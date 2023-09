Zum Tag des offenen Denkmals schließen verschlossene Türen auf

Von: Michaela Schubert

Neuzugang beim Tag der offenen Denkmäler: Angela Gräfin von Wallwitz führt Besucher durch ihr ehemaliges Bauernhaus in Gaißach (Untermberg) und beantwortet Fragen. © Thomas Lauer

Landkreis - Tradition und die damit verbundene Geschichte: Der Tag des offenen Denkmals findet heuer zum 30. Mal statt.

Deutschlandweit öffnen zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, besondere historische Bauten und Denkmäler ihre Pforten. Somit können Landkreisbürger wieder hinter die Fassaden von denkmalgeschützten Gebäuden blicken, die der Öffentlichkeit sonst nicht zugänglich sind.



Zu Ehren der Denkmäler hat Kreisheimatpfleger und Architekt Thomas Lauer elf denkmalgeschützte Objekte ausgewählt, die bei freiem Eintritt besichtigt werden können. Eine Programmübersicht stellte Lauer jüngst bei einer Pressekonferenz nebst dem stellvertretenden Landrat Thomas Holz vor.



Wer sich selbst schon einmal bei dem Gedanken ertappt hat, wie das ein oder andere Bauernhäuschen wohl von innen aussieht, dem bietet sich am zweiten Sonntag im September nun wieder die Gelegenheit dazu, die Denkmalschätze zu besichtigen.



Hinzukommt, dass mit Blick auf den Denkmalschutz heuer gleich zwei besondere Ereignisse zu feiern sind: das 50-jährige Bestehen des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes und das 30-jährige Jubiläum des Tags des offenen Denkmals.



Neu dabei ist dieses Jahr unter anderem das Anwesen von Angela Gräfin von Wallwitz, das einst Dr. Felix Buttersack, dem früheren Merkur-Verleger und Chefredakteur, gehörte.



Programmvorstellung: Kreisheimatpfleger Thomas Lauer (l.) und Vize-Landrat Thomas Holz. © Michaela Schubert

„Zeugnisse der Geschichte“

Die Bedeutung des Denkmalschutzes steht im Landkreis hoch im Kurs: „Ich finde es spannend, die Denkmäler der Öffentlichkeit zugänglich zu machen“, sagte Vize-Landrat Thomas Holz beim Pressegespräch.



Tag des offenen Denkmals fördert Kulturwissen

Tag des offenen Denkmals am 10. September trägt zur Erhaltung des historischen Erbes bei: Und das nicht ohne Grund: Gerade im Tölzer Land befinde sich die größte Dichte an Denkmälern und der Landkreis ist seit Jahrzehnten aktiv, damit der Denkmalschutz und die Denkmalpflege den Bürgern nahe gebracht wird.

„Historische Gebäude sind nicht nur Teil der Landschaft, sondern auch wichtige Zeugnisse der Geschichte und Kultur“, berichtete Vize-Landrat Thomas Holz beim Pressegespräch im Landratsamt. Dort teilte er seine persönlichen Erfahrungen als Bewohner eines denkmalgeschützten Bauernhofes und betonte, wie einzigartig historische Gebäude sind, „Sie haben einen besonderen Charme.“



Auserlesene Orte vom Kreisheimatpfleger für den Bereich Denkmalschutz und Denkmalpflege

Die elf Denkmäler, die am 10. September, ihre Tore für Besucher öffnen, hat der Kreisheimatpfleger und Architekt Lauer selbst zusammengestellt. Auf die Frage, nach welchen Kriterien er die Liste zusammengestellt hat, erklärt Lauer: „Nicht jeder Besitzer will Hunderte Menschen durch sein Haus führen.“ Das Angebot richte sich danach, wie viele Freiwillige bereit sind, fremde Menschen in ihr Heim zu lassen.

Lauer weiß, wovon er spricht: Vergangenes Jahr war er mit seinem Anwesen auch beim Tag des offenen Denkmals gelistet und hat vielen einen Einblick hinter die Mauern seines altertümlichen Bauernhauses gewährt. „Stündlich 300 Besucher“ habe er durch seine Räume aus dem Jahr 1731 geschleust, weil „es mir wichtig ist, zu zeigen, wie man in einem denkmalgeschützten Haus zeitgemäß wohnen kann“.

Neu: Führung durch das ehemalige Haus von Dr. Felix Buttersack

Die neue im Bunde mit ihrem ehemaligen Bauernhaus aus dem Jahre 1679 ist Angela Gräfin von Wallwitz, das einst Felix Buttersack, Herausgeber des Merkurs, besaß. Sie findet: „Es ist ein Privileg, in so einem Haus zu wohnen“, in dem noch sehr viel Originalbestand vorhanden sei. Bei ihr können sich die Besucher auf etwas Besonderes freuen, teilt sie der Rundschau mit: Ihr Haus sei eines der wenigen, die noch über eine Rauchluke verfügen. Was es damit auf sich hat, verrät sie dann in acht Tagen.



Walchenseekraftwerk wird nächstes Jahr 100 Jahre

Der Publikumsmagnet Walchenseekraftwerk, das im nächsten Jahr 100-jähriges Bestehen feiert, ist auch wieder dabei. „Dieses intelligente Druckwasserkraftwerk ist ein Beispiel dafür, dass wir aus früheren Zeiten lernen dürfen“, sagte Holz. Es sei mit einfachen Mitteln gebaut worden und funktioniere nach wie vor. Auch die Thomas-Mann-Villa, in der einst der namhafte Autor residierte, könne wieder besichtigt werden und steht auf der Liste.

Thomas-Mann-Villa: Der Autor verliebte sich damals in die Stadt Bad Tölz und ließ sich 1917 diese Villa bauen, heute ist sie im Besitz der Armen Schulschwestern. © Stadt Bad Tölz

Der Tag des offenen Denkmals wird seit 30 Jahren von der Deutschen Stiftung für Denkmalschutz initiiert und soll die Wertschätzung dem Denkmalschutz gegenüber aufrechterhalten. Lauer betonte: „Denn bei uns ist es nicht nur schön wegen der Berge.“

Bauernhäuser, Villa, Burgruine, Kapelle und mehr Zum Tag des offenen Denkmals können im Landkreis folgende Stätten besichtigt werden, in Bad Tölz: Thomas Mann Villa (Heißstraße 21), ehemaliges Flößerhaus (Am Bache 3), Dietramszell: Leonhardikapelle, Gaißach: ehemalige Bauernhäuser (Steinbach 12) und (Untermberg 4), Jachenau: Staffelalm am Rabenkopf Fresken von Franz Marc, Bergwanderung zu Grenzsteinen von 1584 an der Schronbach Alm, Kochel am See: Walchenseekraftwerk, Lenggries Hohenburg: Kalvarienberg und Burgruine, Guffelmühle (Mühlbach 11), Beuerberg: Führung durch die barocke Stiftskirche St. Peter und Paul. Erinnerungsort Badehaus Waldram bietet für 25 Euro eine Exkursion zu den historischen Synagogen von Binswangen und Buttenwiesen mit dem Bus an. Anmeldung unter Telefon 08171/25725 oder per E-Mail an: info@erinnerungsort-badehaus.de. Alle Infos zu Führungen, Adressen der Denkmäler und Uhrzeiten gibt es auf www.tag-des-offenen-denkmals.de.