25 Jahre Netz Oberland: Jubiläumsfeier am 7. Juli in Lenggries

Von: Daniel Wegscheider

Gleiche Kulisse, anderer Zug: Heute verkehren Lint-Triebwagen, vor zehn Jahren waren es die Integrale, wie hier zu sehen. © BRB

Lenggries – Generationen von Schülern, Azubis, Pendlern und Urlaubsgästen nutzen seit 25 Jahren die Züge der BRB im Oberland. Das Jubiläum wird nun in Lenggries gefeiert.

Zum Jubiläum wird es am Freitag, 7. Juli, einen Tag der offen Tür im Betriebswerk in Lenggries (Demmeljochstraße 4) geben. Die Veranstaltung findet von 11.30 bis 18 Uhr statt.

Die BRB-Oberlandflotte, früher „BOB“ genannt, wird seit jeher im eigenen Bahnbetriebswerk in Lenggries gewartet. Laut Pressemitteilung sind dort 31 Lint-Fahrzeuge des Herstellers Alstom im Einsatz – „legen jährlich im Durchschnitt über 160.000 Kilometer je Fahrzeug mit fünf Millionen Fahrgästen zurück“.

BRB-Erfolgsgeschichte: 1998 startete das private Eisenbahnverkehrsunternehmen, heute in fünf Netzen unterwegs

1998 startete die BRB mit dem Netz Oberland, heute ist das private Eisenbahnverkehrsunternehmen in fünf Netzen unterwegs. Im südbayerischen Raum prägen die weiß-blauen Fahrzeuge das Bild im Schienennetz. Die BRB war mit ihren Zügen der erste private Anbieter, der eine Strecke in Bayern übernehmen durfte. Davor gab es nur die DB.



Mit dem Austausch der Züge „Talent“ und „Integral“ im Sommer 2020 im Oberland setzte das Unternehmen im Oberland auf modernere Lint-Fahrzeuge. „Zur gleichen Zeit kam ich ins Unternehmen“, berichtet BRB-Geschäftsführer Arnulf Schuchmann. Zur Zukunft der BRB und der Bahnbranche insgesamt sagt er: „Das 9-Euro-Ticket im vergangenen Jahr und jetzt das Deutschland-Ticket haben der gesamten Branche einen Schub gegeben, den wir sehr begrüßen und dringend brauchen.“

Klimaschutz und steigender Tourismus stellen die BRB vor große Herausforderungen

Und weiter: „Wenn wir über Klimaschutz sprechen, dann wird es ihn nur mit einem gut ausgebauten und gut funktionierenden Personennahverkehr gehen, also weg vom Auto und hin zur Schiene.“

Damit einhergehen aber größere Herausforderungen, erklärt Schuchmann weiter. „Unsere Kapazitätsgrenzen sind in den Ausflugsregionen zu Urlaubszeiten und an schönen Wochenenden bereits jetzt ausgereizt“. Eine Kapazitätserweiterung sei aus vielerlei Gründen nicht möglich: „Man kann nicht eben mal ein neues Fahrzeug bestellen und in Monatsfrist liefern lassen und Bahnsteige sind mancherorts zu kurz, um einen weiteren Zugteil anzukuppeln.“ Außerdem seien eingleisige Strecken an der Grenze der Belastbarkeit. Trotz allem sei das Ziel damals wie heute: „Die Menschen zum Umstieg auf die Bahn zu bewegen.“

Vier neue Lint-Züge werden im Betriebswerk Lenggries getauft und gesegnet

Beim „Tag der offenen Tore“, wie die BRB selbst ihren Festtag am 7. Juli bezeichnet, werden vier neue Lint-Züge, gesegnet und bekommen bei einer Taufe ihren eigenen Namen. Besucher können regelmäßigen Führungen das Betriebswerk erkunden und ab 13.45 Uhr der Podiumsdiskussion zum Thema „Ausblick Zukunft ÖPNV im Oberland” lauschen.



Einen Überblick über das komplette Festprogramm gibt es online auf www.brb.de/tag-der-offene-tore.