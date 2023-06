Anfänge der DPolG-Stiftung in Fall: von bürokratischen Hindernissen bis hin zum Erfolg

25-jähriges Jubiläum: Stiftung der Deutschen Polizeigewerkschaft in Fall

Von: Daniel Wegscheider

Launige Begrüßuvngsrede vor 220 Gästen: Stiftungs-Vorstandsvorsitzender Berend Jochem (r.). © Daniel Wegscheider

Fall - Die Stiftung der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) hilft seit 25 Jahren traumatisierten Einsatzkräften. Zum Jubiläum kamen Ehrengäste aus nah und fern nach Fall bei Lenggries.

Wenn die Hamburger Polizistin an 2008 denkt, kommen ihr immer noch die Tränen: Es war ein Moment, der das Weltbild von Anja Dangschat veränderte. „Es gab einen Einsatz, der mich aus meinen Grundfesten katapultiert hat“, berichtete sie. „Binnen einer Sekunde habe ich mein altes Leben nicht mehr geführt.“ Neben ihrem Job, insbesondere „Mutter und Ehefrau sein“.



Seelische Verletzungen in Einsätzen, das ist, was Betroffene über lange Zeit mit sich tragen.

Noch Monate nach dem traumatischen Ereignis wurde Dangschat immer wieder von Menschen konfrontiert, „die meinten, wie ich das hätte anders machen müssen“, erklärte sie. „Seelische Verletzungen in Einsätzen, das ist, was Betroffene über lange Zeit mit sich tragen.“ Manchmal sogar bis zu ihrem Lebensende.

Einen Ort der Ruhe und Frieden fand die Hamburger Polizistin mit ihrer Familie dann in einem Haus der Polizeistiftung. „Hier haben wir wirklich die Chance gehabt, durchzuatmen und als Familie wieder zusammenzukommen.“

Geladene Ehrengäste und Redner: (v.l.) Förderkreismitglied Charlotte Knobloch (l.), Polizeipräsident Manfred Hauser, Stefan Klaffenbacher (Bürgermeister Lenggries) sowie Landtagspräsidentin Ilse Aigner (vorne), daneben DPolG-Landeschef Jürgen Köhnlein. © Daniel Wegscheider

Zusammengekommen zum jetzigen 25. Jubiläum der DPolG in Fall sind rund 220 Ehrengäste, das vom Vorstandsvorsitzenden der Stiftung Berend Jochem mit einer launigen Rede eröffnet wurde. Er sprach vornehmlich den Mitarbeitern, Sponsoren sowie den zahlreichen Ehrenamtlichen seinen Dank aus.

Anfänge der DPolG-Stiftung in Fall: von bürokratischen Hindernissen bis hin zum Erfolg

Doch viel Dank gebührte Jochem selbst. So erinnerte Rainer Wendt, Bundesvorsitzender der DPolG, an die Anfänge der Stiftung, „die geprägt waren von viel Arbeit und Rückschlägen, aber auch Erfolgen“. Es sei viel geschaffen worden, seit Jochem mit seiner Gründungsidee angekommen war. Damals gab es zuerst das „typische Beamtenverhalten“, berichtete Wendt schmunzelnd. In Form der Aussagen: „Das haben wir noch nie gemacht“ und „was kostet das?“



Es habe sich gezeigt, dass eine Idee, „über lange Zeit erfolgreich sein kann und auch ist“, ergänzte Jürgen Köhnlein, bayerischer Landesvorsitzender der DPolG. Jochem habe dabei keine Risiken gescheut. Daher sei „etwas geschaffen worden, dass es noch nicht gab“.

Heute dienen die Stiftungshäuser in Fall den Angehörigen von Polizei, Justiz und Berufsfeuerwehr nach traumatischen Erlebnissen sowie deren Hinterbliebenen eine „Schutzweste für die Seele“. Zum Jubiläum der Stiftung überreichte Köhnlein dann einen Scheck in Höhe von 25.000 Euro aus Mitgliedergeldern für „Verbesserungen vor Ort“.

Polizei erhält für ihre Einsätze „viel zu wenig Annerkennung“

Charlotte Knobloch, langjährige Förderkreismitglied der Stiftung, betonte, wie wichtig die Bürgerrechte von Sicherheit und Freiheit seien. Sie zu schützen, sei eine wichtige Aufgabe des Staates und „unmöglich ohne die vielen Polizisten“, so die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern weiter. „Für ihren Einsatz erhalten die Beamten viel zu wenig Anerkennung.“



Wo wir ohne die Stiftung wären, will ich mir gar nicht vorstellen.

Aus diesem Grund sei die DPolG so wichtig, denn „auch Helfer brauchen gelegentlich Hilfe“. Knobloch betonte: „Wo wir ohne die Stiftung wären, will ich mir gar nicht vorstellen.“ Denn die Aufgaben würden immer anspruchsvoller werden. „Rettungskräfte werden oft selbst zur Zielscheibe.“ Daher könnte die Polizei bald überfordert sein. Dabei werde oft vergessen, „es sind Menschen, deren Kraftreserven nicht unendlich sind.“

Politische Straftaten, Antisemitismus und Rassismus nehmen zu

Eine Entwicklung, die auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner kritisch beurteilt: „Eine Krise stapelt sich auf die andere.“ So haben in den vergangenen Jahren politische Straftaten, Antisemitismus und Rassismus im mehr zugenommen – „digital und analog“. Auch Angriffe und Beleidigungen gegenüber Politiker und Journalisten.



„Das geht nicht“, betonte Aigner: „Niemand darf sich über das Gesetz stellen“, forderte sie. Um so wichtig sei es zu zeigen, „dass eine Wertegesellschaft und Demokratie stärker sind“. Daher stehe die Politik „uneingeschränkt“ hinter der Polizei. „Ein Rechtsstaat ist ein hohes Gut, darauf legen wir Wert.“



Bayern sei ein sicheres Land, mit einer hohen Aufklärungsquote. „Daher können wir uns hier gut behütet und beschütztet fühlen“, sagte Aigner und lobte die Arbeit der Polizei: „Das ist ihr Verdienst, dank Einsatzbereitschaft und Professionalität.“ Gerade in diesen „ernsten Zeiten brauchen wir sie für unser aller Zusammenleben“.