Alpenwarmbad in Benediktbeuern: Gemeinderat hält an Tarifen fest

Von: Christine Weikert

Teilen

Teures Vergnügen: Die Gemeinde Benediktbeuern lässt sich ihr Alpenwarmbad jährlich um die 300.000 Euro an Defizit kosten. © Christine Weikert

Benediktbeuern – Die Eintrittspreise des kommunalen Freibads wurden im jüngsten Benediktbeurer Gemeinderat zum Thema. An mehrere Räte war von Bürgern Kritik herangetragen worden.

Wer im Benediktbeurer Alpenwarmbad schwimmen oder plantschen möchte, muss dafür immer tiefer in die Tasche greifen. 2019 waren die Tarife nach fünf Jahren deutlich erhöht worden, von 6,50 auf 8 Euro für Erwachsene und von 3,50 auf 4 Euro für Kinder ab 6 Jahren. Heuer fiel die Preissteigerung bei den Tageskarten moderat aus: Erwachsene zahlen 9 Euro, Kinder ab 5 Jahren 5 Euro. Kräftiger langte die Gemeinde bei den Saisonkarten hin, die für Erwachsene 130 Euro (vorher 96) und für Kinder 60 Euro (vorher 48) kosten. Punktekarten und Familienkarten wurden gestrichen, dafür gibt es am Nachmittag einen zweistufig reduzierten Eintritt. Besonders bemerkbar macht sich der Preissprung für Familien, die bislang für 200 Euro (Alleinerziehende 160 Euro) eine ganze Saison lang Badespaß bekamen.



„Dass es keine Familienkarten mehr gibt, damit habe ich Bauchschmerzen“, teilte Georg Bernböck (BBV) dem Gremium mit und berichtete von „Verwunderung und wenig Verständnis bei ortsansässigen Familien“. Auch Dorothea Bugl (FBM) war bereits von fünf Familien auf die Preise angesprochen worden. „Eltern mit drei Kindern zahlen jetzt fast 500 Euro im Jahr“, gab sie zu bedenken und fragte nach der Möglichkeit, dass Eltern sich eine Saisonkarte teilen.



300.000 Euro Defizit

Man habe mit dem Bad 300.000 Euro Defizit in normalen Jahren und 500.000 Euro Verlust in Corona-Jahren gehabt, entgegnete Benediktbeuerns Bürgermeister Anton Ortlieb (BBV) und betonte: „Das ist schon eine Herausforderung.“ Die Jahreskarten rechneten sich sehr schnell, meinte er und verwies zudem auf die Geldwertkarte, die 45 Euro kostet, aber 50 Euro wert ist. Im Gegensatz zu anderen Freibädern in der Umgebung habe man im Ort ein hochtechnisiertes Bad, in dem viel Personal vorgehalten werden müsse, und biete ein „Badeerlebnis zu einem vertretbaren Preis“, erklärte Ortlieb.



„Welche Gemeinde kann sich ein solches Defizit leisten“, fragte Stefan Geiger (FWG). 400 Euro im Jahr seien für eine Familie durchaus „leistbar“, fand er und mahnte, aufzupassen, dass man nicht in fünf Jahren zusperren müsse. Thomas Guggemos (CSU) erinnerte daran, dass man nach Saisonende die Preisgestaltung auf den Prüfstand stellen und gegebenenfalls für die neue Saison regulieren wollte. „Wenn wenig Saisonkarten genommen wurden, müssen wir was ändern, sonst schneiden wir uns ins eigene Fleisch“, fügte Bernböck hinzu.

„Eltern-Wechselkarte“

Rathauschef Ortlieb bat um Verständnis, dass man heuer nichts ändern werde. Eine „Eltern-Wechselkarte“ könne vielleicht für nächstes Jahr eine Überlegung sein.