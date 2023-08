Schwimmabzeichen-Aktion der Wasserwacht und DLRG in der „Isarwelle“ Lenggries

Von: Daniel Wegscheider

Wasserwacht und DLRG nehmen Abzeichen im Schwimmbad Isarwelle ab. © Wasserwacht

Lenggries - Seepferdchen, Bronze, Silber und Gold: Beim Abzeichentag der Wasserwacht und DLRG in der „Isarwelle“ Lenggries haben 150 Schwimmer ihr Abzeichen gemacht.

Das gemeinsame Projekt der Wasserwacht und DLRG fand erstmals statt und soll für mehr Sicherheit im Wasser dienen.

Bilanz und Trend lassen aufhorchen: Bereits kurz vor der Badesaison gab es bayernweit drei Menschen zu beklagen, die ertrunken sind. Generell stellt die Wasserwacht fest, dass immer weniger Kinder und Jugendliche gut schwimmen können und dagegen nicht aktiv trainiert wird, „obwohl es für den sicheren Aufenthalt im Wasser unverzichtbar ist“. Das Problem verschärft haben die vielen Schwimmkurs-Ausfälle während des Corona-Lockdowns.

Diesen Missstand hat die Wasserwacht Lenggries zusammen mit der DLRG Geretsried zum Anlass genommen, um den fehlenden Schwimmfähigkeiten gezielt entgegenzuwirken. So veranstalteten die Organisationen jüngst im Lenggrieser Hallenbad „Isarwelle“ einen sogenannten Abzeichentag, der unter dem Motto „Macht so viele Abzeichen, wie Ihr wollt und startet fit in die Sommerferien 2023“ stand.

Die Aktion soll sowohl Schwimmfertigkeiten fördern als auch für Gefahren sensibilisieren

Ziel war es dabei, neben Schülern auch Bürgern und Urlaubsgästen der Gemeinde die Möglichkeit zu geben, ihre aktuelle Schwimmfertigkeit zu prüfen. Die Wasserwacht wollte aber auch auf Gefahren an und in Gewässern sensibilisieren – gerade weil diese oftmals unterschätzt werden. Jeder Teilnehmer bekam daher auch eine Broschüre mit Baderegeln.



Kinder legten das Seepferdchen, Bronze-, Silber- und Goldabzeichen ab

Der Projekttag startete vormittags mit Grundschülern der dritten und vierten Klassen aus Lenggries und Wegscheid. „Die Kinder absolvierten bei uns das jeweils gewünschte und nach dem Leistungsstand mögliche Schwimmabzeichen in Bronze, Silber oder Gold“, berichtete Ulli Kirchgatterer, technischer Leiter bei der Wasserwacht Lenggries.

„Hier zeigte sich der enorme Teamgeist der Kinder.“ So wurden die Mitschüler lautstark angefeuert. Ab Mittag durften dann die Erwachsenen ran und ihr Können unter Beweis stellen. Vom Seepferdchen bis zum goldenen Schwimmabzeichen wurde alles abgelegt.



„Es ist super, dass wir durch solche gemeinsamen Aktionen näher zusammenrücken und die Freundschaft und das gemeinsame Ziel der Wasserrettung offen zeigen“, bilanzierte Kirchgatterer. Insgesamt wurden beim Aktionstag 150 Abzeichen von der Wasserwacht und DLRG abgenommen.