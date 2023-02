Bad Heilbrunn: Fatales Abbiegemanöver verursacht Unfall auf der B472

Von: Andreas Baar

Laut Polizei kam es zu dem Auffahrunfall auf Höhe der Bushaltestelle gegenüber der Gaststätte Wiesweber (Symbolbild). © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bad Heilbrunn - Eine Leichtverletzte und ein hoher Gesamtschaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag (16. Februar) auf der B472 bei Bad Heilbrunn.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 12 Uhr in Fahrtrichtung Bad Tölz, auf Höhe der Bushaltestelle gegenüber der Gaststätte Wiesweber. Laut Polizei stand ein 67-Jähriger aus Erkelenz/Nordrhein-Westfalen mit seinem Dacia Logan in der Haltestelle und wollte von dort nach links in Fahrtrichtung Heilbrunn abbiegen. Daraufhin musste ein Richtung Tölz fahrendes Auto abbremsen. Eine dahinterfahrende 19-jährige Tölzerin bremste mit ihrem VW Golf ebenfalls ab. Eine hinter der Tölzerin fahrende 37-jährige Frau aus Lenggries konnte mit ihrem Opel Adam nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Golf auf. Die Lenggrieserin verletzte sich leicht und kam ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.