dasDietmanns feiert seinen ersten Geburtstag

dasDietmanns feiert vom 12. bis 14. Mai seinen ersten Geburtstag. © dasDietmanns

Wenn Connie Dietmann die vergangenen Monate Revue passieren lässt, blickt sie dankbar auf ein „aufregendes, spannendes und erfreuliches“ erstes Jahr im dasDietmanns zurück.

Ihr war es wichtig einen Ort in Bad Tölz zu schaffen, der zum Verweilen einlädt. Dieser Wohlfühlort im Herzen von Bad Tölz, zwischen Marktstraße und Nockhergasse, hat schnell einen Platz in den Herzen der Isarwinkler erobert. Das gilt es zu feiern. 365 Tage nachdem sich die Türen im dasDietmanns öffneten, findet vom 12. bis 14. Mai drei Tage lang das erste Geburtstagsfest statt.

Freitag und Samstag begeistert ab 22 Uhr derselbe DJ, der schon bei der fulminanten Eröffnungsparty für beste Stimmung sorgte. Während des Feier-Wochenendes werden die kulinarischen Lieblinge des vergangenen Jahres auf einer Jubiläumsspeisekarte angeboten. Wenn am Sonntag das Feier-Wochenende in der Chill-out-Lounge geschmeidig ausklingt, wird das Lieblingsgetränk, der Aperol-Spritz für fünf Euro – im Idealfall bei schönem Frühsommerwetter in netter Gesellschaft im Innenhof serviert.

So vielfältig, entspannt und ungezwungen, wie am Jubiläumswochenende ist dasDietmanns das ganze Jahr über. Ein Platz, an dem man sich wohlfühlt. Egal, ob für einen Cappuccino beim Einkaufsbummel durch die Marktstraße, einem leichten Lunch in der Mittagspause, einem gemütlichen Restaurantbesuch oder einem Drink an der Bar. Mit der Freundin beim Prosecco plaudern oder nach dem Fußballtraining bei einer Pizza mit den Mannschaftskollegen den nächsten Gegner analysieren. Hier ist genau der richtige Ort dafür.

Atmosphäre zum Wohlfühlen

Das liegt nicht nur am Ambiente. Vor allem sorgen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die einladende Atmosphäre, in der sich Gäste aller Generationen heimisch fühlen. Geprägt wird dasDietmanns von Herz und Seele eines jeden Mitarbeiters, betont Connie Dietmann, die mit ihrem Mann Peter, den Kindern Sophia, Dennis und Lena und einem Team von 30 Leuten dafür sorgt, dass alles läuft. Dass sie sich „fast schon wie eine Familie“ fühlen merkt auch, wer hierherkommt und drinnen wie draußen ganz schnell ganz weit weg vom Alltag ist.

Saisonale Events wie den Ibiza Lounge Day an lauen Sommernächten, eine standesgemäße Country Night, eine Weinverkostung im Herbst, die weihnachtlichen Gospelklänge im winterlich dekorierten Innenhof, ein schmackhaftes Whisky-Tasting in Zusammenarbeit mit SLYRS oder einen österlichen Brunch: „Wir lassen uns etwas für unsere Gäste einfallen“, ist die Devise.

Das ist erst der Anfang, denn Ideen haben sie genug. Auch für Hochzeiten, Geburtstage, Weihnachtsfeiern oder Team-Events, für die das dasDietmanns gerade auch in Kombination mit dem Boutique-Hotel ideal ist. Zehn geschmackvoll und individuell eingerichtete Doppelzimmer, vier davon auch als Dreibettzimmer nutzbar, gibt es im ersten und zweiten Stock des denkmalgeschützten Hauses, das sowohl für die Gästezimmer als auch für die Räume im Erdgeschoss und den Innenhof einen besonderen Rahmen bietet.

Flyer © dasDietmanns

Tradition und Zeitgeist ergänzen sich perfekt

So vielfältig wie die Gäste ist die Speisekarte; eine Mischung aus saisonalen Gerichten und Klassikern. Vom bayerischen Caesar Salad, dem Dietmanns-Gedeck, traditionellen spanischen Gambas al ajilio, einem handgeklopften Wienerschnitzel vom Kalb, bis zu außergewöhnlichen Kreationen wie die Käsekrainer mit Trüffelpommes oder das Rote Beete Carpaccio mit Ziegenkäse. Und natürlich die Pizzen, die sich bereits im Eisstadion an höchster Beliebtheit erfreuten. Breit aufgestellt ist dasDietmanns auch in Sachen Getränken mit einer großen Auswahl an Säften, Bier und Wein und neuerdings auch Slyrs-Whisky aus dem Schlierachtal. Nicht zu vergessen: die große Spritz-Karte. Während der Ingwer-Spritz schon fast so beliebt ist, wie der Klassiker mit Aperol, gibt es noch einige andere Entdeckungen wie Blutorange, Grapefruit, Cranberry oder Mango. Wunderbar für eine kleine Auszeit am Nachmittag oder einen Aperitif am Abend. Wobei sich dann auch ein Blick in die Cocktailkarte lohnt. Denn auch das ist dasDietmanns: ein Ort, an den man zum Ratschen kommt, auf einen Absacker nach einem Restaurantbesuch oder wenn man nach Kino, Konzert oder Theater noch nicht gleich heim gehen möchte. „Bei uns ist jeder willkommen“, sagt Connie Dietmann: „Wir wollen ein Ort zum Wohlfühlen sein.“

Kontakt dasDietmanns

Marktstraße 39

83646 Bad Tölz Tel.: 08041 79 93 499

Web: www.dasdietmanns.de

Facebook Öffnungszeiten:

DI | MI | DO | SO 11 - 22 Uhr

FR | SA 11 - 24 Uhr KÜCHE

11.30 - 14.00 Uhr

17.00 - 21.30 Uhr