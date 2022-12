Lager im Waschraum

Bad Heilbrunn: Maria Stastka (80) schickt 80 Geschenke nach Osteuropa

Von: Max Müller

Die Pakete stapeln sich: 80 Weihnachtsgeschenke hat die Heilbrunnerin Maria Stastka für Kinder in Osteuropa vorbereitet. © Max Müller

Bad Heilbrunn – Viel Arbeit liegt hinter ihr: Die Bad Heilbrunnerin Maria Stastka (80) organisierte, sammelte, verpackte und verzierte seit Juni 80 Weihnachtsgeschenke für bedürftige Kinder in Osteuropa. Nun sind die Pakete bereits unterwegs: Über Berlin finden die Präsente in weihnachtlichen Schuhkartons ihren Weg nach Polen, Rumänien, Bulgarien und in die Ukraine.

Was wie das Präsente-Lager des Christkinds aussieht, ist in Wirklichkeit das Geschenke-Zimmer von Maria Stastka. Die Bad Heilbrunnerin war heuer sehr fleißig: 80 Geschenke stapeln sich in ihren Regalen. Die Päckchen sollen Kinderaugen zum Leuchten bringen – aber nicht in der Region, sondern im Osten Europas. Gefüllt sind die weihnachtlich verzierten Schuhkartons, die Stastka von Geschäften aus Penzberg und Bad Tölz bekommt, mit unterschiedlichsten Kleinigkeiten.

Karten selbst geschrieben

In der Regel sind jedoch in jedem Päckchen: Stofftier, Malbuch, Stifte, Süßigkeiten und etwas Kleidung. Fehlen darf natürlich auch nicht eine selbstgeschrieben Weihnachtskarte der Heilbrunnerin. Teile der Geschenke ist gespendet worden, anderes hat die Heilbrunnerin selbst gekauft oder eben gestrickt. „Ich habe mehr als 400 Lutscher gekauft“, berichtet Stastka, um so einen Einblick in die zuckersüßen Beilagen zu geben.



In den Päckchen sind unter anderem Stofftiere, Süßigkeiten und Kleidungsstücke. © Max Müller

Bereits seit Juni diesen Jahres widmet sich die 80-Jährige der Geschenk-Organisation. „In der schönen Zeit überzieh ich beispielsweise die Kartons.“ Die Kosten für einen Karton inklusive Inhalt liegt bei rund 20 Euro. Nicht zum ersten Mal engagiert sich Stastka für bedürftige Kinder in Osteuropa. Bereits seit 18 Jahren ist die Präsente-Aktion fester Bestandteil ihres Lebens. Ans Aufhören denkt sie aber nicht: „Ich habe immer noch Freude daran und will auf jeden Fall die 20 Jahre voll machen.“

Lager im Waschraum

Sieben Bügelbretter hat Stastka in ihrem Waschraum aufgestellt. Dort werden die gesammelten Präsente über das Jahr zwischengelagert und sortiert. Danach geht es für Kuscheltiere und Co. in die weihnachtlichen Schuhkartons. Diese wurden inzwischen in Bad Heilbrunn abgeholt und sind auf einer Reise gen Osten, um Kinderaugen in der Weihnachtszeit zum Leuchten zu bringen