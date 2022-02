27 Einsätze am Brauneck fordert die Lenggrieser Bergwacht am Wochenende

Von: Daniel Wegscheider

Die Bergwacht nutzt bei ihren Einsätzen oftmals das Skidoo, wie hier im Skigebiet Brauneck. © Bergwacht Lenggries

Lenggries – Sonnenschein und eisige Temperaturen – ein nahezu perfektes Ausflugswetter für Skifahrer und Wanderer. So wie wieder am vergangenen Wochenende.

Der daraus folgende Andrang bescherte auch den Ehrenamtlichen der Bergwacht wieder einige Einsätze: Insgesamt gab es 27, darunter auch einen abgestürzten Gleitschirmflieger.

Ein weiteres Wochenende mit viel Arbeit am Brauneck für die alpinen Retter der Bereitschaften aus Lenggries, Bad Tölz, Wolfratshausen und München liegt hinter ihnen. Am ungewöhnlichsten dürfte der Einsatz eines abgestürzten Gleitschirmfliegers nahe der Stiealm gewesen sein. „Nach der Alarmierung am Sonntagmittag war der Melder leider nicht mehr auszumachen und auch der Wirt der Stiealm konnte der Bergwacht keine Auskunft geben“, schildert Lenggries Bergwacht-Sprecherin Lina Feile.



Pilot muss am Latschenkopf notlanden



Ein Mitglied der Bergwacht Wolfratshausen, die am Latschenkopf stationiert ist, machte sich zu Fuß in das in Frage kommende Gebiet auf. Zeitgleich koordinierte der Einsatzleiter einen Rettungshubschrauber zur Einsatzstelle, um den Bereich mit Sicht von oben abzusuchen.

„Nach der Meldung, der junge Mann sei unverletzt und würde den Schirm selbstständig zusammenpacken, schickte das Hubschrauberteam im Flug eine Person an der Winde herunter, um den notgelandeten Gleitschirmflieger aufzunehmen“, berichtet Einsatzleiter Willi Härtle von der Lenggrieser Bergwacht. Im Tal konnte der Mann guten Gewissens von der Besatzung nach Hause entlassen werden.

Am Samstag begann die Einsatzwelle gegen 10 Uhr vormittags. Insgesamt elf Einsätze hatten die Retter zu bewältigen. „Neben den klassischen Knie- und Fußverletzungen war in Folge eines Sturzes auch eine ausgekugelte Schulter dabei“, erklärt Feile weiter: „Alle Patienten wurden erfolgreich versorgt und ins Tal gebracht.“



Auch der Sonntag brachte die Einsatzkräfte am Berg zum Schwitzen. 16 Einsätze, verteilt auf circa zehn Stunden, hielten die Retter dabei auf den Beinen. „Pro Einsatz sind mit ungefähr ein bis zwei Stunden zu rechnen“, erklärt Feile. „Inklusive Abtransport der Patienten und Wiederaufbereitung des verwendeten Materials.“



Eine große Bandbreite an Verletzungen erwartete die Retter. Neben den üblichen Knie- und Fußverletzungen, kamen eine Verletzung der Schulter, der Wirbelsäule, eine Oberarmfraktur sowie eine Schnittwunde am Unterarm hinzu. Laut Bergwacht war dabei eine Frau gestürzt und ein nachfolgender Skifahrer fuhr ihr mit den Kanten seines Skis über ihren Unterarm.



Vermisstes Kind kehrt unverletzt zurück



Auch die Abschlussstreife, bei der alle Pisten nochmal durch die Bergwacht kontrolliert werden, hatten zwei Einsätze: Zuerst galt es einer erschöpften Person, vom Milchhäusl ins Tal zu helfen.

Dann erreichte die Bergwacht die Meldung, dass eine Vierjährige vermisst werde. Zuletzt wurde sie am Draxlhang gesehen. „Doch sie konnte schnell und unverletzt von einem hilfsbereiten Passanten zurückgebracht werden“, schildert Härtle abschließend.