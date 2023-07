Achtlos weggeworfene Kippe löst Balkonbrand in Bad Tölz aus

Ursache für das Feuer war laut Polizei vermutliche eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe. © Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Bad Tölz - Unachtsamkeit löst Balkonbrand in Bad Tölz aus. Eine Zigarette war wohl Auslöser für das Feuer an der Bahnhofstraße.

Am Freitag (30. Juni) gegen 18 Uhr rückten die freiwillige Feuerwehr Bad Tölz und Beamte der Tölzer Inspektion zu einem Balkonbrand an der Bahnhofstraße aus. Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden durch den Rauchgeruch auf einem Balkon im ersten Stock aufmerksam und verständigten die Rettungskräfte.

Ursache für das Feuer war laut Polizei vermutliche eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe. Die hölzerne Balkonbrüstung und eine Säule gerieten dabei in Brand. Diesen konnte die Feuerwehr per Schaum schnell löschen. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern noch an. dwe