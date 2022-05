20 Jahre Asklepios: Privatisierung der Stadtklinik Bad Tölz soll im Juli gefeiert werden

Seit 20 Jahren ist Asklepios Träger der Tölzer Stadtklinik. Geschäftsführer Felix Rauschek erläuterte Bürgermeister Ingo Mehner und Kämmerer Hermann Forster (v.r.) das Programm zum Tag der offenen Tür am 2. Juli. © Karl Bock

Bad Tölz – Mit einem Tag der offenen Tür für die ganze Familie soll am Samstag, 2. Juli, das 20-jährige Jubiläum der Asklepios Stadtklinik Bad Tölz gefeiert werden.

Das Tölzer Krankenhaus an der Schützenstraße hat seinen Betrieb zwar bereits im Jahr 1990 aufgenommen, damals aber noch unter der Regie der Stadt Bad Tölz. Zum 1. Januar 2002 wurde die gesamte Betriebsführung dann an die Asklepios Kliniken GmbH übergeben.

Versorgung von Kranken in Tölz: Ein Rückblick

Dabei hat die Versorgung von Kranken in Tölz (damals noch ohne Bad) eine deutlich längere Geschichte. Auf das Jahr 1822 wird die Gründung „einer bürgerlichen Krankenanstalt“ datiert, 20 Jahre später übertrug der Tölzer Magistrat die Krankenpflege dem Orden der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul.

Schon 18 Jahre später, 1860, wurde das heute noch als Reha-Klinik genutzte Krankenhaus an der äußeren Krankenhausstraße errichtet. Es wurde später durch einen modernen Anbau erweitert, ab 1986 war es nötig, mit dem Landkreis eine Kostenvereinbarung zu treffen. Das seit 1906 unter Städtischer Regie stehende Krankenhaus schrieb rote Zahlen, der Landkreis trug drei Viertel des Defizits.



Im Jahr 1990 konnte nach der Auflassung des Staatlichen Versorgungskrankenhauses an der Schützenstraße die neue Klinik mit ihrem markanten Zentralbau in Betrieb genommen werden. Dann gab es Überlegungen, sich für den Betrieb des Hauses einen externen Träger zu suchen, wobei 1999 die Asklepios Kliniken GmbH zum Zuge kam.

Trägerschaft des kommunalen Krankenhauses von Asklepios übernommen

Zum 1. Januar 2002 wurde dann zum ersten Mal in Bayern die Trägerschaft eines bis dahin kommunalen Krankenhauses der Grund- und Regelversorgung von einer privaten Klinikgruppe unternommen, nämlich Asklepios.



Dazu sagte im Rahmen eines Pressegesprächs kürzlich im Rathaus der heutige Bürgermeister Ingo Mehner (CSU): „Ohne diesen Schritt müssten wir vermutlich jährlich ein siebenstelliges Defizit in den Haushalt einstellen und hätten mit ziemlicher Sicherheit nicht die gleiche Qualität der Patientenversorgung erreicht.“

Schließung der Geburtenhilfe in Bad Tölz im Jahr 2017 umstritten

Die Leistungen der Klinikgruppe und des Standortes Bad Tölz stellte anschließend Geschäftsführer Felix Rauschek heraus, der ähnliche Aussagen bereits vor einigen Monaten im Rahmen einer Stadtratssitzung gemacht hatte. Sowohl Mehner als auch Rauschek konstatierten, dass nicht jede Entwicklung der vergangenen 20 Jahre positiv gewesen sei und erwähnten die umstrittene Schließung der Geburtshilfeabteiling im Jahr 2017.

Ungefähr zur gleichen Zeit hätte aber auch die nach wie vor in kommunaler Trägerschaft stehende Kreisklinik Wolfratshausen feststellen müssen, dass die Geburtshilfe vor Ort in der bisherigen Form nicht fortzuführen war, so Mehner. Er plädiert auch im Gesundheitswesen für einen Wettbewerb, „sonst wird die Qualität nicht besser“.

