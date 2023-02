Kasper Winzerer II. wirtschaftlich und politisch bedeutend für Bad Tölz

Historischer Fund geht ans Tölzer Stadtmuseum - Labor prüft Winzerer-Textilien

Von: Daniel Wegscheider

Alles fürs Museum: Peter Demmelmair (l.), Bürgermeister Ingo Mehner und Museumsleiterin Elisabeth Hinterstocker vor dem Gemälde von Winzerer II. und dem Schwert. © Daniel Wegscheider

Bad Tölz - Die Kirchenverwaltung Maria Himmelfahrt hat beschlossen, der Stadt alle Fundstücke aus dem Winzerergrab zu schenken. Veranlasst hat dies das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege.

Es war ein außergewöhnlicher Fund, der nun in einer Vitrine im Tölzer Stadtmuseum ausgestellt ist. Dort im dritten Stock lagert das rund 1,30 Meter lange Schwert, das wohl einst der Ritter Kasper Winzerer II. bei sich getragen hatte, der im 16. Jahrhundert lebte. Gefunden wurde es im Jahr 2007, als die Stadtpfarrkirche renoviert wurde. Zwischen Volksaltar und Mariahilf-Kapelle sind dabei Gräber zum Vorschein gekommen: darin etwa der aus Eisen geschmiedete „Eineinhalbhänder“ sowie fast 100 kleinere Gegenstände wie etwa Textilreste.

Schenker und Beschenkter: Pfarrer Peter Demmelmair (r.) unterzeichnet den Vertrag mit Bürgermeister Ingo Mehner den Vertrag. © Daniel Wegscheider

Winzerer-Schwert bereits im Tölzer Stadtmuseum - Restliche Grabfunde lagern im Münchner Denkmalpflegeamt

Während das stark korrodierte Schwert bereits im Tölzer Stadtmuseum zu begutachten ist, wurden die anderen Funde bis jetzt beim Landesamt für Denkmalpflege in München in einer Gefriertruhe aufbewahrt. „Sie haben sich stark für die Schenkung eingesetzt, damit der Fund wieder zusammenkommt“, berichtet Elisabeth Hinterstocker, Kunsthistorikerin und Leiterin des Tölzer Stadtmuseums, jüngst beim Pressetermin. Dabei unterzeichneten Stadtpfarrer Peter Demmelmair und Bürgermeister Ingo Mehner auch den offiziellen Schenkungsvertrag.



Wir haben kein Pfarrmuseum, um dort die Kleinodien sachgerecht auszustellen oder zu verwahren

Für Demmelmair ist es eine „Win-win-Situation“, das Stadtmuseum ist für die historischen Fundstücke aus dem sogenannten Schwertgrab, „der richtige Ort“, betonte er. „Wir haben kein Pfarrmuseum, um dort die Kleinodien sachgerecht auszustellen oder zu verwahren.“ Auch Bürgermeister Ingo Mehner zeigte sich begeistert: „Beim Thema Winzerer sind wir in Tölz immer emotional.“ Eine bedeutende historische Persönlichkeit der Kreisstadt. „Er war Krieger, Diplomat, Naturschützer und Stadtplaner.“

Kasper Winzerer II. wirtschaftlich und politisch bedeutend für Bad Tölz

Hinterstocker erklärte dazu: „Dass der Isarwinkel heute noch so schön ist, verdanken wir ihm.“ 1476 wurde Winzerer II. von Herzog Albrecht IV. beauftragt, eine neue Holzverordnung zum Schutz der Wälder zu erarbeiten. „Er hat für eine nachhaltige Holzwirtschaft gesorgt, sonst sehe es heute bei uns nicht mehr so aus.“ Nach dem Tod seines Vaters (Kasper Winzerer I.) übernahm er die Pflege in Tölz und baute 1485 dort das sogenannte Pflegerhaus. Zudem war er am herzoglichen Hof und in der damaligen bayerischen Politik einflussreich.



Wirtschaftlicher und politischer Einfluss spiegeln sich bei seinem Begräbnis wider. Denn gegen die damals geltenden Bestattungsregeln wurde Winzerer II. mit dem „Eineinhalbhänder-Schwert“ begraben. „Diese militärische Würde gab es damals in der Kirche nicht“, berichtete die Stadtmuseumsleiterin. Daher sei das „Schwertgrab was Besonderes in Bayern.

Knochen aus dem Grab auf 1500 datiert - Experten schreiben sie Winzerer II. zu

Die Waffe wurde neben den Knochen eines etwa 1,70 Meter großen Mannes gefunden, der im Alter von 50 bis 60 Jahren starb. Da das Grab auf die Zeit um 1500 datiert wurde, sei es „sehr wahrscheinlich“, dass es sich bei dem Toten, um den berühmten Tölzer Ritter handelt, der 1515 gestorben war. Eine genetische Knochenanalyse liege jedoch nicht vor.



Neben dem berühmten Schwert handelt es sich bei den weiteren Grabbeigaben um Sporen, silberne Schnallen, ein Handmesser, Münzen, hölzerne Gebetsperlen und Stecknadeln sowie Pflanzensamen. Diese wurden im Bereich der Schulter gefunden. Hinterstocker zufolge könnte es sich dabei um Samen von Heilpflanzen eines im Grab beigelegten Nackenkissens handeln.

Textilreste sollen Auskunft über Leben des Winzerers geben

Besonders hebt Hinterstocker den Fund von den Geweberesten hervor: „Bordüren im Zentimeterbereich, aber auch Textilien.“ Sie können Aufschluss geben, welche Kleidung zu der damaligen Zeit von einem herzoglichen Pfleger getragen wurde. Theoretisch sei es möglich – „den Winzerer am Computer wieder anzuziehen“.



Jetzt sollen die Stoffreste aus dem Winzerer-Grab an der Universität Köln von Textilarchäologen untersucht werden – bestenfalls im Rahmen einer Diplomarbeit. Auch ein Grund, warum es dem Denkmalamt ein besonderes Anliegen war, dass die Funde ins Stadtmuseum übergeben werden. „Es braucht ein Museum, um die wissenschaftliche Bearbeitung voranzutreiben“, erklärt die Kunsthistorikerin Hinterstocker.



Derzeit befinden sich die Grabfunde noch im Landesamt für Denkmalpflege in München, wurden dort entpilzt und von Schädlingen befreit. Für Ende Februar seien nun Gespräche geplant, den Transport der Exponate fürs Tölzer Stadtmuseum in die Wege zu leiten. „Es kann sein, dass wir nicht alles ausstellen können“, erklärte die Museumsleiterin.



Während einige Stücke dort sicher gezeigt werden, sei das bei den Textilien etwas schwieriger, da diese sehr lichtempfindlich seien. Hinterstocker: „Hier ist es besser, diese in unserem Depot fachgerecht zu konservieren und nur für Sonderausstellungen fürs Publikum bereitzustellen.“