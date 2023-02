Großer Andrang bei Vortrag zum Thema „Assistierter Suizid“

Von: Patrick Staar

Bad Tölz – Assistierter Suizid: Dies ist offenbar ein Thema, das viele Menschen bewegt.

Bei einem Vortrag im Saal des Tölzer Pfarrheims Franzmühle blieb jetzt kein Sitzplatz frei. Einige der 200 Zuhörer nahmen sogar auf den Fensterbrettern Platz, um der Referentin Prof. Claudia Bausewein zuzuhören. Für Dutzende blieben nur noch Stehplätze.



Die Direktorin für Palliativmedizin am LMU-Klinikum München kritisierte Ungerechtigkeiten beim Zugang zur Palliativmedizin: „Es gibt da Schwächen im Versorgungssystem und in den Köpfen der Menschen.“ Die drei Gesetzesentwürfe, die derzeit im Bundestag diskutiert werden, hält sie für „nicht praktikabel“.



Assistierter Suizid ist ein hochaktuelles Thema, da das Bundesverfassungsgericht Anfang 2020 die verschärften Regeln für die Suizidbeihilfe gekippt hat. In diesem Frühjahr will der Bundestag erneut darüber abstimmen.



Zwei parteiübergreifende Abgeordnetengruppen mit liberalen Vorstellungen wollen sich zusammentun, um einem restriktiven Gesetzesentwurf Paroli zu bieten. Die liberale Regelung, die unter anderem von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) unterstützt wird, sieht Regelungen außerhalb des Strafrechts vor. Der Aufbau von Beratungsstellen sei geplant.



Hier ist der Aufbau von staatlich anerkannten Beratungsstellen geplant, die Sterbewillige ergebnisoffen aufklären und Alternativen zum Freitod aufzeigen. Dagegen sieht ein Gesetzesentwurf der Abgeordneten um Lars Castellucci (ebenfalls SPD) vor, dass die Beihilfe nur ausnahmsweise erlaubt werden soll.

Hospizverein organisiert kontroverse Diskussion zum „assistierten Suizid“

„Wir haben die Gesetzesentwürfe mit dem Geschäftsführer und Ärzten durchgespielt“, sagte Bausewein in der Veranstaltung, zu der der Christophorus Hospizverein eingeladen hatte. „Die liberalen Entwürfe sind nicht praktikabel, weil man keinen Psychiater, geschweige denn einen Gutachter findet.“ Der restriktive Gesetzesentwurf krankt ihrer Ansicht nach daran, dass er zu nahe an das Gesetz angelehnt ist, das das Bundesverfassungsgericht gekippt hat. „Es wird spannend, wie das ausgeht.“ Bausewein glaubt, dass sich der liberale Ansatz durchsetzen wird.

Welche Möglichkeiten den Sterbewilligen geboten werden sollen und welche Ambivalenz am Lebensende auftritt

Die Palliativmedizinerin schilderte ausführlich ihre Arbeit mit schwerkranken Patienten. Ziel sei es, diese so lange wie möglich zu Hause zu begleiten. Ganz bewusst sage sie nicht, dass es das Ziel sei, dass die Patienten zu Hause sterben können: „Um das Sterben zu Hause hat sich so eine Art Fetisch entwickelt, es wird oft als Gold-Standard dargestellt.“ Außer Acht gelassen würden dabei oft die Bedürfnisse der Familie und Angehörigen: „Für sie ist die Belastung manchmal höher als für die Patienten selbst.“



Ganz wichtig sei, dass die Hospizvereine die Patienten möglichst früh kennenlernen und nicht erst unmittelbar vor dem Lebensende. Tatsächlich beginne die Palliativversorgung in Deutschland durchschnittlich aber erst 13,2 Tage vor dem Tod. „Das ist alarmierend, das sind erschreckende Zahlen“, sagte die Klinikchefin. Häufig habe sie mit Menschen zu tun, die den Wunsch äußern, schneller sterben zu dürfen oder tot zu sein: „Wir sind erfahren darin, solche Gespräche zu führen und mit den Wünschen umzugehen.“ Eine große Ambivalenz sei am Lebensende völlig normal: „Wenn’s ums Sterben geht, denken die meisten mal so und mal so. Wünsche verändern sich.“



