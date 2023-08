Abriss oder Sanierung? Kochel lässt Kosten für Haus des Gastes ermitteln

Von: Andreas Baar

Teilen

Ein Anwesen, mehrere Funktionen: Das Haus des Gastes in Kochel beherbergt unter anderem die Heimatbühne, ein Restaurant und das Kino. © Andreas Baar

Kochel - Das Haus des Gastes mit Heimatbühne und Restaurant in Kochel ist dringend sanierungsbedürftig. Dieses Projekt will die Gemeinde nun angehen.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat, dass die Kosten für eine Sanierung und den Abriss des Gebäudes ermittelt werden sollen. Zudem soll eine Umbauskizze erstellt werden – diese ist Voraussetzung dafür, dass die Gemeinde Zuschüsse bekommen kann.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung verwies Kochels Bürgermeister Thomas Holz (CSU) darauf, wie stark das Haus des Gastes genutzt wird – vom Trachtenverein, der Blaskapelle, dem Kinoverein und der Tafel Loisachtal. Zudem können Gäste auch im Restaurant „Kochler Stuben“ essen. Bereits 2001 sei ein Sanierungsbedarf festgestellt worden, seither habe sich der Zustand des Gebäudes weiter verschlechtert. Es gebe nun zwei Alternativen – Sanierung oder Abriss. „Es sollte auf alle Fälle nicht in Richtung Abriss gehen, denn es steckt viel Arbeit von Ehrenamtlichen drin“, betonte Holz. Gleichwohl sei ein Kostenvergleich zwischen Abriss und Neubau notwendig, da viele Förderprogramme dies verlangen würden.



Gedanken über Wohnungen machen

Markus Greiner (Junge Liste) forderte, dass sich der Gemeinderat erst mal darüber Gedanken machen soll, wohin die Reise gehen soll: „Wir wollen den Altbestand sanieren – aber ist der Altbestand genau das, was wir in Zukunft wollen und brauchen?“ Man könne sich beispielsweise Gedanken über den Einbau von Wohnungen machen. Oder darüber, ob vielleicht ein Teil des Kindergartens ausgelagert werden sollte. „Die Ideen sind nett – aber wie sollen wir das finanzieren?“, fragte Holz. „Wir müssen erst mal schauen, was wir in die Förderung reinkriegen. Ich geh davon aus, dass uns schon da die Ohren pfeifen. Ich glaube nicht, dass wir dann noch auf die Idee kommen, was drauf zu bauen.“

Zweiter Bürgermeister Thomas Eberl (UWK) äußerte die Meinung, dass das Gebäude in der jetzigen Form nach wie vor in Ordnung ist. Das Restaurant und die Heimatbühne seien nicht zu klein und auch nicht zu verwinkelt.



„Projekt eiskalt abserviert“: SPD kritisiert Bürgermeister Schwere Geschütze fuhr nach der Gemeinderatssitzung die Kochler SPD zum Haus des Gastes auf. Bürgermeister Thomas Holz spiele auf Zeit, warf SPD-Ortsvorsitzende Angelica Dullinger (Foto: Privat) dem CSU-Mann vor und gefährde die „Chance auf millionenschwere Förderung durch den Bund“.

Seit mehr als 20 Jahren sei bekannt, dass das Gebäude sanierungsbedürftig sei. Seit Jahren komme das Thema immer wieder auf, Mängel und Handlungsbedarf seien bekannt – „Entscheidungen werden jedoch nicht getroffen“, kritisierte Dullinger in einer Mitteilung. Der in der Gemeinderatssitzung vom Bürgermeister vorlegte Beschluss sei lediglich „vage“ formuliert gewesen und habe „eine Art Prüfungsauftrag“ enthalten. Zugleich warnte die SPD-Vorsitzende davor, dass die Zeit knapp wird. Dullinger bezieht sich auf den Einwand ihres Parteifreunds Klaus Barthel in der Sitzung, laut dem es für Förderantrag beim Bund eine Frist bis 15. September gebe – Barthel hatte sich deshalb für einen raschen Beschluss stark gemacht. „Doch dieser Vorschlag wurde übergangen“, so Dullinger. Weil die nächste Gemeinderatssitzung für 19. September angesetzt sei, könne ein solcher Beschluss nicht mehr rechtzeitig gefasst werden. Dullinger zieht ein hartes Fazit in Richtung Bürgermeister: „Herr Holz hat das Projekt eiskalt abserviert.“ Andreas Baar

Heizung funktioniert

Jens Müller (UWK) wollte wissen, ob es einen Grund gibt, warum das Projekt gerade jetzt angegangen wird: „Ist das wegen dem Heizungsgesetz notwendig?“ Rathauschef Holz wies dies zurück: „Bitte vermeiden Sie das Reizwort Heizungsgesetz, das wollen wir nicht vertiefen.“ Tatsache sei, dass es im Haus des Gastes eine funktionierende Heizung gebe, an die auch der Kindergarten angeschlossen ist. Im Grunde müsse man sich alles näher ansehen. Wenn die Rahmendaten bekannt sind, könne man immer noch über die zukünftige Nutzung diskutieren.

Barthel meint zur Eile

Klaus Barthel (SPD) ergänzte, es gebe Handlungsdruck. Damit die Gemeinde eine Chance hat, in das lukrativste Förderprogramm des Bundes zu kommen, müsse bis zum 15. September ein Antrag samt Projektskizze eingereicht werden. Ebenso sei notwendig, dass bis dahin ein Beschluss des Gemeinderats gefasst ist. Das Förderprogramm des Bundes sei mit anderen Förderprogrammen kombinierbar, allerdings sei noch unklar, ob Kochel überhaupt aufgenommen wird. So beschlossen die Räte, dass ein Sanierungskonzept vorbereitet wird.