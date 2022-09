19. Lenggrieser Kunstwoche in der alten Kaserne: von Malerei bis Skulptur

Von: Daniel Wegscheider

Ein gehäkeltes Korallenriff gibt es bei der Lenggrieser Kunstausstellung zu sehen. © Judith Irrgang

Lenggries – Heuer findet die Lenggrieser Kunstwoche zum zweiten Mal in der ehemaligen Kantine der Prinz-Heinrich-Kaserne statt. Die Ausstellung der Künstlervereinigung Lenggries (KVL) kann dort bis Sonntag, 9. Oktober, besucht werden.



Das diesjährige Motto der Lenggrieser Kunstwoche passt in die Zeit der Fridays-for-Future-Bewegung: Sie handelt von der „Natur“, entdeckt mit den Mitteln der Kunst. „Erfasst im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichen Interessen, den Geboten der Nachhaltigkeit und der Sehnsucht nach Unberührtheit, Ursprünglichkeit, Abenteuer und Inspiration“, erklärt KVL-Vorsitzender Günter Unbescheid.

Kunst in Lenggries zeigt die „Natur in allen ihren Aspekten in Bezug auf den Menschen“

Das präsentieren zehn geladene Gastkünstler sowie acht KVL-Mitglieder durch Malerei, Grafik, Installationen und Fotografie. „Natur in allen ihren Aspekten und in Bezug auf die Rolle des Menschen in ihrem Kontext.“

Die KVL freut sich heuer besonders auf zwei Beiträge: Einmal über die Leihgabe vom Museum Frieder Burda in Baden-Baden von zwei gehäkelten Korallen-Paneelen aus der Ausstellung „Wert und Wandel der Korallen“. Es stammt von den in Australien geborenen und in Kalifornien lebenden Schwestern Margaret und Christine Wertheim, „die dem Thema der globalen Erwärmung und der dadurch entstehenden Umweltkatastrophen am Beispiel zum Tode geweihter Korallenriffe Rechnung tragen“, erklärt Unbescheid.

Tölzer Fotograf Olaf Otto Becker reiste mit Umweltaktivisten um die Erde

Ein weiterer Höhepunkt sind die Landschaftsfotografien des Tölzers Olaf Otto Becker. „Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit den Spuren, die wir Menschen direkt oder indirekt auf diesem Planeten hinterlassen“, berichtet Unbescheid.

In zahlreichen Expeditionen habe Becker die Küsten und das Inlandeis Grönlands erkundet, um die Folgen der von Menschen gemachten Klimaerwärmung zu thematisieren. Becker reiste auch mit Umweltaktivisten durch Borneo und Sumatra, um die Verwüstungen von legaler und illegaler Abholzung primärer Urwälder sichtbar zu machen.

Neben den geladenen Gastausstellern werden heuer auch die KVL-Mitglieder wieder ihre Werke ausstellen: Jürgen Dreistein (Bleistiftzeichnungen), Sophie Frey (Aquarelle und Hinterglasmalerei), Ecki Kober (Malerei), Veronika Partenhauser (Videoinstallationen), Gabi Pöhlmann (Malerei), Paul Schwarzenberger (Collagen), Klas Stöwer (Fotografie) und Unbescheid (Fotocollage).

Ausstellungszeiten Die Kunstwoche in Lenggries (Gebirgsjägerstraße 15) ist von Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Bei der „Langen Nacht der Kunst“ am Samstag, 1. Oktober, sind ab 18 Uhr alle Künstler anwesend.