Antenne Bayern Pausenhof-Konzert: Nico Santos im Gabriel-von-Seidl-Gymnasium Bad Tölz

Von: Fridolin Thanner

Große Bühne im Gabriel-von-Seidl-Gymnasium: Die Schule hat sich das Finale der Pausenhof-Konzerte 2022 von Antenne Bayern gesichert. © Thanner

Bad Tölz – Nico Santos ist auf Tour. Zwischendurch hat er einen Stopp im Oberland eingelegt – und abseits seiner angekündigten Auftritte in Bad Tölz seine größten Hits gesungen. Der Popstar gab ein Pausenhof-Konzert im Gabriel-von-Seidl-Gymnasium.



Das Gabriel-von-Seidl-Gymnasium in Bad Tölz hat es geschafft: Die Schule hat sich beim Online-Voting durchgesetzt und damit ein Pausenhof-Konzert von Antenne Bayern gewonnen.

Es war der Erfolg im dritten Versuch. „Ihr wart beim Ersten vorn, beim Zweiten, und jetzt habt ihr euch das Finale der Staffel gesichert“, rief Moderator Kevin Jackson den begeisterten Schülern zu.

Star ganz nah: Nico Santos sang auch inmitten der Schüler. © Thanner

Am Dienstag hatten sie die erfreuliche Nachricht bekommen, am Donnerstagmorgen dann endlich erfahren, welcher Star auftreten wird: Nico Santos Die Vorfreude war natürlich riesig und die Schüler haben sicher gern in Kauf genommen, dass sie auf den Wandertag verzichten mussten. Der war nämlich ursprünglich für den Tag geplant.

Nico Santos performte unter anderem seinen Hit: „Rooftop“. © Thanner

„Mega wart ihr“

Es war das dritte und letzte Konzert der Reihe in diesem Jahr. Und es war ein tolles Finale. „Mega wart ihr“, fand nicht nur Antenne-Bayern-Moderator Kevin Jackson. „Es war wunderschön mit euch“, bedankte sich auch Nico Santos bei den begeisterten Schülern. Gut eine halbe Stunde hatte er mit seiner Band den Pausenhof gerockt.

Popstar Nico Santos heizte den begeisterten Schülern kräftig ein. © Thanner

Bis Donnerstagmorgen war die große Frage, welcher Star auftreten würde. Zwei Tage lang wussten die Schüler da bereits, dass sie das letzte Pausenhof-Konzert dieses Sommers gewonnen hatten. Doch wen Antenne Bayern auf die Bühne bringen würde, blieb zunächst ein gut gehütetes Geheimnis. Erst kurz vor dem Auftritt gab der Radiosender bekannt: Es ist Nico Santos.

Der war bereist am Abend zuvor nach Bad Tölz gekommen und hat hier übernachtet, mit dem Taxi ging‘s am Morgen zur Schule. Um kurz nach halb zehn Uhr kam er den lauten „Nico Santos“-Sprechchören der Schüler nach und betrat die Bühne. Mit „Play with fire“ begann die Party im Pausenhof.

Hits „Rooftop“ ist letztes Lied

Bei einem seiner größten Hits, „Rooftop“, verließ der Star sogar die Bühne, kletterte über die Absperrgitter und sang inmitten der begeisterten Menge. Die entließ ihn nicht ohne Zugabe. Nach „Better“ war dann aber endgültig Schluss. Für Tölz und die Pausenhof-Konzerte in diesem Jahr.

„Es war wunderschön mit euch“, bedankte sich Nico Santos bei den begeisterten Schülern. © Thanner

Ein „sensationelles Finale“ hatte nicht nur Moderator Jackson erlebt. Es war wohl „die unvergesslichste Pause, die ihr je hattet“, rief er den Schülern zu. Dem werden sie nicht widersprechen, ebenso wenig Nico Santos. Der hatte die passende Idee zu seinem Auftritt. Er schlug vor, das Gabriel-Von-Seidl-Gymnasium doch in Nico-Santos-Gymnasium umzubenennen. Zumindest für diesen besonderen Donnerstagvormittag vor den Ferien hätte es gepasst.

Mit den Schülern hat sich auch Direktor Alexander Göbel gefreut, wenngleich er zugab, dass die Vorbereitung „ein bisschen stressig war“. Weil die Zusage erst zwei Tage zuvor kam, mussten der geplante Wandertag und dafür gebuchte Aktionen abgesagt werden. „Aber die Schüler konnten nochmal richtig was mitnehmen“, hat es dann auch Göbel „gut gefallen“.