Übergabe Trägerschaft: „Beste Entscheidung des Tölzer Stadtrates“

„Zeitzeuge“ der damaligen Entscheidungen im Stadtrat ist der heutige Kämmerer Hermann Forster. Wesentlich mit eingebunden war sein Vorgänger Hugo Zimmert. „Die Entscheidung erforderte für den Stadtrat und die handelnden Personen ein großes Maß an Mut“, sagte Forster, „denn es gab keine Blaupause“. Rückblickend bewerte er die Übergabe der Trägerschaft als „beste Entscheidung, die der Stadtrat je getroffen hat“.

Gerade als Kämmerer sei er „heilfroh, dass es so gekommen ist“, meinte er mit Blick auf die Defizite, die die Stadt bis dahin zu tragen hatte, obwohl Krankenhausreferenten wie der frühere Zweite Bürgermeister Bruno Egger (CSU), in harten Verhandlungen mit den Krankenkassen das Bestmögliche erreicht hatten. Heute verursache die Tölzer Klinik weder der Stadt noch dem Landkreis Kosten, betonte auch Rauschek.



Anfängliche Befürchtungen, der private Konzern könne die Klinik kaputtsparen, hätten sich nicht bestätigt, so Mehner. Vertraglich seien bei der Übergabe Mindestinvestitionen festgelegt worden, die heute noch ein städtischer Krankenhausbeirat kontrolliere.



94,6 Millionen Euro in das Tölzer Krankenhaus geflossen

Die Vorgabe sei stets „weit übertroffen“ worden. Rauschek rechnete vor, dass seit 2002 insgesamt 94,6 Millionen Euro in das Krankenhaus geflossen seien, davon 67,1 Millionen Euro an Investitionen und 27,5 Millionen für den Unterhalt. 50,4 Millionen Euro habe Asklepios aufgebracht, 16,7 Millionen Euro habe der Freistaat an Fördergeldern beigesteuert. „Diese Investitionen hätten wir als Stadt nicht stemmen können“, bilanzierte Mehner.



Deutlich ist das Wachstum der Klinik seit 2002. Die Zahl der Mitarbeiter sei von 491 auf heute 827 gestiegen, so Rauschek, aktuell gebe es zwölf verschiedene Fachrichtungen. Mit Geräten wie dem jüngst angeschafften OP-Roboter „da Vinci X“ (wir berichteten) für allein 1,6 Millionen Euro sei die Klinik hochmodern ausgestattet. Im Vordergrund stehe dabei die Grundversorgung der Region.

28.000 Patienten pro Jahr stammen aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Bad Tölz, Lenggries und die Jachenau bezeichnete Rauschek als „Kerneinzugsgebiet“. Rund 70 Prozent der jährlich etwa 28.000 versorgten Patienten kämen aus dem Landkreis. Drei Viertel der stationär aufgenommenen Menschen kämen über die Notfallversorgung. Die jeweils zertifizierten Abteilungen stellen laut Rauschek sicher, dass Patienten mit Schlaganfall und Herzinfarkt vor Ort adäquat versorgt werden. „In diesen Fällen möchte ja keiner weit fahren, da kommt es auf jede Minute an.“



Aktuell stehe die Tölzer Klinik wirtschaftlich „stabil“ da, so Rauschek auf Nachfrage. „Wir schreiben schwarze Zahlen.“ Viele Kliniken hätten noch immer zehn bis 15 Prozent weniger Patienten als vor Corona. In der Tölzer Klinik seien es drei Prozent mehr, weil man das Angebot ausgebaut habe. Insofern sei er hoffnungsvoll, „dass wir auch die nächsten 20 Jahre so weitermachen können.“



Das stellen auch Kooperationen mit umliegenden Kliniken sicher, speziell mit Murnau oder den Unikliniken in München. So sieht es auch Bürgermeister Mehner: „Nicht jede Klinik kann und soll alles anbieten. Der Schwerpunkt, die schnelle Versorgung muss aber vor Ort stattfinden.“ Karl Bock