Auto wird bei Unfall an Tölzer Hauswand geschleudert: Schaden: 25.500 Euro

Von: Daniel Wegscheider

Teilen

Die Unfallverursacherin wurde mit leichten Verletzungen ins Tölzer Krankenhaus gebracht. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bad Tölz - Am Donnerstagmittag hat es in Bad Tölz auf der Dietramszeller Straße gekracht: Dabei wurde ein Auto an ein Eckhaus geschleudert.

Am Donnerstag (9. Juni) gegen kurz vor 13 Uhr ist eine 36-jährige Tölzerin mit ihrem Mercedes auf der Bahnhofstraße in Richtung Stadtmitte gefahren. An der Kreuzung „Dietramszeller Straße“ befand sich die Mercedes-Fahrerin laut Polizei zunächst auf der Geradeaus-Spur und wechselte dann auf die Linksabbiegerspur, um ein bereits an der Ampel wartendes Fahrzeug zu überholen.

Bei Rot über die Kreuzung: Mercedes kracht in Audi

Sie wollte im Anschluss die Kreuzung geradeaus überqueren. Allerdings sprang die Ampel zu der Zeit schon wieder auf Rot. Auf der Kreuzung stieß die 36-Jährige dann mit einem Audi zusammen, der von einer 46-Jährigen aus Bad Tölz gelenkt wurde. Die Fahrerin wollte nach links in die Dietramszeller Straße abbiegen.

36-jährige Tölzerin muss nach dem Unfall ins Krankenhaus

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Audi gegen ein Eckhaus eines 52-jährigen Hausbesitzers geschleudert. „Bei dem Zusammenstoß wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt und ins Tölzer Krankenhaus gebracht“, berichtet die Polizei weiter.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden an den beiden Autos schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro; der Schaden an der Mauer auf 500 Euro.