„Menschen mit Suizid-Wunsch ernst nehmen“

Es komme auch vor, dass diese Menschen im selben Atemzug sagen, dass sie sterben wollen und sich auf die Geburt ihres Enkelkinds freuen. Es gehe darum, die Menschen mit Suizid-Wunsch in ihrer Not ernst zu nehmen und herauszufinden, was ihr Leben so unerträglich macht: „Suizidale Menschen haben oft einen Tunnelblick. Sie sehen im Tod die einzige Chance und den einzigen Ausweg. Sie sind oft überrascht, welche zusätzlichen Unterstützungsmöglichkeiten es gibt.“



Die Patientenwünsche und das Machbare in Einklang bringen

Dabei schilderte sie den Fall eines 73-jährigen Alleinstehenden mit einer Krebserkrankung in der Unterlippe. Der Senior hatte beim Essen Schmerzen und ekelte sich vor Nahrung. Eine Behandlung lehnte er jedoch ab. Schon seit vielen Jahren habe er eine Todessehnsucht verspürt, sagte Bausewein. „Die Tumorerkrankung war für ihn fast schon willkommen“. Angst hatte er nur davor, dass er sozial isoliert wird wegen seiner körperlichen Entstellung, sagte die Ärztin. „Wir haben auf der Palliativstation eine Schmerztherapie gemacht, die Wunde versorgt und viele Gespräche geführt“, erinnerte sich Bausewein. Zudem bot sie dem Mann an, ihn bei allem zu unterstützen, wenn „die Not zu groß“ würde. „Damit konnte er sich gut arrangieren. Er ist nach Hause gegangen und erst nach drei Monaten wiedergekommen.“



Wie befürchtet, habe die Krebserkrankung seinen Unterkiefer völlig entstellt. Bausewein bot ihm eine Sedierung an. Mit anderen Worten: Medikamente könnten ihn ruhigstellen und ihm seine Schmerzen nehmen. Seine Antwort: „Nicht heute, aber morgen.“ Diese Antwort habe er drei Wochen lang wiederholt. „Er war sehr überrascht davon, dass wir uns nicht davon haben abhalten lassen, ihn liebevoll zu betreuen, obwohl er so entstellt ist. Nach drei Wochen ist er eines natürlichen Todes gestorben.“



Ärzte befinden sich in rechtlicher Unsicherheit

In der anschließenden Diskussionsrunde sagte ein Arzt, dass er sich in einer rechtlich unsicheren Position befinde, wenn er Beihilfe zum Suizid leistet. Wenn er eine Infusion lege, betreibe er aktive Sterbehilfe, die in Deutschland verboten ist. „Außerdem müsste ich sofort mit der Wiederbelebung beginnen.“ Wenn ein Arzt eine Infusion lege, aber den Vorgang nicht starte, bleibe die Tatherrschaft beim Betroffenen, antwortete Bausewein: „Nur Infusionen legen ist nichts Aktives.“



Ärzte seien nicht verpflichtet, in solch einem Fall Wiederbelebung zu leisten und könnten nicht wegen unterlassener Hilfeleistung angezeigt werden. Da auf der Todesbescheinigung „unnatürlicher Tod“ angegeben werde, gehe sie automatisch an Polizei und Staatsanwaltschaft. „Aber die sind inzwischen besser auf die Situation vorbereitet.“ Ihr sei kein Fall bekannt, in dem ein Arzt wegen der Beihilfe Probleme bekommen habe. Wichtig sei eine präzise Dokumentation.



Ein weiterer Zuhörer sprach sich dafür aus, dass ein assistierter Suizid Teil einer Patientenverfügung sein darf. Er befand: „Man sollte festlegen können, dass ein assistierter Suizid durchgeführt werden soll, wenn man selbst nicht mehr entscheidungsfähig ist.“ Diesen Vorschlag sah Bausewein kritisch: „Wie wollen Sie bei einem Demenzkranken entscheiden, ob er tatsächlich einen Suizid will?“ Es gebe keine Schwarz-Weiß-Diagnose, die Erkrankung könne sich über viele Jahre hinziehen und manche Patienten hätten trotz allem eine gute Lebensqualität: „Ich möchte keine Gespräche darüber führen, an welchem Tag der assistierte Suizid durchgeführt wird.“



Eine Krankenschwester berichtete, für chronisch Kranke sei es schwieriger, Palliativversorgung zu bekommen als beispielsweise für Krebspatienten: „Da legen Sie den Finger in eine Wunde“, entgegnete Bausewein. „Palliativversorgung für Lungen- oder Nierenkranke lehnen die Krankenkassen meist ab. Das ist eine Schwäche im Versicherungssystem.“