Waldarbeiten am Brauneck: 74-jähriger Lenggrieser unter Baum eingeklemmt

Von: Daniel Wegscheider

Bei Baumarbeiten auf dem Brauneck verletzte sich ein Lenggrieser (Symbolbild). © U. J. Alexander/Imago

Lenggries – Einsatz der Bergwacht auf dem Brauneck: Dort hatte ein 74-jähriger Lenggrieser in seinem Waldstück mehrere kleine Bäume umgeschnitten, als das Unglück passierte.

Am Dienstagnachmittag (11. Oktober) gegen 16.17 Uhr ereilte die ehrenamtlichen Kräfte der Bergwacht Lenggries der Notruf. Auf dem Brauneck nördlich des Weltcuphanges hatte ein 74-jähriger Baumfallarbeiten erledigt. Als er am Hang kurz unterhalb der Bäume stolperte, löste sich einer der Bäume und überrollte sein Bein. „Auf dem Oberschenkel des Mannes kam der Baum zum Liegen“, berichtet die Bergwacht.

74-jähriger Lenggrieser ruft 45 Minuten nach Hilfe, bis ihn jemand findet

Unmöglich sich zu bewegen, rief der 74-Jährige gut 45 Minuten um Hilfe - bis ihn endlich jemand hörte: Eine Spaziergängerin, die zufällig in der Nähe war, hörte die Rufe und alarmierte sofort den Notruf. Zeitgleich bemerkten auch Waldarbeiter seine Hilferufe und machten sich auf den Weg zum Verletzten, und halfen ihm aus seiner Lage.

Beinverletzung nicht so schwer: Rettungshubschrauber kehrt wieder um

Wenige Minuten später trafen vier Retter der Bergwacht an Unfallort ein. Da die Verletzungen des Mannes laut Bergwacht nicht so schwer waren, wie befürchtet, wurde der alarmierte Rettungshubschrauber wieder abbestellt. Die Einsatzkräfte versorgten die Quetschwunde am Unterschenkel.

Den Abtransport unterstützte eine weitere Einsatzkraft, die mit dem neuen ATV der Lenggrieser Bergwacht zum Unfallort gefahren war. Im Gegensatz zum Vorgängermodell kann mit diesem Quad auch ein Patient transportiert werden. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.