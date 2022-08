So viele wie noch nie: 84 Starter bei Seifenkistenrennen in Schlehdorf

Von: Patrick Staar

84 Starter gab‘s beim Schlehdorfer Seifenkistenrennen. © Patrick Staar

Schlehdorf – Seit fünf Jahren hat es in Schlehdorf kein Seifenkisten- und Bobbycar-Rennen mehr gegeben. Der Neuauflage hat das Dorf offenbar entgegen gefiebert.

Dass derart viele Menschen zur Rauter Straße strömen, war lange nicht absehbar. Bis Samstag hatten sich gerade mal 20 Starter angemeldet. „Aber dann ist es plötzlich explodiert“, sagte Zanker. So ziemlich jedes Schlehdorfer Kind nutzte die Gelegenheit, den Berg an der Rauter Straße hinab zu sausen. Manche hatten arg zu kämpfen: Ein Mädchen lenkte sein Gefährt gleich dreimal in den Straßengraben oder schlug einen Salto. Am Ende überstand die Kleine den wilden Ritt aber unbeschadet – wie alle anderen auch.



Der älteste Starter im Feld – Josef Weiß – meisterte die Strecke unfallfrei. Der 72-jährige Rosenheimer war der Erste, der sich für das Rennen angemeldet hat. Der Senior sah mit 60 Jahren zum ersten Mal ein Seifenkistenrennen – und war völlig hingerissen: „Ich habe mir gedacht: das schaffe ich auch.“ Seit zwölf Jahren reist er nun schon überall dort hin, wo Seifenkisten-Rennen stattfinden. In Schlehdorf trat er mit einem „ziemlich frisierten und sehr bunten“ Geschoss an und wurde mit einer Zeit von 45:12 Sekunden Dritter in der Erwachsenen-Klasse. „Es hätte nicht besser laufen können“, kommentierte der begeisterte Heimwerker und Bastler. „Es macht einfach Spaß.“ Er wolle „so lange wie möglich“ weiterfahren.

Profi auf dem Bobbycar

Der Schnellste Bobbycar-Fahrer des Tages war erwartungsgemäß Friedhelm Schramm, den im Dorf alle nur „Stutz“ nennen. Schramm fuhr bis vor 14 Jahren „profimäßig“ Bobbycar, startete bei Weltmeisterschaften und Deutschen Meisterschaften. „Gerade in der Nürnberger Gegend haben Bobbycar-Rennen Tradition“, berichtet der 51-Jährige. Um zu gewinnen, benötige man gute Reifen, ein gutes Lager – und Mut. Gerade eben erst sei der Geschwindigkeits-Weltrekord mit einem Bobbycar auf 139 Stundenkilometer verbessert worden. „Da fährt man dann natürlich mit einer Leder-Kombi. Länge, Breite und Höhe sind genormt.“ Wenn ein Bobbycar-Rennen direkt vor seiner Haustür stattfindet, macht Schramm natürlich mit, auch wenn er schon längst nicht mehr aktiv ist.



Auf dem Bobbycar den Berg hinab. © Patrick Staar

Wer die lustigsten Seifenkisten sehen wollte, benötigte einige Geduld. Erst nach dreieinhalb Stunden starteten die Gefährte der „Fantasy“-Wertung. Das Gschau hatten vor allem das Duo Annemarie Schwarz/Johanna Metz, das mit einem hinreißenden Nachbau der Lokomotive Emma aus „Jim Knopf“ unterwegs war. Unumstritten gewannen die beiden die „Fantasy“-Wertung. Die Idee sei erst vor zwei Wochen entstanden, berichtet Schwarz. Sie hätten im Wertstoffhof einige alte Reifen aus dem Container gezogen. „Die Mannsbilder haben dann die Bretter geschnitten und den Rahmen geschweißt.“ Als Lokomotivkessel verwendeten die Familien ein altes Ölfass. Die Frauen malten das Ganze an und schnitten die Deko-Elemente aus. Beim Rennen zündeten die beiden noch Rauchpulver an. „Ohne Rauch wär’s ja langweilig“, sagt Metz lachend.



Teil der Black Pearl

Der zweite Platz – eine Badewanne auf Rädern – entsprang ebenfalls einer Idee der beiden Familien. „Die Badewanne war vor fünf Jahren noch ein Teil der Black Pearl – die haben wir damals auch selbst gemacht“, erzählt Schwarz. Ihre Söhne Quirin und Moritz bauten sie nun um: „Wir haben die Black Pearl anders angemalt, Sitze reingebaut und Stricke befestigt“, berichten die beiden. „Ursprünglich wollten wir einen Bob bauen – aber das hat nicht gepasst.“ Die beiden mussten gleich viermal die Rauter Straße hinunter fahren, weil die Zeitmessung nicht funktionierte.



Der Verein habe die Messanlage für 1900 Euro neu gekauft, erläutert Zanker. „Wir haben nicht gewusst, dass sie durch die tief stehende Sonne und Wind durcheinander kommt.“ Das nächste Mal müsse die Anlage sehr stabil befestigt werden, damit sie nicht mehr wackelt. Zanker selbst wollte dieses Mal eigentlich mit einem fahrbaren Himmelbett starten. „Aber dann war die ganze Zeit so viel los, dass ich es nicht bauen konnte.“ So war er – wie schon 2017 – mit einer Kutsche unterwegs.