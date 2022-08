Schlussoffensive entfällt

Bad Heilbrunn schlägt harmlose Penzberger im Loisachtal-Derby mit 3:1

Von: Ewald Scheitterer

Der Heilbrunner Maxi Lechner (l.) nutzte seinen Sololauf zum 3:0 gegen Penzberg. © Ewald J.Scheitterer

Bad Heilbrunn – Die Aufgabe hat sich der SV Bad Heilbrunn bestimmt schwieriger vorgestellt: Mit 3:1 wurde der FC Penzberg im Derby locker in seine Schranken gewiesen.

Es war ein schöner Spielzug über mehrere Stationen den Andi Specker mit einem satten Schuss unter die Latte erfolgreich abschloss (4.). 1:0 für Bad Heilbrunn. Eine einstudierte Eckenvariante, Cousin Bene Specker hatte kurz auf Kapitän Toni Krinner abgelegt, der spielte ebenso kurz zurück und Specker hob die Kugel gefühlvoll ins kurze Eck (9.). Fast unnötig zu erwähnen, dass Gästekeeper Daniel Baltzer da nicht besonders gut aussah.

Klar, dass die rasche 2:0-Führung den Heilbrunner Hausherren zusätzliches Selbstbewusstsein verlieh. „Wir waren die bessere Mannschaft, haben die Fußball-Inhalte klar auf den Platz gebracht“, fasste HSV-Coach Walter Lang den Auftritt seiner Truppe zusammen.

Harmlose Penzberger

Penzberg war aber auch erschreckend harmlos. Denn als die Gastgeber eigentlich bereits nach zehn Minuten in den Verwaltungsmodus umschalteten, konnte auch dies kaum genutzt werden, um Gefahr für das Heilbrunner Tor heraufzubeschwören. Den Todesstoß leitete dann Marco Hiry ein, als er das Spielgerät in Höhe der Mittellinie an Felix Gellner verlor. Letzterer spielte den Ball ideal in den Lauf des davonstürmenden Maxi Lechner. Der lief dann mutterseelenalleine auf den Penzberger Kasten zu und schob die Kugel souverän unter Baltzer hindurch zum 3:0 ins Netz (45. +1). „Wir haben da sehr klar agiert“, so Lang, „und vor allem die Tore stets auch zum richtigen Augenblick geschossen.“



Wer nach dem Seitenwechsel auf ein Aufbäumen der Gästeelf gewartet hatte, sah sich bitte enttäuscht. So setzten auch die Hausherren unbedrängt ihren konzentrierten Verwaltungsmodus fort. „Du musst nicht jedes Spiel 5:0 gewinnen. Es reicht wenn du clever bist“, zeigte sich der HSV-Trainer nicht unzufrieden ob der Vorstellung seiner Truppe. Trotzdem reichte es noch zu zwei Top-Torchancen, die allerdings Gellner und Krinner knapp vergaben.



Schlussoffensive entfällt

Der Anschlusstreffer (80.) durch Franz Huber resultierte aus einem Gestochere an der Fünfmeterlinie und war dabei eher dem Zufall geschuldet. Dass es auch mit einer möglichen Penzberger Schlussoffensive nichts mehr wurde, war in erster Linie Gabriel Taffertshofer geschuldet, nachdem er sich eine Zehnminuten-Strafe abholte.



Damit steht Landesliga-Absteiger Heilbrunn nach drei Spieltagen der Saison 2022/23 mit sieben Zählern an der Tabellenspitze der Bezirksliga Oberbayern-Süd und kann sich beruhigt auf die nächsten Aufgaben vorbereiten.