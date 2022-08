Rauch aus Wohnung: 95-jähriger Reichersbeurer vergisst Essen auf dem Herd

Teilen

Bei dem Zimmerbrand in Reichersbeuern handelte es sich um angebranntes Essen. © Feuerwehr Bad Tölz

Reichersbeuern - Als ein 95-Jähriger zu seiner Wohnung zurückkehrt, staunt er nicht schlecht: Dort befanden sich rund 30 Feuerwehrleute, um sein verbranntes Essen zu löschen.

Eine aufmerksame Reichersbeurerin (31) bemerkte am Dienstag (23. August) kurz vor Mittag aufsteigenden Rauch aus dem gekippten Fenster einer Wohnung an der Bahnhofstraße. Da trotz mehrmaligen Klingeln an der Tür niemand öffnete und zu befürchten war, dass sich noch Bewohner in der Wohnung befinden, alarmierte sie die Feuerwehr.

Nachdem die Ortsfeuerwehr Reichersbeuern eingetroffen war, mussten sich die Floriansjünger Zugang zur verschlossenen Wohnung durch das gekippte Fenster verschaffen. Der Grund für die Rauchentwicklung war laut Kreisbrandmeister Anton Melf, der den Einsatz leitete, angebranntes Essen auf dem eingeschalteten Elektroherd.

Nach Absuchen des ganzen Wohnhauses konnte die Feuerwehr den Bewohner nicht finden. „Der 95-jährige Wohnungsinhaber kam erst während der Löscharbeiten mit einem Fahrrad angefahren“, teilt die Polizei mit. Dort hatte er sein Essen auf dem Herd vergessen.

Nachdem die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter entraucht wurde, konnte die Feuerwehr wenig später ihren Einsatz beenden. Die Feuerwehren Reichersbeuern, Bad Tölz und Greiling waren mit insgesamt 30 Helfern im Einsatz. dwe