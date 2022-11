87-Jähriger bei Hausbrand in Bad Tölz schwer verletzt

Von: Daniel Wegscheider

Lichterloh in Flammen stand am Freitagabend ein Wohnhaus an der Reginriedstraße in Bad Tölz. © Feuerwehr Bad Tölz

Bad Tölz - Ein 87-Jähriger wurde beim Brand eines Wohnhauses in Bad Tölz am Freitagnachmittag schwer verletzt. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Ermittlungen zur Ursache.

Um kurz nach 16.30 Uhr hatten Zeugen am Freitagnachmittag (25. November) den Brand eines Wohnhauses an der Reginriedstraße (Nähe Gaißacher Straße) in Bad Tölz der Polizeieinsatzzentrale mitgeteilt. Vor dort aus wurde umgehend die Integrierte Leitstelle verständigt.

Noch bevor die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Tölz, Lenggries und Ellbach mit rund 30 Einsatzkräften angekommen waren, hatten laut Polizeipräsidium Oberbayern Süd bereits couragierte Nachbarn den schwerverletzten 87-Jährigen aus dem lichterloh brennenden Haus gerettet. „Er hatte schwere Verbrennungen erlitten und kam mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum.“ Über seinen Gesundheitszustand ist derzeit nichts bekannt. Weitere Personen hatten sich während des Brandes nicht im Haus befunden.

Der entstandene Sachschaden dürfte ersten Schätzungen der Polizei im sechsstelligen Bereich liegen. © Feuerwehr Bad Tölz

Bad Tölz: „Das Haus stand praktisch schon im Vollbrand.“

„Vor Ort stellte sich dann heraus, dass massive Flammen aus allen Fenstern im Erdgeschoß schlugen und bereits auf den Dachstuhl übergegriffen hatten“, berichtet die Feuerwehr Bad Tölz, und weiter: „Das Haus stand praktisch schon im Vollbrand.“

Hitze und Einsturzgefahr machten einen Löschangriff von innen nicht mehr möglich. Die Floriansjünger bekämpften daraufhin das Feuer von außen, durch bereits geplatzten Fenster. Um an die Flammen unter dem Dach heranzukommen, sei es zudem notwendig gewesen, die Dachplatten zu entfernen. „Beim Haupthaus war dies von der Drehleiter aus möglich“, so die Feuerwehr.

Löscharbeiten an der Reginriedstraße dauerten vier Stunden - Schaden im sechsstelligen Bereich

Nach etwa vier Stunden war der Brand gelöscht und es konnte mit den Aufräumungsarbeiten begonnen werden. Bis in den frühen Abend hinein liefen dann Nachlöscharbeiten und die Suche nach Glutnestern.

Der entstandene Sachschaden dürfte ersten Schätzungen der Polizei im sechsstelligen Bereich liegen. Nach Abschluss der Löscharbeiten der Feuerwehren übernahm die Kripo Weilheim die polizeilichen Untersuchungen. Die genaue Brandursache steht derzeit noch nicht fest.