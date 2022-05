Bad Heilbrunn: Riskantes Wendemanöver mitten auf der B472

Von: Andreas Baar

Bad Heilbrunn - Ein SUV-Fahrer hat auf der B472 bei Bad Heilbrunn ein riskantes Wendemanöver hingelegt. Seine Fahrt endete kurz danach in einer Wiese.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Samstagnachmittag (30. April). Ein 58-jähriger Mann aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen wendete mit seinem SUV im Bereich von Bad Heilbrunn, auf Höhe des Stallauer Weihers., mitten auf der Bundesstraße. Aus diesem Grund musste mindestens ein anderer Verkehrsteilnehmer eine Gefahrenbremsung einleiten und ausweichen. „Dieser Verkehrsteilnehmer wollte den Herren auch zur Rede stellen“, heißt es von der Tölzer Inspektion. Der betroffene Verkehrsteilnehmer fuhr dem SUV-Lenker deswegen hinterher, sogar bis in den Gemeindebereich Königsdorf. Dort überfuhr der Jeep noch einen Weidezaun, den der Fahrer offensichtlich übersehen hatte, und blieb dann mitten in der Wiese stehen. Dies kam dem Zeugen derart seltsam vor, dass er den Vorfall bei der Polizei mitteilte.

Hoher Alkoholwert

Der Jeep-Fahrer wurde zwar einige Stunden später erst von der Polizei zu Hause angetroffen, hatte laut Inspektion „jedoch immer noch einen so hohen Alkoholwert, obwohl er nach dem Vorfall nichts mehr getrunken hatte, dass eine Blutentnahme durchgeführt wurde“. Welche Delikte dem SUV-Fahrer nun alles in allem vorgeworfen werden, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Laut Polizei hat der Mann, nach derzeitigem Stand, mit dem Entzug der Fahrerlaubnis zu rechnen.