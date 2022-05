Von: Christine Weikert

Kochel – Für den Nahverkehr zum Walchensee erfolgte nun ein wichtiger Schritt: Im Sommerhalbjahr fahren die Busse ab Kochel nun jede halbe Stunde.

Ab Juni fahren die RVO-Busse zwischen dem Kochler Bahnhof und dem Walchensee-Südufer im Halbstundentakt. Die Bus-Linie 9608 fährt zwar eigentlich bis nach Garmisch-Partenkirchen, Kapazitätsprobleme bestehen aber hauptsächlich bis zu den Ausflugszielen Herzogstand und Walchensee. Die Regionalverkehr Oberbayern GmbH (RVO) lässt daher die Zusatzbusse in Einsiedl wenden und nach Kochel zurückfahren. „Das ist die zentrale Nord-Süd-Verbindung in unserer Gemeinde,“, erläutert Kochels Bürgermeister Thomas Holz (CSU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Durch die Taktverdichtung und die Abstimmung von Bus und Bahn werde die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln für Tagesausflügler immer interessanter, glaubt er.



Die Entscheidung zum Halbstundentakt war jüngst im Kreisausschuss für Umwelt, Infrastruktur und Tourismus gefallen, allerdings nicht einstimmig (siehe Kasten). „Man muss sicher die Kosten im Auge behalten“, zeigte Holz Verständnis für jene Kreisräte, die ihre Stimme aufgrund der Mehrkosten versagten. Für das Walchenseekonzept sei die Entscheidung jedoch ein wichtiger Schritt, betonte Kochels Rathauschef.

Nicht alle Kreisräte dafür

Die RVO hat dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen angeboten, seine Linie 9608 am Wochenende mit zwei zusätzlichen Bussen aufzustocken. Das Angebot war Thema im Infrastrukturausschuss. „Nachdem der Halbstundentakt nur in den Sommermonaten umgesetzt werden soll, könnte die Maßnahme bereits am 4. Juni beginnen“, berichtete Matthias Schmid, am Landratsamt für den ÖPNV zuständig. Im verabschiedeten Nahverkehrsplan habe „die Tourismuslinie Priorität eins“.

Deshalb wurde bereits die Infrastruktur mit einem Ausweichparkplatz am Südufer des Walchensees geschaffen. Der Parkplatz in Einsiedl war notwendig, damit dort die Busse zur Hin- und Rückfahrt wenden können. Auch deshalb, weil sich der Nachbarlandkreis Garmisch-Partenkirchen vorerst nicht an der Taktverdichtung beteiligt.

Weil der ÖPNV-Ausbau insbesondere in den Sommermonaten eine Entlastung zum Ausflugsverkehr bietet, befürwortete der Kreis-Umweltausschuss die zusätzlichen Fahrten. Georg Riesch (FW) fragte dennoch nach, „ob die Taktverdichtung“ mit Blick auf die Staugefahr an Wochenenden überhaupt etwas bringe. Schmid entgegnete: „Ja, wenn mehrere Personen mit dem Bus fahren anstatt dem Auto.“ Michael Häsch (CSU) wollte dagegen von Schmid wissen, wie die Linie angenommen wird. „Bei schlechtem Wetter eher weniger“, allerdings sei bei schönem Wetter das Potenzial für zusätzliche Busse vorhanden, so der ÖPNV-Experte.



Die Kosten für dieses Jahr betragen 65.000 Euro. Für 2023 könne die RVO jedoch noch keinen Preis beziffern – „da die aktuellen politischen Ereignisse Auswirkungen auf den Dieselpreis haben“, heißt es in dem Schreiben. Einigen Kreisräten bereiteten dies Sorge, dennoch stimmten sie mehrheitlich für die Taktverdichtung der Linie 9608, die bis Ende Oktober im Einsatz sein wird. Dagegen stimmten Franz Schöttl, Anton Ortlieb und Lydia Hofherr (CSU). dwe