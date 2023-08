Die ersten 18 Pflegefachkräfte an der Tölzer Asklepios-Schule feiern ihren Abschluss

Von: Daniel Wegscheider

Der erste Jahrgang der dreijährigen generalistischen Pflegeausbildung ist vor Kurzem an der Tölzer Asklepiosklinik feierlich verabschiedet. © Asklepios

Bad Tölz - Auf dem Lehrplan der Absolventen standen neben dem großen Thema Pflege unter anderem die Inhalte Anatomie, Psychologie, Recht und Krankheitslehre. Anmeldung für viertes Ausbildungsjahr.

2.100 Stunden theoretischer Unterricht und 2.500 Stunden fachpraktische Ausbildung von der Intensivstation bis zum ambulanten Pflegebereich: Dieses Pensum haben 18 Schüler an der Berufsfachschule für Pflege der Asklepios Krankenpflegeschulen gGmbH an der Tölzer Stadtklinik in den vergangenen drei Jahren absolviert. Nun wurden sie feierlich geehrt und starten ins Berufsleben.

Erste Jahrgang der dreijährigen generalistischen Pflegeausbildung feiert seinen Abschluss

Der erste Jahrgang der dreijährigen generalistischen Pflegeausbildung zur Pflegefachfrau beziehungsweise zum Pflegefachmann hat nun die Ausbildung abgeschlossen. „Trotz der großen Herausforderungen, die die umfassende Umgestaltung der Prüfungsprozesse und Unterrichtskonzepte mit sich brachte, waren die Schüler außergewöhnlich erfolgreich“, berichtet Sprecherin Sandra Grillneder der Asklepiosklinik.

Abschluss an der Tölzer Asklepios Krankenpflegeschule mit Bestnoten

So gibt es dieses Jahr sechs Staatspreiskandidatinnen, die mit einem besseren Noten-Gesamtergebnis als 1,5 abschlossen. Drei Schüler erzielten den Schnitt von 1,0, zwei Schüler von 1,2 und ein Schüler schloss mit der Note 1,4 ab. Zehn Schüler haben die Abschlussprüfung schriftlich, mündlich und praktisch mit guter bis sehr guter Leistung abgeschlossen.

„Das ist mit Sicherheit eine Leistung, die einen kräftigen Applaus verdient hat“, lobte jüngst Schulleiter Vinzenz Benz bei der Examensfeier in der Aula der Asklepios Stadtklinik Bad Tölz. Elf Absolventen werden in der Asklepios Stadtklinik Bad Tölz ihren beruflichen Weg fortsetzen.



Sie haben sich einen ganz tollen Beruf ausgesucht.

Pflegedirektorin Andrea Geisler betonte im Rahmen der Abschlussfeier: „Sie können stolz auf ihre Leistungen der letzten drei Jahre sein. Die Zeit war für Sie, das wissen wir alle, besonders schwer. Sie hatten sehr, sehr viele Herausforderungen zu meistern.“ Auch der Vize-Bürgermeister Michael Lindmair gratulierte und würdigte den bemerkenswerten gesellschaftlichen Beitrag der Pflegekräfte. Er hob hervor, dass der Einsatz und das Engagement der Pflegekräfte in der Gesundheitsversorgung einen enormen Einfluss auf das Wohlergehen, das Zusammenleben und die Lebensqualität von allen habe.



Der ärztliche Direktor Rüdiger Ilg wies auf die sinnhafte Komponente der Arbeit des medizinischen Personals hin und auf das tiefe Gefühl, dass man mit seiner Arbeit einen wirklich wertvollen Beitrag leistet. „In dem Sinne möchte ich ihnen nicht nur zum Examen gratulieren, sondern ganz herzlich zu ihrer Berufswahl. Sie haben sich einen ganz tollen Beruf ausgesucht.“

Ausbildung: Es gibt noch freie Plätze Am 1. September startet das vierte Ausbildungsjahr zur Pflegefachkraft - es gibt es noch freie Ausbildungsplätze an der Asklepios-Schule. Kurzentschlossene können ihre Bewerbung per E-Mail an Bfs.badtoelz@asklepios.com einreichen.