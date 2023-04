Disco wird zum TV-Studio: Tölzer Bauausschuss genehmigt Nutzungsänderung

Erhebliche Leerstände gibt es im Moraltpark: Seit Jahren sind die ehemalige Disco Blu, das Bistro Incognito und seit April das Pistolero neben dem Jailhouse geschlossen. In den Räumen der Diskothek Blu, die im Dezember 2012 leergeräumt wurden, soll jetzt ein TV-Studio errichtet werden. © Karl Bock

Bad Tölz - Mit unterschiedlichen Bauanträgen hatte sich der städtische Bauausschuss jüngst zu befassen. Darunter die Errichtung eines TV-Studios in der ehemaligen Disco Blu im Tölzer Moraltpark.

Zunächst ging es um eine Nutzungsänderung für die Flächen der ehemaligen Diskothek Blu im Moraltpark. Der Antrag der „Berlinovo Immobilien Gesellschaft“ lautete nämlich auf Errichtung eines TV-Studios mit 200 Sitzplätzen. Dem wurde ohne große Diskussion stattgegeben.

Allerdings wussten weder Bauamtsleiter Christian Fürstberger noch Bürgermeister Ingo Mehner (CSU), welchen Hintergrund der Antrag hat. Einzelheiten sind nämlich bislang nicht bekannt. Sicher ist nur, dass es nicht um eine Erweiterung des danebenliegenden Kinos geht, sondern es sich offenbar um einen neuen Mieter handeln soll.



Wegen der neuen Nutzung sind 21 Fahrzeugstellplätze und elf Fahrradabstellplätze erforderlich, die auf dem Moralt-Gelände wohl vorhanden sein dürften. Allerdings müssen sie noch, so Stadtbaumeister Florian, im Eingabeplan nachgewiesen werden. Dieser wird dann vom Landratsamt behandelt werden. CSU-Stadtrat Matthias Winter fand es im Hinblick auf die Tölzer Jugendlichen schade, dass „eine Disco umgewandelt wird“.

Dachrinne beim Nachbarn installiert - Bauwerber muss Grunddienstbarkeit nachreichen

Eine paar Nummern kleiner war der Antrag, an ein bestehendes Haus an der Römergasse einen Balkon anzubauen. Er wurde auch nur im Ausschuss behandelt, weil sich herausgestellt hatte, dass die Dachrinne an dem Gebäude nicht auf der Hauswand im Süden, sondern auf dem Nachbargrundstück installiert wurde. Daher muss der Bauwerber eine Grunddienstbarkeit des Nachbarn nachreichen, die es erlaubt, das Fallrohr über dessen Grundstück zu leiten.

Moralthaus an der Marktstraße wird kein Ladengeschäft mehr

Weil das bisherige Kindergeschäft im Moralthaus an der Marktstraße geschlossen worden war, wurde für das Erdgeschoss ein Umbau und eine Umnutzung beantragt. Weder der Stadtbaumeister noch die Stadträte hatten dagegen etwas einzuwenden, auch entstehen dadurch keine Änderungen bei den Stellplätzen, lediglich drei Fahrradabstellplätze sind nachzuweisen.



Zweiter Bürgermeister Michael Lindmair freute sich „über den kurzen Leerstand“, bedauerte aber, dass ein Teil der bislang großen Verkaufsfläche nun ein Lager werde. Gerade Verkaufsflächen im Erdgeschoss seien an der Marktstraße sehr gefragt. Nach außen hin wird man von den Umbaumaßnahmen vermutlich nur die drei neuen Fenster erkennen können, die allerdings genauso gestaltet werden sollen wie die bisherigen, die zu einem Optikerladen gehören. Karl Bock