese Saison bisher wie eh und je, aber wir merken schon, dass wir aus der Gastronomie keine Großbestellungen bekommen.“ Bei der täglichen Produktion musste sie aber nichts ändern. „Die Restaurantbestellungen liefen immer gesondert ab“, erklärt sie.

Bienenstichkrapfen ist am ausgefallensten

Die Tölzer Bäckerei Weisser habe hingegen die Produktion etwas angepasst. „Vor Corona haben wir täglich an die 900 Faschingskrapfen verkauft, das ist nun schon etwas weniger“, sagt die Verkaufsleiterin Angelika Höflinger. Dennoch sei sie mit der Nachfrage nach wie vor sehr zufrieden. „Die Lust auf Krapfen ist da, und auch unsere Faschingssorten, die es nur im Winter gibt, sind sehr beliebt.“ Der ausgefallenste sei der Bienenstichkrapfen. Das Rennen macht aber der Vierfruchtmarmeladen-Krapfen. „Da haben wir in der Faschingszeit auch die Aktion drei zum Preis von zwei.“ Darauf seien alle ganz scharf, berichtet Höflinger.

Ob mit oder ohne Faschingssause lassen es sich auch die Kunden von der Bäckerei Kellner in Lenggries schmecken. „Das Geschäft mit den Krapfen läuft wirklich gut. Wir sind Mitte Januar gestartet, hatten vor Kurzem für sieben Tage geschlossen, aber seit dem ersten Tag, an dem wir wieder offen hatten, ist die Nachfrage ungebrochen hoch“, berichtet der Chef Alfred Kellner. Auch er merke zwar, dass keine Großbestellungen für Bälle und dergleichen reinkommen würden, dafür bestellen bei ihm momentan aber viele Firmen für die Mitarbeiter allerlei Gebäck. Wie hoch die Auswirkung der Pandemie auf den Krapfenverkauf am Ende sein wird, könne man erst nach der Faschingswoche final beurteilen. Doch bisher sei die Resonanz auf seine Vanille-, Schokoladen-, und Marmeladenkrapfen hoch. Und eins bleibt auch unverändert: „Der Renner ist – wie alle Jahre – der Krapfen mit gelber Marmelade“, schließt Kellner.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.