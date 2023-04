Neue Flüchtlingsunterkunft in Tölz sorgt für Unmut: Bürgermeister Mehner ist „massiv verärgert“

Auf der Tölzer Flinthöhe entsteht eine neue Flüchtlingsunterkunft

Von: Daniel Wegscheider

Bagger auf der Flinthöhe: Die Baufahrzeuge bereiten das Grundstück neben dem Landratsamt für die Errichtung einer temporären Flüchtlingsunterkunft vor. © : Landratsamt/Heigl

Bad Tölz – Seit Anfang der Woche rumpeln Bagger direkt neben dem Tölzer Landratsamt über das Gelände. Hier entsteht eine neue Flüchtlingsunterkunft.

Laut Behörde können dort ab Sommer Geflüchtete Obdach finden. Auf dem sogenannten Kinogrundstück direkt neben dem Tölzer Landratsamt entsteht auf einem Teilbereich der 4.300 Quadratmeter großen Fläche eine Flüchtlingsunterkunft: Gebaut werden dort drei Leichtbauhallen und Sanitärcontainer. Läuft alles nach Plan, finden dort ab Mitte Juni 128 Menschen Platz.

Rückblick: Mehrmals hatte Landrat Josef Niedermaier in den vergangenen Wochen Gemeinden und Städte dazu aufgerufen, Grundstücke für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen. „Die Zeit drängt, werden doch die Plätze in den vorhandenen Unterkünften knapp und die Belegung weiterer Turnhallen soll unbedingt vermieden werden“, betont Niedermaier: „Wir brauchen dringend Lösungswege für die Unterbringung der Menschen, die da sind und uns weiterhin zugewiesen werden.“



Eine zeitlich befristete Lösung soll nun die Errichtung der Leichtbauhallen auf der Flinthöhe sein. „Temporär bedeutet vorerst für ein Jahr mit der Option, um ein weiteres Jahr zu verlängern“, erklärt der Landrat.

Ab Montag, 24. April, werden die ersten zwei Hallen zur Flüchtlingsunterbringung und eine weitere für Catering, Aufenthalt und Sozialräume sowie zusätzliche Sanitärcontainer auf der Flinthöhe aufgestellt. Ausgestattet werden sie mit Stockbetten, Trennwänden, Sitzmöglichkeiten und WLAN.

In Bad Tölz sind aktuelle rund 660 Asylbewerber und Flüchtlinge untergebracht

In der Kreisstadt sind aktuell rund 660 Menschen untergebracht. Davon 296 Asylbewerber, 67 Bleibeberechtigte sowie 294 Flüchtlinge aus der Ukraine. Die Unterbringung obliegt dem Landratsamt.

Da Bad Tölz fast ein Drittel der insgesamt 2.112 im Landkreis untergebrachten Personen beherbergt, stößt der Bau der neuen Flüchtlingsunterkunft bei Bürgermeister Ingo Mehner auf wenig Verständnis. „Ich lehne diese Hallen in unserer Stadt ab. Bad Tölz hat bis heute weit mehr Flüchtlinge und Asylbewerber aufgenommen, als alle anderen Gemeinden im Landkreis“, erklärt er auf Nachfrage: „Wir haben unseren Beitrag geleistet, obwohl uns die Belastungen voll bewusst sind.“ Mehner befürchtet durch die zusätzliche Unterkunft im Stadtgebiet, das diese hohe Folgekosten mit sich bringen und eine Integration weitgehend unmöglich mache.



Bürgermeister von Bad Tölz: Ingo Mehner. © Benedikt Fuhrmann

Die Situation ist in Bad Tölz enorm angespannt

„Die Situation ist in Bad Tölz enorm angespannt“, betont der Rathauschef weiter. Es gehe ihm hier nicht um die Extreme „‚Wir schaffen das‘ oder wir schaffen das nicht. Aber wir schaffen das immer schlechter.“ Damit werde auch die Situation für die Flüchtlinge schwieriger. „Es ist Zeit, dass andere Kommunen im Landkreis ihren Beitrag leisten.“

Flüchtlinge und Asylbewerber werden auf Landkreisebene nach festen Quoten verteilt

Flüchtlinge und Asylbewerber werden auf Landkreisebene nach festen Quoten verteilt. „Das Landratsamt handhabt dies innerhalb des Kreises leider anders“, sagt Mehner: „Gemeinden, die bislang die größte Last tragen mussten, werden weiter belastet. Dafür fehlt mir jedes Verständnis und verärgert mich massiv.“ Für alle Kommunen bedeute die Aufnahme von Flüchtlingen und Asylbewerbern „eine enorme finanzielle und auch soziale Belastung. Was wir erwarten ist, dass das Landratsamt diese Belastungen gleichmäßig in der Region verteilt“.

Kapazitäten für Unterkünfte sind laut dem Landrat in Bad Tölz-Wolfratshausen erschöpft

Die Regierung von Oberbayern weist dem Landkreis pro Monat rund 100 Menschen zu. „In der Praxis sieht das so aus, dass alle zwei Wochen ein Bus mit ungefähr 50 Personen zu uns kommt“, erklärt Landrat Josef Niedermaier. Die zugewiesenen Geflüchteten werden durch das Landratsamt in staatlichen Unterkünfte untergebracht.

Jedoch seien die Kapazitäten im Landkreis bereits erschöpft. „Plätze sind verschwindend gering und zugleich können kaum mehr neue Unterkünfte in notwendiger Größenordnung gefunden werden.“

Kritik: Viele Kommunen hben das Thema Asylpolitk eher „stiefmütterlich“ behandelt

Die staatliche Unterbringung richtet sich nach dem, was dem Landratsamt angeboten werde, so Niedermaier. Gleichzeitig werde versucht, größere, geeignete Einheiten zu finden. Und diese befinden sich hauptsächlich in den Städten, von denen wiederum die meisten in der Stadt Bad Tölz seien. „Seit beinahe einem halben Jahr rufen wir alle Gemeinden auf, uns Grundstücke zur Verfügung zustellen“, betont er: „Wenige haben ernsthaft darüber diskutiert und noch weniger tatsächlich etwas Brauchbares angeboten.“ Ein Thema, das laut dem Landrat vielerorts eher „stiefmütterlich“ behandelt wird.



Landrat Josef Niedermaier. © Ralf Gerard

Dass wir die Stadt mit dem Baubeginn nun überfahren haben, ist unglücklich und tut mir leid

Zum neuen Flüchtlingsheim neben dem Landratsamt, erklärt Niedermaier: Das Grundstück gehöre dem Landkreis, „das heißt, wir können darauf zugreifen“. Das der Kreis eigene Flächen heranziehen möge, sei so auch von den Landkreisbürgermeistern in einer Dienstbesprechung eingefordert worden. Niedermaier bestätigt auch, dass er Bürgermeister Mehner mündlich darüber informiert habe. Und auch, dass es schnell gehen könne.



„Dass wir die Stadt mit dem Baubeginn nun überfahren haben, ist unglücklich und tut mir leid“, entschuldigt sich der Landrat: „Aber uns bleibt nichts anderes übrig, als unser eigenes Grundstück zu bebauen.“ Die Alternative wäre die Inanspruchnahme einer weiteren Turnhalle.

„Die nun entstehende Leichtbauhalle verschafft uns für einen überschaubaren Zeitraum von ein bis maximal zwei Jahren Zeit. Zeit, die genutzt werden muss, um im Landkreis langfristige Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen.“