Arbeiten an der Bahnstrecke: Besonderer Storchen-Schutz in Bichl

Beide Nester bleiben erhalten

Bichl - Die Arbeiten an der Bahnstrecke Tutzing-Kochel laufen. Die Bahn wird in Bichl auch zum Storchen-Schützer.

Die Deutsche Bahn erneuert auf der eingleisigen Bahnstrecke zwischen Tutzing und Kochel die Oberleitungen, die zum Teil noch aus dem Dreißigerjahren stammen. Im Rahmen der Modernisierung werden etwa 600 neue Oberleitungsmasten auf der rund 35 Kilometer langen Strecke der Kochelseebahn aufgestellt. Nahe dem Bichler Bahnhof aber gibt es Hürden oder besser gesagt Horste: Weißstörche nisten dort nämlich hoch oben auf zwei Masten. Die beiden Nester sollen bleiben.

Zwei Brutstätten

Ein Nest hat ein Storchenpaar besetzt, in dem anderen Horst sind es ab und an gleich vier Vögel. Dass hier Störche nisten, ist schon seit Langem bekannt. „Seit der Vor- und Entwurfsplanung“, berichtet Projektleiter Michael Kunze bei einem Vor-Ort-Termin. Von Beginn an, seit 2020, kontrolliere der Landesbund für Vogel- und Naturschutz die Horste regelmäßig, heißt es in einer Pressemitteilung der DB. Sechs Jungvögel seien seitdem aufgezogen worden. Auf die beiden Brutstätten soll bei den Bauarbeiten entlang der Kochelseebahn nun besondere Rücksicht genommen werden. Die Masten, auf denen die Nester seien, sollen erhalten werden, betont Umweltingenieurin Eva Lutz. Die DB baue stattdessen „in einem sicheren Abstand neue Masten“, heißt es in der Pressemitteilung.



Neue Oberleitungen Rund 600 neue Masten, 43 Kilometer Kettenwerk: Auf 35 Kilometer Strecke zwischen Tutzing und Kochel erneuert die Deutsche Bahn seit März die Oberleitung auf der Kochelseebahn. 33 Millionen Euro an Bundesmittel sind dafür nötig. Nach dem Setzen der Fundamente für die Masten, werden nun ab 12. Juni neue Masten und Leitungen aufgebaut. Ein Ersatzverkehr wird eingerichtet.

Isolatoren schützen Vögel

Doch dabei belässt man es nicht. Mehrere Vogelschutzmaßnahmen werden durchgeführt. Die Tiere sollen, etwa beim Landen, vor elektrischen Schlägen geschützt werden, indem längere Isolatoren an den Auslegern und Schaltern eingebaut werden. Auch sollen Vogelschutzmarker an den neuen Leitungen Kollisionen verhindern. Diese Bauteile, die sich im Wind bewegen, sollen auf zehn Kilometern zwischen Bichl und Kochel alle 20 Meter angebracht werden. Vor allem Tiere mit einer großen Spannweite seien gefährdet, berichtet Lutz. Mit den Markern versuche man, die Leitungen für die Vögel kenntlich zu machen.

+ Auf dem Bichler Bahnsteig zwischen den beiden mit Nestern belegten Masten: (v.l.) Projektleiter Michael Kunze, Diplom-Biologe Matthias Galm und Umweltingenieurin Eva Lutz. © Antonia Reindl

Ja keine Störung

Lutz hebt den besonderen Schutzstatus des Weißstorches in Europa hervor. „Sogar die bloße Störung sensibler Phasen“ sei verboten. Eine gewisse Unruhe sind die Störche in Bichl wohl aber gewohnt. Lutz verweist jedenfalls auf den Bahn- und Besucherverkehr. Außerdem erklärt die Umweltingenieurin: Der Storch sei an Offenland mit Feuchtwiesen gebunden; artenreiche Kulturlandschaften, die selten geworden seien. So stehe der Storch stellvertretend für Habitate und eine Vielzahl von Arten, von Orchideen über Libellen bis zu Unken.



Schützenswerte Reptilien

Ein Kurzschluss bedeute „natürlich“ auch eine „betrieblichen Störung“, ergänzt Kunze. Das sei auch ein Thema. Der Projektleiter betont jedoch, dass bei den Maßnahmen der Naturschutz im Fokus stehe. Doch nicht allein auf den Storch gilt es Rücksicht zu nehmen, leben doch viele weitere schützenswerte Arten in dem Lebensraum. Reptilien etwa. Lutz führt beispielhalft die Zauneidechse und die Schlingnatter auf. Für diese habe man 20 Überwinterungshabitate aus Stein, Sand und Totholz angelegt. Auch werden Vergrämungsmaßnahmen durchgeführt, um etwa die Eidechsen von gefährlichen Stellen fernzuhalten. Gefahrenzonen sollen beispielsweise keine Versteckmöglichkeiten bieten. Außerdem werde man über 30 alte Maststandorte mit Totholz aufwerten und man achte darauf, dass die neuen Maststandorte möglichst weit weg von Biberburgen stehen.



Bauarbeiten in Bichl

Der erste Bauabschnitt zwischen Tutzing und Penzberg wurde bereits im Frühjahr angegangen. In Bichl wird man voraussichtlich Ende August starten. Zwischen August und September: Gründungsarbeiten. Bis dahin werde man Vorabreiten ausführen, welche per Hand durchgeführt werden können, so Kunze. In der letzten Bauphase werde man die alten Oberleitungen zurückbauen und die neuen Masten errichten. Zum voraussichtlichen Ende der Baumaßnahme meint Kunze, dass während des Oktoberfestes „eine kleine Pause dazwischengeschoben“ werde. Abgeschlossen werden soll das ganze Unterfangen am 10. Dezember 2023.