Gaißach: Apotheker berichten Abgeordneten über Lage zur Medikamentenversorgung

Von: Daniel Wegscheider

Gesprächsrunde in der Michaeli-Apotheke: (v.l.) Thomas Straßmüller vom Ärztlichen Kreisverband Miesbach, Inhaber Christopher Hummel, Tölzer Kinderarzt Tobias Reploh sowie Bundestagsabgeordneter Alexander Radwan. © privat

Gaißach/Landkreis - Zum Thema Medikamentenengpass, Probleme im Gesundheitswesen und Bürokratie hatte sich vor Kurzem Bundestagsabgeordneter Alexander Radwan bei seiner Sommertour informiert. Dazu tauschte er sich mit Ärzten und Apothekern aus.

Lieferengpässe, Personalnot und Unterfinanzierung: Wie berichtet, hatten die Pharmazeuten Mitte Juni beim deutschlandweiten Streik die Bundespolitik auf diesen Missstand in der Branche hingewiesen. Zudem vermiesen ihnen Bürokratie und Kostendruck den Berufsalltag.

Um sich über die Lage zur medizinischen Grundversorgung in der Region zu informieren, besuchte vor Kurzem Alexander Radwan die Gaißacher Michaeli Apotheke. Dort tauschte er sich mit Inhaber und Kreis-Apothekensprecher Christopher Hummel sowie Vertretern des Ärztlichen Kreisverbandes (AEKV) aus, die ihm über die regionale medizinische Grundversorgung informierten.

Medizinische Lage im Winter angespannt: Kaum noch Fiebersaft für Kinder da

„In wahnsinnig guter und pragmatischer Zusammenarbeit mit den Apothekern haben wir es zwar hinbekommen, dass jedes Kind irgendwie Fiebersaft und andere Medikamente bekommen hat – aber das darf so nicht nochmal passieren“, betonte der Tölzer Kinderarzt Tobias Reploh rückblickend. Zwar habe sich die Situation wieder etwas entspannt, der Ausnahmewinter habe aber die Schwächen im System aufgezeigt.

Apotheker und Ärzte kämpfen mit en bürokratischen Aufwand - „Wir wollen eigentlich nur praxtizieren“

Ein großes Problem für Ärzte wie Apotheker seien nach wie vor die hohen regulatorischen Anforderungen, der bürokratische Aufwand und die unangemessenen Strafen bei kleinsten Inkorrektheiten und Lappalien, erklärte Reploh weiter. Der Berufsalltag sei dominiert von Bürokratie, dabei „wollen wir eigentlich nur Medizin machen und praktizieren“. Während des Lieferengpasses hatte Apotheker Hummel sogar selbst Fiebersaft hergestellt, doch schon bei kleinsten fehlenden und unwichtigen Angaben gegenüber der Krankenkasse werde die Erstattung verweigert.



Europa braucht einen Grundstock an Medikamenten

Thomas Straßmüller, Vorsitzender des AEKV Miesbach, ergänzte: „Deutschland verliert in der pharmazeutischen Entwicklung seine Vorreiterrolle.“ Hummel fügte an, dass es auch in der Apothekerlandschaft einen Strukturwandel gäbe: „Jeden Tag machen zwei Apotheken in Deutschland zu.“ Insbesondere die Corona-Pandemie hat laut den Pharmazeuten gezeigt, wie verwundbar die konstante Versorgung Deutschlands mit Basismedikamenten ist.

„Europa braucht einen Grundstock an Medikamenten“, betonte Radwan. Dazu müsse die Politik die Medikamentenproduktion zurückholen. Und EU-Hersteller beim globalen Krisenfall verpflichtet sein, „auch wirklich den europäischen Markt zu versorgen“.