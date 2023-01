Abschluss: Soby-Winterspiele in Bad Tölz begeistern Athleten und Besucher

Applaus vom Innen- und Sportminister Joachim Herrmann (2.v.l) zur gelungenen Abschlussveranstaltung der Soby-Winterspiele in Bad Tölz. Neben ihn: (v.l.) Moderatorin Julia Scharf, Tölz` Bürgermeister Ingo Mehner sowie Soby-Präsident Erwin Horak.

„Gänsehaut pur“

Bad Tölz – Vier Tage, zehn Sportarten und 620 Athleten. So präsentierten sich die Special Olympics Bayern (Soby) Winterspiele in der Kreisstadt. Die sportlichen Wettbewerbe und das Rahmenprogramm lockten zahlreiche Besucher nach Bad Tölz und Umgebung.

„Wir haben tolle Tage mit sportlicher Spannung, voller Lebensfreude und überwältigenden Emotionen erlebt“, betonte Ingo Mehner in seiner Bilanz: „Die Stimmung bei der Eröffnungsfeier und bei den Wettkämpfen war Gänsehaut pur.“ Besonders beeindruckt zeigte sich der Bürgermeister von Bad Tölz mit welcher Sympathie und Unterstützung aus der Bevölkerung die Soby-Winterspiele erlebt wurden.



+ Viele Zuschauer und Teilnehmer drängten sich bei der Abschlussveranstaltung der Soby-Winterspiele an der Tölzer Isarpromenade. © Daniel Wegscheider

Mehner dankt allen, die sich für die Planung und Durchführung der Winterspiele eingesetzt haben, vor allem den über 300 freiwilligen Helfern sowie den Gemeinden Schaftlach und Lenggries. Dort wurden einige der Disziplinen ausgetragen. Bei der Abschlussfeier am Donnerstag kamen Sportler und Veranstalter noch einmal zusammen und feierten gemeinsam. „Der Zusammenhalt, den man bei diesem Großereignis überall gespürt hat, wird uns noch lange tragen“, lobte Mehner.

+ Das Olympische Feuer der Soby-Winterspiele in Bad Tölz © Daniel Wegscheider

Winterspiele der Inklusion: Zehn Sportarten, die drinnen und draußen stattfanden

„In Sachen Schnee haben wir tatsächlich eine Punktlandung geschafft“, freute sich Pressesprecher Sebastian Stuhlinger über den ausgezeichneten Verlauf der Special Olympics Bayern (Soby), die seit vergangenem Montag im Tölzer Land stattgefunden haben.



Rund 620 geistig und mehrfach behinderte Athleten aus sechs Nationen maßen sich in verschiedenen Disziplinen im sportlichen Wettkampf. „Mit dem Engagement und dem großen Interesse unserer Partner vor Ort sind wir insgesamt schon sehr zufrieden.“

+ Nordische Disziplinen in Lenggries. Die Langläufer der Soby-Winterspiele Bayern drehten ihre Loipen-Runden auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne. © Ewald J.Scheitterer

Einige Lkw-Ladungen voll Schnee hatte man vorsichtshalber schon Mal vom Schneedepot der Tölzer Blomberg-Bahn in die ehemalige Lenggrieser Prinz-Heinrich-Kaserne gebracht. Dort wurde dann eine etwa einen Kilometer lange Loipe angelegt, die von den behinderten Sportlern dann auch mit großer Begeisterung angenommen wurde.



+ Snowboard: Daniel beim Wettkampf am Streidlhang in Lenggries. © Ewald J.Scheitterer

Mit dem frisch gefallenen Schnee bei teilweise strahlendem Sonnenschein eine sehr schöne Kulisse. Die alpinen Bewerbe, also Ski alpin und Snowboard wurden auf dem Lenggrieser Streidlhang in einem Riesenslalom ausgetragen. Im Tölzer Eisstadion standen dann Shorttrack und Eiskunstlauf auf dem Programm und in der Halle der Eisratz‘n Schaftlach standen die Eisstock-Bewerbe auf dem Programm.



+ Eiskunstlauf: Janina aus Geretsried bewältigte im Eiskunstlauf ihre Aufgaben mit Bravour. © Ewald J.Scheitterer

Letztlich stellte der TSC Tölzer Land seine Räumlichkeiten auf der Flinthöhe für den Tanz-Wettbewerb zu Verfügung.Auch bei den behinderten Sportlern steht die sportliche Leistung im Vordergrund, allerdings etwas anders als im „normalen“ Sport. „Das Resultat steht da weniger im Vordergrund. Letztlich ist es egal, ob du zweiter, dritter oder fünfter wirst. Alleine die gestellten Aufgaben zu schaffen, löst bei den Soby-Athleten schon große Glücksgefühle aus“, so Soby-Sprecher Sebastian Stuhlinger.

Und manche wachsen dabei sogar über sich hinaus, wie etwa Leonhard Kastenmüller, Mitglied der DAV-Sektion Bad Tölz. „Der ist heute eine glatte fünf durchgestiegen. Das hat er zuvor noch nie geschafft“, zeigte sich da auch Betreuerin Jenny Türnau begeistert. „Am Ende ist hier nicht das Resultat, sondern das Erfolgserlebnis an sich ausschlaggebend.“



+ Klettern: Der Tölzer Leonhard Kastenmüller hat in der Halle eine fünf durchstiegen. © Ewald J.Scheitterer

Nach der ausgezeichneten Durchführung der Soby 2023 hofft der Sprecher, dass etwas von den Spielen in Tölz zurückbleibt, dass sich weitere Vereine für den Inklusionssport öffnen. Einen ersten Anfang hat da bereits der TSC Tölzer Land gemacht. Ewald Scheitterer/Daniel Wegscheider