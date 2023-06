75-jährige Lenggrieserin springt mit Holzprügel aus Gebüsch und verfolgt Spaziergängerin

Von: Daniel Wegscheider

Lenggries – Schrecksekunde für eine Spaziergängerin in Lenggries. Plötzlich wird sie von einer 75-Jährigen angegangen und zur Flucht gezwungen. Die Polizei sucht eine Zeugin.

Der bizarre Vorfall ereignete sich am Donnerstag (22. Juni) um 12.44 Uhr: Wie die Polizei mitteilt, erschien eine 38-jährige Frau aus Lenggries auf der Polizeiinspektion Bad Tölz, um den Fall zu schildern und die Bedrohung anzuzeigen.

Was war passiert? Die 38-jährige Lenggrieserin teilte der Polizei mit, dass sie gerade ihren Hund Gassi am Tratenbach führte. Plötzlich sprang die 75-jährige Frau, die ebenfalls in Lenggries lebt, aus dem Gebüsch – bewaffnet mit einem Holzprügel.

75-Jährige läuft mit Holzprügel auf Spaziergängerin am Tratenbach zu und zwingt sie zur Flucht

„Mit diesem lief sie unvermittelt auf die Frau mit ihrem Hund zu, als wolle sie diese schlagen“, teilt die Polizei weiter mit. Die junge Frau samt Hund flüchteten die Böschung hinab zum Bachbett. Oben stand weiterhin die Ältere und wartete. Erst als die bedrohte Frau so tat, als würde sie die Polizei verständigen, entfernte sich die vermeintliche Angreiferin nebst Holzprügel in unbekannte Richtung.

Holzprügel-Angreiferin streitet alles ab: Sie habe trage diesen beim Spazierengehen immer bei sich

Später: Die nun verständigte Polizei konnte die beschuldigte Frau zuhause antreffen. „Dort stritt sie jegliche Vorwürfe ab.“ Laut ihrer Aussage gehe sie immer mit einem Stock spazieren.

Polizei sucht Zeugin, die alles mitangesehen haben muss

Die Geschädigte machte zur Beweissicherung Fotos mit ihrem Handy - darauf, ist zudem eine unbekannte Person zu sehen, die sich in der Nähe aufhielt. Sie muss den kuriosen Vorfall beobachtet haben, vermutet die Polizei und bittet nun die Zeugin, sich bei der Polizeiinspektion Bad Tölz unter Telefon 08041/76106-0 zu melden.