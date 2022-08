Freiluft-Ausstellung erinnert an alte Zeiten in Bad Tölz

GFLK-Ausstellung in und an der Tölzer Wandelhalle läuft noch bis 31. August

Der ehemalige Alpamare-Parkplatz an der Tölzer Wandelhalle ist derzeit Schauplatz einer Ausstellung von Künstlern der GFLK. © Karl Bock

Bad Tölz – Ausstellung „Tod in Venedig“ in der Tölzer Wandelhalle thematisieren Verwilderung und Tod. Sie kann noch bis Mittwoch, 31. August, angeschaut werden.

Im Juni hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof erklärt, beim ehemaligen Alpamare-Parkplatz, der seit Jahren leerstehenden Wandelhalle, handelt es sich baurechtlich um einen Außenbereich. Bedeutet: Dort kann ohne Zustimmung und die entsprechende Planung der Stadt nichts Neues entstehen. Genau dieses Areal hat sich die in Hamburg ansässige Galerie für Landschaftskunst (GFLK) jetzt für ihre Ausstellung „Tod in Venedig“ ausgesucht, sollen doch damit Verwilderung und Tod in Einklang gebracht werden.



Die Idee dahinter: Thomas Mann, der einige Jahre in Bad Tölz an der Heißstraße wohnte, hat dort in den Jahren 1911/12 die erfolgreiche verfilmte und von Benjamin Britten sogar zu einer Oper verarbeitete Novelle „Der Tod in Venedig“ geschrieben.



Künstler der GFLK, darunter auch der Tölzer Florian Hüttner, waren in den vergangenen Jahren schon mehrfach in Bad Tölz aktiv, meist innerhalb der Wandelhalle, die Jodquellen-AG-Chef Anton Hoefter für die unterschiedlichsten Projekte zur Verfügung stellte. Jetzt zeigt man unter anderem großformatige Plakate (Katharina Sieverding) auf dem verwilderten Parkplatz, wo auch ein Dixiklo steht, das ebenfalls eine künstlerische Aussage hat, nämlich in Anspielung auf Thomas Manns Faszination für seine Verdauung.

Auch die noch von früher her vorhandenen Laternen wurden in die Kunstaktion mit einbezogen, außerdem gibt es einen von zwei Künstlern betreuten Bücherschrank, der Werke von Mann enthält, die man dort kostenlos ausleihen kann. Ein Teil der ungewöhnlichen Ausstellung ist in der Wandelhalle untergebracht und kann dort mittwochs bis sonntags (16 bis 20 Uhr) bis Mittwoch, 31. August, besichtigt werden.



Freiluft-Ausstellung erinnert an alte Zeiten in Bad Tölz

Die Freiluft-Ausstellung, die von der Seppstraße her jederzeit kostenlos zugänglich ist, wird vom Kulturfonds Bayern und Anton Hoefter gefördert. Manche Besucher erinnert die ungewöhnliche Präsentation weniger an den von Thomas Mann ausschweifend beschriebenen Tod des Schriftstellers Gustav von Aschenbach in der morbiden oberitalienischen Stadt als an die Vergänglichkeit einstiger Tölzer Attraktionen wie Alpamare und Jodquellenhof, Kurkonzerte und Wandelhalle.



Ob dort demnächst wieder Leben entsteht, ist aktuell völlig unklar. Nachdem die eine Partei ihre Zukunft im Wohnungsbau sieht, die andere aber dem seit der Seehofer`schen Reform schwer angeschlagenen Kurbetrieb wieder neues Leben einhauchen will. Karl Bock