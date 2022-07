Automatenhersteller errichtet Betrieb im Gaißacher Gewerbegebiet

Der expandierenden Firma ATTEC GmbH wird es am Tölzer Gewerbering zu eng und sie wird ihren Standort nach Gaißach verlegen.

ATTEC zieht um

Gaißach/Bad Tölz – Der Gaißacher Gemeinderat hat jüngst grünes Licht für ein größeres Projekt gegeben.

Es wird das Ortsbild prägen, den Wirtschaftsstandort stärken und Arbeitsplätze sichern. Die seit 25 Jahren in Bad Tölz ansässige Firma ATTEC Automaten wird nach Gaißach umsiedeln und dort ihre neuen Betriebsanlagen im Gewerbegebiet an der Erlenstraße errichten.



Die Firma ATTEC Automation GmbH ist ein international operierender Spezialist für intralogistische Systeme in der Lebensmittelindustrie sowie Automatentechnik und Systemintegration, der seinen Kunden Planung, Konstruktion, Softwareentwicklung und Wartung anbietet.



In dem vor einiger Zeit nach Süden hin vergrößerten Gewerbegebiet in Gaißach-Untergries will ATTEC nun ein 36 Meter langes und 16 Meter breites Hauptgebäude mit zwei Vollgeschossen und Dachgeschoss errichten, weiterhin sollen auch eine Lagerhalle und eine Betriebsleiterwohnung entstehen.



Baupläne beim Kreisbauamt

Die Gaißacher Gemeinderäte bewerteten die jetzt vorgelegten Baupläne als „sehr ansprechend“ und erteilten einstimmig ihre Zustimmung, weil die doch ziemlich große Baumasse durch eine gute bauliche Gliederung dennoch als nicht zu massiv erscheint.

Mit einer Reihe von routinemäßig üblichen Auflagen, die etwa die Außenanlagen, Stellplätze und Emissionsrichtlinien betreffen, werden die Baupläne jetzt an das Kreisbauamt weiter geleitet.



Die beiden Geschäftsführer Thomas Ostheimer und Andreas Estner haben die aufstrebende Firma am Tölzer Gewerbering aus kleinen Anfängen aufgebaut und bereits zweimal vergrößert.

„Wir waren immer sehr zufrieden mit unserem Tölzer Standort, aber wir müssen weiter expandieren. Dafür brauchen wir dringend größere Betriebsanlagen und ein größeres Grundstück“, berichtet Ostheimer auf Nachfrage.

Baubeginn des Hauptgebäudes soll bereits heuer im Herbst sein. ATTEC hat aktuell 28 Mitarbeiter – Ingenieure, Techniker und Elektriker. Für Kunden aus aller Welt konzipieren und produzieren sie platzsparende Lagersysteme und Förderanlagen für die Lebensmittel-, Automobil- und Werkzeugbranche.. Rainer Bannier