Adventliches fernab des Trubels – Termine für Wanderung in Bad Tölz buchbar

Von: Franca Winkler

Der vorweihnachtliche Spaziergang mit Erzählungen führte durch die neugestaltete Handwerkersiedlung Gries in Bad Tölz. © Franca Winkler

Bad Tölz – Eine stimmungsvolle Runde durchs vorweihnachtliche Bad Tölz, versprechen die Tölzer Stadtversucherin Angelika Schmidt und Erzählerin Ursula Weber – gespickt mit Wissenswertem und heiteren Geschichten.

Gleich vorab: Es ist beiden Gelungen, alle Teilnehmer in ihren Bann zu ziehen. Der Stadtspaziergang führte vergangenen Sonntag vom Winzerer Denkmal vorbei am Marionetten-Theater durch das neugestaltete Handwerkerviertel Gries, zum kurzen Stopp bei Punsch und einer kleinen Nascherei des „Rendezvous der Sinne“, bevor der Weg zur Dreifaltigkeitskirche und zurück nach Gries führte. Dort endete die kleine Wanderung am Floriansbrunnen.



Alle jungen und junggebliebenen Teilnehmer lauschten dabei den historischen Fakten einzelner Gebäude. So berichtete Schmidt zum Beispiel, dass das über 100 Jahre alte Tölzer Marionetten-Theater das Zweitälteste in ganz Deutschland ist und was es mit dem Bruderhaus auf sich hat.



Bei Einbruch der Dunkelheit stattete Weber einige Teilnehmer mit kleinen Laternen aus, was den Spaziergang einen noch heimeligeren Charakter verlieh. Ihre Geschichten von weihnachtlicher Vorfreude, vom Jungen, der sich Schlittschuhe wünschte bis zur heiteren Begebenheit vom „Gott im Finanzamt“, berührten alle Zuhörer.



Infos für den Spaziergang Empfohlen ist der Adventsspaziergang ab sechs Jahren. Karten: 12 Euro (mit Gästekarte; für Kinder 10 Euro). Anmeldung bei Tourist-Info unter Tel: 08041/786 715. Der Spaziergang findet bei jedem Wetter statt: sonntags, 4., 11. und 18. Dezember, jeweils von 16 bis 18 Uhr. Weitere Infos und Rundgänge sind hier zu finden.