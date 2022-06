Ab 2023: Benediktbeuern erhöht den Kurbeitrag

Von: Christine Weikert

Das Klosterdorf Benediktbeuern ist ein beliebter Ferienort. © Christine Weikert

Benediktbeuern – Der Benediktbeurer Gemeinderat hat die Erhöhung des Kurbeitrags zum nächsten Jahr beschlossen.

In der Sitzung folgte das Gremium dem Vorschlag der Tourismusabteilung und glich das „Bettenzehnerl“ an die allgemeine Preissteigerung und das gestiegene Leistungspaket für Feriengäste an. Die letzte Erhöhung des Kurbeitrags gab es in Benediktbeuern zum 1. Januar 2014. „Seitdem haben wir bei unserem touristischen Angebot eine enorme Leistungssteigerung“, betonte Sabine Rauscher, Leiterin der Tourist-Information. Neben allgemeinen Preissteigerungen belasten vor allem die kostenlosen RVO-Busfahrten das Gemeindesäckel. Dass viele Feriengäste mit dem Bus fahren, sei zu begrüßen, fand Bürgermeister Anton Ortlieb (BBV). „Das lohnt sich für die RVO, aber auch für die Bürger, durch weniger Autoverkehr und bessere Busanbindung“, verdeutlichte er.

Erwachsene Feriengäste zahlen 1,20 Euro

Rauscher schlug eine moderatere Erhöhung als beim letzten Mal vor, als die Kurtaxe um 50 Cent angehoben wurde. Erwachsene Feriengäste zahlen ab 2023 nun 1,20 Euro (plus 20 Cent), Kinder von sechs bis 15 Jahren 50 Cent (plus 10 Cent) und Behinderte (mindestens 80 Prozent Behinderungsgrad) müssen 60 Cent zahlen (plus 10 Cent). Weiterhin frei bleiben Kinder unter sechs Jahren, zu 100 Prozent Behinderte und deren Begleitperson sowie Geschäftsreisende.



Lieber moderat anpassen

„Im Vergleich zu anderen umliegenden Orten liegen wir am unteren Ende“, betonte Rauscher. Das brachte Margarete Steffens (CSU) auf den Gedanken, ob man „vielleicht nicht gleich weiter rauf“ gehen sollte, auch angesichts der deutlich gestiegenen Spritpreise. Rauscher plädierte dafür, lieber in kürzeren Abständen „immer mal wieder moderat anzupassen“, und auch Rathauschef Ortlieb riet dazu, lieber schneller statt „vorauseilend“ zu reagieren. Die neuen Kurbeitragssätze wurden einstimmig vom Gremium beschlossen und gelten ab 1. Januar 2023.