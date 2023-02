126 BRK- und Wasserwacht-Mitglieder erhalten Ehrenzeichen

Von: Patrick Staar

Verleihung staatliches Ehrenzeichen. Landrat Josef Niedermaier lobte den Dienst am Nächsten und zeichnete die Mitglieder vom Bayerischen Roten Kreuz und der Wasserwacht aus. © Patrick Staar

Bad Tölz – Ehrungen sind beim BRK und bei der Wasserwacht keine Seltenheit.

Dass im Landkreis gleich 126 langjährige Mitglieder mit dem staatlichen Ehrenzeichen geehrt werden, dürfte es noch nie gegeben haben. „Eigentlich müsste man jedem eine Laudatio halten“, sagte Landrat Josef Niedermaier jüngst im Tölzer Landratsamt.

Mit Blick auf das üppige Buffet fügte er augenzwinkernd hinzu: „Wenn ich jedem eine Laudatio halten würde, dann würde aus dem Abendessen ein Frühstück werden.“ Es gebe mehrere Gründe dafür, dass dieses Mal so viele Mitglieder ausgezeichnet wurden, erläuterte der Landrat. Erst seien die Mitgliederlisten nicht in Ordnung gewesen, und dann kam Corona. Niemand habe einen Plan gehabt, wie man mit einer solchen Pandemie umgeht: „Die Politik nicht, die Krankenhäuser nicht und der Katastrophenschutz auch nicht.

Es hat uns gebeutelt wie im Schleudergang, bis man nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist.“ Dabei seien gerade Organisationen davon geprägt, dass es für alle Eventualitäten einen Plan gibt. Dass am Ende die Schwierigkeiten überwunden wurden, führt Niedermaier auch auf die Arbeit der Hilfsorganisationen zurück: „Ich denke an die ganzen Sitzungen, in denen wir überlegt haben, wie man die Besuchsdienste regelt. Oder wie man medizinische Hilfe ins Impfmobil bringt.“ Er bedankte sich: „Das sind Momente, in denen ich spüre, warum die Arbeit bei allem Ärger Spaß macht.“

Wichtige Ehrenämter - Landrat Niedermaier lobt BRK und Wasserwacht

Landrat Josef Niedermaier lobte beim Fest im Landratsamt Bad Tölz die 126 BRK- und Wasserwacht-Mitglieder aus dem Landkreis für ihre langjährige Dienstzeit. Dafür wurden sie ausgezeichnet. Des Weiteren hoffe er, dass die Bereitschaft Ämter zu übernehmen, nicht in dem Maße nachlässt, wie es prognostiziert wird. Wie schon immer werde über die jungen Leute gelästert.

Es komme nicht mehr so oft vor, dass Menschen von der Jugend bis zum Rentenalter in derselben Organisation helfen, sagte Niedermaier: „Sie engagieren sich in der Schulzeit, im Studium in eine Richtung und mit Familie wieder in eine andere Richtung.“ Man müsse überlegen, wie man damit umgeht. „Man kann’s beklagen, aber vom Beklagen wird’s nicht anders.“



Wichtig sei darauf hinzuweisen, wie viel jeder Einzelne von einem Ehrenamt profitiert: „Wie viel Erfüllung ich mitbekomme, wenn ich jemand geholfen habe, wenn ich jemand gerettet oder wenn ich im Sozialdienst Gespräche geführt habe.“