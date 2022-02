Amtsgericht verurteilt Lenggrieser (54) zu Geldstrafe in Höhe von 3.600 Euro

Amtsgericht verurteilt Lenggrieser (54) zu Geldstrafe in Höhe von 3.600 Euro. © Peter Herrmann

Lenggries – Weil er Ende 2020 dem Arbeitsamt nicht seinen neuen Arbeitgeber mitteilte und weiterhin Arbeitslosengeld bezog, musste sich nun ein 54-Jähriger vor dem Amtsgericht verantworten.

Am Heiligabend 2020 erfuhr der Angeklagte, dass er vier Tage später seinen neuen Job in Dresden antreten darf. „Der Geschäftsführer versicherte mir, dass ich mich nicht um die Abmeldung beim Arbeitsamt kümmern muss und der neue Arbeitgeber das erledigt“, berichtete der Mann vor Gericht. Dem war aber nicht so.

Lenggrieser zahlt Arbeitslosengeld sofort zurück

Im März 2021 forderte das Arbeitsamt von dem heute 54-Jährigen, der seinen Erstwohnsitz in Lenggries hat, 4.952 Euro Arbeitslosengeld zurück. „Ich habe das sofort beglichen“, konnte der gelernte Kunstschlosser belegen. Der Sachbearbeiter des Arbeitsamtes verwies darauf, dass die Meldung vom Antritt einer neuen Arbeitsstelle in jedem Fall vom Leistungsempfänger und nicht vom Arbeitgeber erfolgen muss.

Angeklagter räumt vermeintlichen Betrug ein

Rechtsanwalt Benjamin Manhart und sein Mandant räumten den vermeintlich unwissentlichen Betrug ein und baten um eine Reduzierung der im Strafbefehl veranschlagten Tagessätze. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft wollte dieser Empfehlung nicht folgten und beantragte 120 Tagessätze zu je 60 Euro – insgesamt 7.200 Euro. „Sie hätten sich nicht auf die Aussagen des Arbeitgebers verlassen dürfen und haben vorsätzlich gehandelt“, erklärte sie.

Richter: „Das ist das Unterste, was hier zu vertreten war“

Richter Helmut Berger reduzierte die Anzahl der Tagessätze um die Hälfte, sodass der Angeklagte nur 3.600 Euro zahlen muss. „Das ist das Unterste, was hier zu vertreten war.“ Strafmildernd wirkte sich aus, dass der Lenggrieser keine Vorstrafen hatte und den Betrag umgehend zurückzahlte. „Sie hätten sich aber rechtzeitig erkundigen müssen, ob sie der Arbeitgeber wirklich beim Arbeitsamt abgemeldet hat“, gab der Richter zu bedenken. Peter Herrmann