OP kann neben Therapie helfen

Ärzte der Asklepios Stadtklinik in Bad Tölz geben Tipps zum Europäischen Adipositastag

Von: Daniel Wegscheider

Teilen

Ärzte an der Asklepios Stadtklinik Bad Tölz: Stefan Rüth, Chefarzt der Chirurgie (l.) und Martin Lang, Oberarzt der Chirurgie. © Asklepios

Landkreis – Zum europäischen Adipositastag am 21. Mai geben Ärzte der Asklepios Stadtklinik Bad Tölz Tipps rund um das Thema und den Umgang mit Übergewicht.

Laut der Pressemitteilung der Tölzer Asklepiosklinik nimmt die Zahl der Menschen mit starkem Übergewicht, medizinisch als Adipositas bezeichnet, in Deutschland weiter zu. Die betroffenen Patienten haben ein erhöhtes Risiko an einem Herzinfarkt, Schlaganfall, Leberzirrhose oder an Diabetes zu erkranken.

Die Deutsche Adipositas-Gesellschaft definiert Übergewicht als eine über das Normalmaß hinausgehende Vermehrung des Körperfetts. Zur Einschätzung kommt der sogenannte Body-Mass-Index, besser bekannt als BMI, zum Einsatz. Per Formel wird dabei das Körpergewicht zur Körperlänge in Verhältnis gesetzt. „

Über 40 Prozent der erwachsenen Deutschen sind übergewichtig, etwa 20 Prozent sind krankhaft übergewichtig und rund zwei Prozent leiden an extremer Adipositas Grad III“ – dies sei der Fall wenn etwa ein 1,70 Meter großer Mensch ein Körpergewicht von 118 Kilogramm hat.

Je höher das Übergewicht, desto höher die Gefahr eines Herzinfarktes

„Je höher das Übergewicht, desto höher ist die Menge an Fett im Organismus, was zu einer Erhöhung des Blutzuckers führt“, erklärt Stefan Rüth, Chefarzt der Chirurgie der Asklepios Stadtklinik. Dies führe zu Ablagerung von Fett in den Arterien. „Diese können zu einer Verstopfung des Blutgefäßes führen. Das birgt die Gefahr eines Herzinfarktes oder Schlaganfalls.“



In der Tölzer Stadtklinik kümmert sich ein ausgebildetes Team aus Ernährungsmedizinern, Psychotherapeuten, Diabetologen, Kardio- und Neurologen um betroffene Patienten. Zudem trifft sich eine Selbsthilfegruppe einmal im Monat online. Außerdem bietet die Klinik eine Adipositas Indikationssprechstunde an.

OP kann neben Therapie helfen

Schafft man es nicht, die überflüssigen Pfunde abzubauen oder einer weiteren Gewichtszunahme entgegenzuwirken, kann neben der konservativen Therapie auch eine Operation Abhilfe schaffen. „Gerade bei Patienten deren BMI höher als 35 ist, kann eine chirurgische Behandlung sehr effektiv sein“, betont Martin Lang, Oberarzt der Chirurgie.



Das Team der Chirurgie bietet verschiedene Verfahren wie etwa die Bildung eines Magenbypasses an. Laut Asklepios führen Rüth und Lang die OP in den meisten der Fälle minimal-invasiv mit wenigen kleinen Schnitten an der Bauchwand für den Patienten schonend durch.